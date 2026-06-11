विद्यार्थ्याची तक्रार अन् रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची मोठी घोषणा! थेट १५ जुलैला लाँच करणार IRCTC ची नवीन वेबसाईट

विद्यार्थ्याची तक्रार ऐकल्यानंतर मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी IRCTC च्या संचालकांना बोलावले आणि त्वरित नवीन वेबसाइट तयार करण्याचे आदेश दिले. नवीन वेबसाइट अधिक सक्षम आणि आधुनिक बनवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. रेल्वे डिजिटल सेवा सुधारण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे आणि प्रवाशांना अखंड व जलद सेवा देणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे, असे त्यांनी नमूद केले. या संवादादरम्यान त्यांनी विद्यार्थ्यांसोबत सेल्फीही काढले आणि त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली.
देखें: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों की मांग पर घोषणा की है कि नई IRCTC वेबसाइट 15 जुलाई तक लॉन्च कर दी जाएगी। (स्रोत: रेलवे) pic.twitter.com/kJyF7sj8QV — IANS Hindi (@IANSKhabar) June 11, 2026
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MNIT मधील कार्यक्रमादरम्यान, अश्विनी वैष्णव यांनी आपल्या मोबाईल फोनचा वापर करून टीव्ही स्क्रीनवर ‘वंदे भारत’ ट्रेनचा व्हिडिओ दाखवला आणि ट्रेनची अत्याधुनिक वैशिष्ट्ये व कोचच्या रचनेबद्दल विद्यार्थ्यांना माहिती दिली. तसेच, रेल्वेमध्ये होत असलेले तांत्रिक बदल आणि डिजिटल नवोपक्रमांवरही त्यांनी चर्चा केली. याप्रसंगी, केंद्रीय मंत्र्यांनी MNIT जयपूर येथे सेमीकंडक्टर, क्वांटम तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यांवर आधारित अत्याधुनिक प्रयोगशाळा विकसित करण्याची घोषणा केली. त्यांनी विवेकानंद लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्समध्ये ‘मेकर्स लॅब’चे उद्घाटन केले आणि विद्यार्थ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी प्रोत्साहित केले.
विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी नॅनो-सिम (nano-SIM) आणि सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानाशी संबंधित प्रश्न विचारले आणि आता भारतातच नॅनो-सिमचे उत्पादन होत असल्याचे नमूद केले. सेमीकंडक्टर उद्योग भविष्यात रोजगाराचे सर्वात मोठे क्षेत्र बनणार आहे, असे सांगत त्यांनी विद्यार्थ्यांना या दिशेने स्वतःला तयार करण्याचे आवाहन केले.
अश्विनी वैष्णव यांनी विद्यार्थ्यांना ‘चिप डिझायनिंग’चे काम हाती घेण्याचे आव्हानही दिले. त्यांनी सांगितले की, संस्थेमध्ये सिम्युलेशन प्रणाली विकसित केली जाईल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना सेमीकंडक्टर डिझाइन आणि फॅब्रिकेशनचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण घेता येईल. त्यांनी पुढे नमूद केले की, सेमीकंडक्टर आणि चिप डिझाइनला चालना देण्यासाठी देशातील ३२३ महाविद्यालयांमध्ये अशाच प्रकारचे उपक्रम राबवले जात आहेत.
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