Smartphone Charging Rule: स्मार्टफोनच्या 80% चार्जिंग नियमाचे सत्य काय? बॅटरी हेल्थ खरंच सुधारते का? तज्ज्ञांनी केला मोठा खुलासा

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तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे की, 80 टक्के चार्जिंगच्या नियमाला काही वैज्ञानिक आधार असला तरी, याचा अर्थ असा नाही की, फोन कधीही 100 टक्के चार्ज करू नये. जर तुम्ही स्मार्टफोन रोज केवळ 80 टक्क्यांपर्यंत चार्ज करत असाल, तर याचा अर्थ असा होतो की, सुरुवातीपासूनच तुमच्या स्मार्टफोनच्या संपूर्ण बॅटरी कॅपिसिटीचा एक भाग वापरत नाही. उदाहरणार्थ, जर तुमच्या स्मार्टफोनची बॅटरी 5000mAh आहे आणि तुम्ही स्मार्टफोन रोज 80 टक्क्यांपर्यंत चार्ज करत असाल तर तुम्ही स्मार्टफोनची केवळ 4000mAh बॅटरी कॅपिसीटी वापरत आहात. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
स्मार्टफोनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम-आयन बॅटरी वेळेनुसार कमकुवत होतात. चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंगदरम्यान होणाऱ्या रासायनिक बदलांमुळे स्मार्टफोनची बॅटरी हेल्थ हळूहळू कमकूवत होऊ लागते. अशा परिस्थितीत, केवळ 80 टक्क्यांपर्यंत चार्ज केल्याने बॅटरीची झीज पूर्णपणे थांबणार नाही. त्यामुळे जर तुम्ही असा विचार करत असाल की, स्मार्टफोन 80 टक्क्यांहून अधिक चार्ज केलाच नाही तर बॅटरी हेल्थ कधीही कमकुवत होणार नाही, तर असे नाही.
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इतकंच नाही, सतत लिमिटेड चार्जिंगमुळे बॅटरीच्या टक्केवारीची अचूक गणना आणि सॉफ्टवेअर कॅलिब्रेशनवरही परिणाम होऊ शकतो. याच कारणामुळे ज्याप्रमाणे तज्ज्ञ स्मार्टफोनची चार्जिंग 20 ते 80 टक्क्यांदरम्यान ठेवण्याचा सल्ला देतात. त्याचप्रमाणे तज्ज्ञ असा देखील सल्ला देतात की, स्मार्टफोन काहीवेळेस 100 टक्क्यांपर्यंत चार्ज करणं देखील गरजेचं आहे. यामुळे बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टिम योग्य पद्धतीने काम करते. एकंदरीत, बॅटरीची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे, परंतु केवळ आपला फोन त्याच्या पूर्ण क्षमतेने वापरणे हा नेहमीच सर्वोत्तम उपाय नसतो. नेहमी लक्षात ठेवा की, स्मार्टफोन नेहमीच 100 टक्क्यांपर्यंत आणि नेहमीच 80 टक्क्यांपर्यंत चार्ज करू नये. दोन्ही पर्यांयाचा वापर करत राहा.
Ans: आधुनिक स्मार्टफोनमध्ये ओव्हरचार्जिंग संरक्षण असते, तरीही दीर्घकाळ सतत चार्जिंग टाळणे फायदेशीर ठरू शकते.
Ans: सामान्य वापरात नाही. अधिकृत चार्जर वापरल्यास फास्ट चार्जिंग सुरक्षित असते.
Ans: हलका वापर करता येतो, पण गेमिंग किंवा जड कामे केल्यास फोन गरम होऊ शकतो.