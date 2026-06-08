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Smartphone Charging Rule: स्मार्टफोनच्या 80% चार्जिंग नियमाचे सत्य काय? बॅटरी हेल्थ खरंच सुधारते का? तज्ज्ञांनी केला मोठा खुलासा

Updated On: Jun 08, 2026 | 11:07 AM IST
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सारांश

Smartphone Charging Tips: स्मार्टफोन चार्ज करण्यासाठी तुम्हीही 80% चार्जिंग नियमाचे पालन करताय का? तुम्ही देखील तुमच्या स्मार्टफोनची चार्जिंग 80 टक्क्यांहून अधिक करत नाही का? ही बातमी तुमच्यासाठी नक्कीच महत्त्वाची ठरणार आहे. स्मार्टफोनच्या 80% चार्जिंग नियमाचे सत्य काय आहे, आता जाणून घेऊया.

Smartphone Charging Rule: स्मार्टफोनच्या 80% चार्जिंग नियमाचे सत्य काय? बॅटरी हेल्थ खरंच सुधारते का? तज्ज्ञांनी केला मोठा खुलासा

Smartphone Charging Rule: स्मार्टफोनच्या 80% चार्जिंग नियमाचे सत्य काय? बॅटरी हेल्थ खरंच सुधारते का? तज्ज्ञांनी केला मोठा खुलासा

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विस्तार
  • तज्ज्ञांच्या मते 20-80 चार्जिंग नियमाला वैज्ञानिक आधार असला तरी फोन कधीच 100% चार्ज करू नये असे नाही.
  • स्मार्टफोन नेहमी 80% पर्यंतच चार्ज केल्यास बॅटरीची संपूर्ण क्षमता वापरली जात नाही.
  • बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टम योग्यरीत्या काम करण्यासाठी फोन अधूनमधून 100% चार्ज करणेही आवश्यक आहे.
Smartphone Tips: तुम्ही देखील स्मार्टफोन यूजर आहात का? गेल्या बऱ्याच काळापासून तुम्ही ऐकलं असेल किंवा वाचलं असेल की, फोनची बॅटरी दिर्घकाळ टिकावी यासाठी 20-80 चा नियम फॉलो करणं गरजेचं आहे. म्हणजेच स्मार्टफोनची बॅटरी कमीत कमी 20 टक्के आणि जास्तीत जास्त 80 टक्के असावी. हा नियम फॉलो केल्यास स्मार्टफोनची बॅटरी हेल्थ चांगली राहते, असा सल्ला तज्ज्ञ नेहमीच देतात. अनेक स्मार्टफोन यूजर्स 20-80 चा हा नियम अतिशय कठोरपणे फॉलो करतात आणि त्यांचे डिव्हाईस 100 टक्क्यांपर्यंत चार्ज करत नाहीत. मात्र हा नियम खरंच फायदेशीर आहे का? 20-80 चा नियम फॉलो केल्यास खरंच स्मार्टफोनची बॅटरी लाईफ वाढते का? याबाबत आता जाणून घेऊया.

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तज्ज्ञ काय सांगतात?

तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे की, 80 टक्के चार्जिंगच्या नियमाला काही वैज्ञानिक आधार असला तरी, याचा अर्थ असा नाही की, फोन कधीही 100 टक्के चार्ज करू नये. जर तुम्ही स्मार्टफोन रोज केवळ 80 टक्क्यांपर्यंत चार्ज करत असाल, तर याचा अर्थ असा होतो की, सुरुवातीपासूनच तुमच्या स्मार्टफोनच्या संपूर्ण बॅटरी कॅपिसिटीचा एक भाग वापरत नाही. उदाहरणार्थ, जर तुमच्या स्मार्टफोनची बॅटरी 5000mAh आहे आणि तुम्ही स्मार्टफोन रोज 80 टक्क्यांपर्यंत चार्ज करत असाल तर तुम्ही स्मार्टफोनची केवळ 4000mAh बॅटरी कॅपिसीटी वापरत आहात. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

स्मार्टफोनची बॅटरी हेल्थ वेळेनुसार कमकूवत होते

स्मार्टफोनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम-आयन बॅटरी वेळेनुसार कमकुवत होतात. चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंगदरम्यान होणाऱ्या रासायनिक बदलांमुळे स्मार्टफोनची बॅटरी हेल्थ हळूहळू कमकूवत होऊ लागते. अशा परिस्थितीत, केवळ 80 टक्क्यांपर्यंत चार्ज केल्याने बॅटरीची झीज पूर्णपणे थांबणार नाही. त्यामुळे जर तुम्ही असा विचार करत असाल की, स्मार्टफोन 80 टक्क्यांहून अधिक चार्ज केलाच नाही तर बॅटरी हेल्थ कधीही कमकुवत होणार नाही, तर असे नाही.

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तज्ज्ञांचा सल्ला

इतकंच नाही, सतत लिमिटेड चार्जिंगमुळे बॅटरीच्या टक्केवारीची अचूक गणना आणि सॉफ्टवेअर कॅलिब्रेशनवरही परिणाम होऊ शकतो. याच कारणामुळे ज्याप्रमाणे तज्ज्ञ स्मार्टफोनची चार्जिंग 20 ते 80 टक्क्यांदरम्यान ठेवण्याचा सल्ला देतात. त्याचप्रमाणे तज्ज्ञ असा देखील सल्ला देतात की, स्मार्टफोन काहीवेळेस 100 टक्क्यांपर्यंत चार्ज करणं देखील गरजेचं आहे. यामुळे बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टिम योग्य पद्धतीने काम करते. एकंदरीत, बॅटरीची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे, परंतु केवळ आपला फोन त्याच्या पूर्ण क्षमतेने वापरणे हा नेहमीच सर्वोत्तम उपाय नसतो. नेहमी लक्षात ठेवा की, स्मार्टफोन नेहमीच 100 टक्क्यांपर्यंत आणि नेहमीच 80 टक्क्यांपर्यंत चार्ज करू नये. दोन्ही पर्यांयाचा वापर करत राहा.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: फोन रात्रभर चार्जिंगला लावणे सुरक्षित आहे का?

    Ans: आधुनिक स्मार्टफोनमध्ये ओव्हरचार्जिंग संरक्षण असते, तरीही दीर्घकाळ सतत चार्जिंग टाळणे फायदेशीर ठरू शकते.

  • Que: फास्ट चार्जिंगमुळे बॅटरी खराब होते का?

    Ans: सामान्य वापरात नाही. अधिकृत चार्जर वापरल्यास फास्ट चार्जिंग सुरक्षित असते.

  • Que: फोन चार्ज करताना वापरणे योग्य आहे का?

    Ans: हलका वापर करता येतो, पण गेमिंग किंवा जड कामे केल्यास फोन गरम होऊ शकतो.

Web Title: Smartphone 80 percent charging rule really helpful or not experts said the truth

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Published On: Jun 08, 2026 | 11:07 AM

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