Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Logitech Mobi Fold World First Foldable Wireless Mouse Launch Know Features Price Battery Life

टेकप्रेमींसाठी गुड न्यूज! जगातील पहिला फोल्डेबल माउस लाँच, 32 दिवसांची बॅटरी लाईफ; 15 वर्षांपर्यंत खराब होणार नाही

Updated On: Jun 11, 2026 | 10:02 AM IST
जाहिरात
सारांश

Logitech Mobi Fold Mouse : लाॅजिटेकने भारतात जगातील पहिला फोल्डेबस माउस मोबी फोल्ड सादर केला आहे. कंपनीचा दावा आहे की, रोज वापरल्यानंतरही हा माउस 15 वर्षांपर्यंत खराब होणार नाही.

टेकप्रेमींसाठी गुड न्यूज! जगातील पहिलाच फोल्डेबल माउस लाँच, 32 दिवसांची बॅटरी लाईफ; 15 वर्षांपर्यंत खराब होणार नाही

(फोटो सौजन्य: The Verge)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नवीन डिव्हाइस पोर्टेबिलिटी आणि सोयीस्कर वापरावर भर देत डिझाइन करण्यात आले असून प्रवास करणाऱ्यांसाठी ते उपयुक्त ठरू शकते.
  • कॉम्पॅक्ट डिझाइनसोबतच दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि टिकाऊ बांधणी हे याचे प्रमुख आकर्षण मानले जात आहे.
  • स्मार्ट फीचर्स, कस्टमायझेशन पर्याय आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे हे गॅझेट टेकप्रेमींच्या चर्चेचा विषय बनले आहे.
टेकविश्वात सध्या फोल्डेबल उपकरणांची जास्त चर्चा होऊ लागली आहे. फोल्डेबल किबोर्ड, स्मार्टफोन, टॅब्लेट आणि यानंतर आता बाजारात फोल्डेबल माउसचीही दमदार एंट्री झाली आहे. होय, टेक प्रेमींसाठी आजची बातमी महत्त्वाची आहे. तुम्हालाही जर नवीन उपकरणे खरेदी करण्यास रस असेल किंवा जुना माउसने तुम्ही कंटाळला असाल तर नवीनतम फोल्डेबल माउस तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरेल.

Asus चा पॉवरफुल टॅबलेट लाँच! मीडियाटेक प्रोसेसरसह टेकप्रेमींसाठी खास लेटेस्ट डिव्हाइस, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

लोकप्रिय ब्रँड Logitech ने बाजारात जगातील पहिलाच फोल्डेबल माउस Mobi Fold लाँच केला आहे. याची किंमत $79.99 (साधारण 7600 रुपये) असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या माऊसची खासियत म्हणजे हा एक वायरलेस फोल्डेबल माउस आहे, ज्याला तुम्ही सहज कुठेही घेऊन जाऊ शकता. हा माउस मधोमध फोल्ड होत असल्याने तुमच्या पँटच्या पाॅकेटमध्येही तो कॅरी करता येईल. जे लोक दररोज प्रवास करतात आणि ज्यांना आपल्या बॅगमध्ये माउस कॅरी करावा लागतो त्यांच्यासाठी हा नवीन फोल्डेबल माउस एक चांगला पर्याय ठरेल.

Logitech Mobi Fold ची खासियत

या माउसमध्ये हिंज मॅकॅनिजम बसवण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्याचे रूपांतर एका कॉम्पॅक्ट ६६x२१ मिमी ब्लॉकपासून एका पूर्ण-आकाराच्या माउसमध्ये होते, जो सहजपणे कुठेही नेता येतो. लाॅजिकेट कंपनीचे म्हणणे आहे की, जेव्हा हा माउस पूर्ण ओपन केला जातो तेव्हा ट्रॅकपॅड वापरण्याच्या तुलनेत हाताच्या पुढच्या भागावरील ताण कमी होण्यास मदत होते आणि त्यानंतर तो सहजपणे दुमडून खिशात ठेवता येतो.

मार्क झुकरबर्गचा मोठा डाव! Meta सुरु करणार भारतातील पहिले AI डेटा सेंटर, ‘या’ ठिकाणाची केली निवड

फोल्ड होताच ऑफ होतो माउस

या फोल्डेबल माउसमध्ये ऑटोमॅटीम सीस्टीम बसवण्यात आली आहे ज्यामुळे त्याला ओपन करताच माउस चालू होतो तर फोल्ड करताच माउस बंद होतो. माउसचे बाह्य आवरण धूळ-प्रतिरोधक सिलिकॉन स्लीव्हने झाकलेले आहे आणि कंपनीचा दावा आहे की १५ वर्षे दररोज उघडून बंद केल्यानंतरही हिंजचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. या माउसचे वजन 79 गॅम इतके आहे. त्याचबरोबर यात 4,000 DPI PixArt PAW3222 ऑप्टिकल सेंसरचाही वापर करण्यात आला आहे. नेव्हिगेशनसाठी यात टच पॅनेल आहे जो लाईन-बाय-लाईन रिडिंग आणि जलद इनर्शियल स्क्रोलिंग या दोन्हीसाठी अ‍ॅडॅप्टिव्ह स्क्रोलिंगला सपोर्ट करते. या टच एरियामध्ये दोन प्रोग्रामेबल बटन्स देखील लावण्यात आले आहेत ज्यांना Logi Options+ सॉफ्टवेयअरच्या मदतीने कस्टमाईज करता येऊ शकतात.

Web Title: Logitech mobi fold world first foldable wireless mouse launch know features price battery life

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 11, 2026 | 10:01 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Asus चा पॉवरफुल टॅबलेट लाँच! मीडियाटेक प्रोसेसरसह टेकप्रेमींसाठी खास लेटेस्ट डिव्हाइस, जाणून घ्या वैशिष्ट्य
1

Asus चा पॉवरफुल टॅबलेट लाँच! मीडियाटेक प्रोसेसरसह टेकप्रेमींसाठी खास लेटेस्ट डिव्हाइस, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

सोशल मीडियावर मुलांचे फोटो शेअर करता? तुमची एक चूक सायबर गुन्हेगारांना देऊ शकते आमंत्रण; पोलिसांचा गंभीर इशारा
2

सोशल मीडियावर मुलांचे फोटो शेअर करता? तुमची एक चूक सायबर गुन्हेगारांना देऊ शकते आमंत्रण; पोलिसांचा गंभीर इशारा

AI क्रांती की संकट? मशीन्सवरचं मानवी नियंत्रण संपणार? तज्ज्ञांच्या इशाऱ्याने जगभरात वाढली चिंता
3

AI क्रांती की संकट? मशीन्सवरचं मानवी नियंत्रण संपणार? तज्ज्ञांच्या इशाऱ्याने जगभरात वाढली चिंता

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला Faded Wheel ईव्हेंट! स्पिन करा आणि जिंका मजेदार रिवॉर्ड्स… वाचा प्रोसेस
4

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला Faded Wheel ईव्हेंट! स्पिन करा आणि जिंका मजेदार रिवॉर्ड्स… वाचा प्रोसेस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
टेकप्रेमींसाठी गुड न्यूज! जगातील पहिला फोल्डेबल माउस लाँच, 32 दिवसांची बॅटरी लाईफ; 15 वर्षांपर्यंत खराब होणार नाही

टेकप्रेमींसाठी गुड न्यूज! जगातील पहिला फोल्डेबल माउस लाँच, 32 दिवसांची बॅटरी लाईफ; 15 वर्षांपर्यंत खराब होणार नाही

Jun 11, 2026 | 10:01 AM
UPSC Preparation: विकास दिव्यकीर्ती सरांच्या मते IAS होण्यासाठी ‘या’ ३ सवयी आहेत सर्वात महत्त्वाच्या; तुम्ही त्या फॉलो करता का?

UPSC Preparation: विकास दिव्यकीर्ती सरांच्या मते IAS होण्यासाठी ‘या’ ३ सवयी आहेत सर्वात महत्त्वाच्या; तुम्ही त्या फॉलो करता का?

Jun 11, 2026 | 09:58 AM
Pune Crime: सहकारनगरात थरार! मेडिकलसमोर गोळीबार; तरुण जखमी, परिसरात भीतीचं वातावरण

Pune Crime: सहकारनगरात थरार! मेडिकलसमोर गोळीबार; तरुण जखमी, परिसरात भीतीचं वातावरण

Jun 11, 2026 | 09:52 AM
तंबाखू खाऊन कुजलेले दात आठवडाभरात होतील स्वच्छ! ५ रुपयांच्या तुरटीचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, दातांच्या समस्या होतील गायब

तंबाखू खाऊन कुजलेले दात आठवडाभरात होतील स्वच्छ! ५ रुपयांच्या तुरटीचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, दातांच्या समस्या होतील गायब

Jun 11, 2026 | 09:48 AM
Gulf Tensions : मध्यपूर्वेतील तणावाचा भारतालाही फटका; भारतीय नाविक असलेल्या जहाजावर अमेरिकेची कारवाई; 3 जण बेपत्ता

Gulf Tensions : मध्यपूर्वेतील तणावाचा भारतालाही फटका; भारतीय नाविक असलेल्या जहाजावर अमेरिकेची कारवाई; 3 जण बेपत्ता

Jun 11, 2026 | 09:47 AM
Pranit More Controversy: डेड बॉडीच्या Private Parts ची करायचे थट्टा, प्रणित मोरेच्या शोमध्ये महिला डॉक्टरचे धक्कादायक वक्तव्य

Pranit More Controversy: डेड बॉडीच्या Private Parts ची करायचे थट्टा, प्रणित मोरेच्या शोमध्ये महिला डॉक्टरचे धक्कादायक वक्तव्य

Jun 11, 2026 | 09:41 AM
दुहेरी हत्याकांडाने हादरले नागपूर; 24 तासांत तिसरा खून, डोक्यासह अंगावर वारंवार हल्ला अन् नंतर…

दुहेरी हत्याकांडाने हादरले नागपूर; 24 तासांत तिसरा खून, डोक्यासह अंगावर वारंवार हल्ला अन् नंतर…

Jun 11, 2026 | 09:34 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
ऐप में पढ़ें