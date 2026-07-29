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Maharashtra Breaking News Updates Today: विदर्भाला पुढील ४८ तास मुसळधार पावसाचा इशारा

Updated On: Jul 29, 2026 | 11:40 AM
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सारांश

Maharashtra Breaking: बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे ताशी ४० ते ५० किमी वेगाने वारे वाहण्याची आणि काही भागांत अचानक पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक प्रशासनाने गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील नदीकाठच्या गावांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

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Maharashtra Breaking News Updates Today

Maharashtra Breaking News Updates Today

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Maharashtra to National And International Breaking News:

Vidarbha Rain Red Alert: विदर्भाला पुढील ४८ तास मुसळधार पावसाचा इशारा

Maharashtra Weather Forecast:  बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेला कमी दाबाचा पट्टा पुढील ४८ तासांत मध्य प्रदेश आणि विदर्भाच्या दिशेने वेगाने पुढे सरकत आहे. या तीव्र हवामान बदलामुळे महाराष्ट्रातील अनेक भागांत, विशेषतः पूर्व विदर्भात वादळी वारे आणि विजेच्या कडकडाटासह अत्यंत मुसळधार पावसाची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने (IMD) वर्तवली आहे. दरम्यान, यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे आधीच राज्यातील खरीप हंगामातील पेरण्यांवर मोठा परिणाम झाला असताना, आता या उशिरा आलेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

तीन जिल्ह्यांना ‘रेड अलर्ट’, नागपूरसह इतर जिल्ह्यांना ‘ऑरेंज अलर्ट’

हवामान विभागाने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, विदर्भात पुढील दोन दिवस अतिमुसळधार ते ढगफुटीसदृश पावसाची शक्यता आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाने खालीलप्रमाणे सतर्कतेचा इशारा जारी केला आहे:

  • रेड अलर्ट (Red Alert): चंद्रपूर, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये अत्यंत मुसळधार ते अतिवृष्टीचा धोका
  • ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert): नागपूर, भंडारा आणि वर्धा येथे वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता

 

  • 29 Jul 2026 11:40 AM (IST)

    29 Jul 2026 11:40 AM (IST)

    माणुसकीला काळीमा, पुन्हा एकदा मुक्या जीवाचा बळी! व्यक्तीने इमारतीच्या १२ व्या मजल्यावरुन मांजरीला खाली फेकलं

    आपल्या बुद्धीचा आणि मिळालेल्या शारीरिक बळाचा वापर करत मानव बऱ्याच काळापासून मुक्या प्राण्यांना क्रुर वागणूक करत आला आहे. कधी गायीला चारचाकीला बांधून फरफटवलं जातं तर कधी कुत्र्याला लाठीने मारहाण केली जाते. या घटनांचे दृष्य याआधीही सोशल मिडियावर व्हायरल झाले आहे आणि अशातच आणखी एका धक्कादायक कृत्याची यात नोंद झाली आहे. ठाण्यातील अंबरनाथ येथील इमारतीत व्यक्तीने मांजरीला १२ व्या मजल्यावरुन खाली लोटल्याची घटना समोर आली आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला असून नेटकऱ्यांनी व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

  • 29 Jul 2026 11:35 AM (IST)

    29 Jul 2026 11:35 AM (IST)

    डोळ्यांवर स्प्रे मारून 8 लाखांची रोकड लुटली; पुण्याच्या वारजे माळवाडीतील धक्कादायक घटना

    वारजे माळवाडी परिसरातून एका वाईन शॉपच्या कॅशिअरला अडवून त्याच्या डोळ्यांवर स्प्रे मारत चौघांनी ८ लाख ६ हजार ४८० रुपयांची रोकड लुटल्याची धक्कादायक घटना घडली. भररस्त्यात अवघ्या काही क्षणांत ही घटना घडल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी हौसकुमार प्रकाश इंगळे (वय ४२) यांनी वारजे पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार, चार अज्ञातांवर जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करून आरोपींचा शोध सुरू केला आहे.

  • 29 Jul 2026 11:25 AM (IST)

    29 Jul 2026 11:25 AM (IST)

    ‘डिजिटल चेकिंग’ अन् कठीण पेपरने विद्यार्थी त्रस्त; शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या अडचणी वाढणार?

    NEET पेपर लीक प्रकरणावरून विद्यार्थ्यांनी डिजिटल आंदोलनानंतर रस्त्यावर उतरून तीव्र निदर्शने केली होती. जंतर-मंतरवर महिनाभरापेक्षा जास्त काळ विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते, जे पुढे मोठ्या गदारोळात बदलले. तथापि, आता तेथून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरी पाठवण्यात आले आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर विद्यार्थी आपापल्या घरी परतले असले, तरी विद्यार्थ्यांमधील असंतोष शमलेला नाही. आता शालेय विद्यार्थ्यांकडून सीबीएसईच्या गदारोळाविरोधात आवाज उठवला जात आहे.

  • 29 Jul 2026 11:15 AM (IST)

    29 Jul 2026 11:15 AM (IST)

    क्रिकेट इतिहासात पहिली घटना! 40 विकेट्सचा अद्भुत रेकॉर्ड, 149 वर्षात घडले पहिल्यांदा

    वेस्ट इंडिज आणि पाकिस्तान यांच्यात खेळला गेलेला पहिला कसोटी सामना क्रिकेटच्या इतिहासात कायमचा कोरला गेला आहे. तारौबाच्या मैदानावर वेगवान गोलंदाजांची भेदक कामगिरी अशी होती की, सामन्यातील सर्व ४० बळी केवळ वेगवान गोलंदाजांनीच घेतले. कॅरिबियनमधील कसोटी क्रिकेटच्या १४९ वर्षांच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडले की, फिरकी गोलंदाजांना सामन्यात एकही बळी मिळवता आला नाही आणि वेगवान गोलंदाजीने पूर्णपणे वर्चस्व गाजवले.

  • 29 Jul 2026 11:09 AM (IST)

    29 Jul 2026 11:09 AM (IST)

    शहरासह ग्रामीणमध्येही साथ रोगाचे थैमान! टायफाईड, मलेरीया, डेंग्यूचे रूग्ण वाढले; १ हजार आयवी सेटची मागणी

    ग्रामीण भागात साथरोगसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. मागील महिनाभरात डायरिया (अतिसार), टायफाईड, मलेरिया, डेंग्यू या आजारांचे रुग्ण वाढले आहेत. अनेक गावात दूषित पाणी पिण्यासाठी वापरले जाते. यातून जलजन्य आजारांचा फैलाव होत आहे. अशा स्थितीत जिल्ह्यातील आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र स्तरावर आयव्ही सेटचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे रुग्णांना गरज असतानाही सलाईन देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे जिल्हा आरोग्य विभागाने वर्धा येथून १ हजार आयवी सेटची मागणी केली आहे

  • 29 Jul 2026 11:00 AM (IST)

    29 Jul 2026 11:00 AM (IST)

    चुटकी वाजवून फसवणूक! इंग्लंडमध्ये प्रचंड खळबळ, नव्या घोटाळ्याने हादरलं क्रिकेट जग

    इंग्लंडमधील एका स्थानिक क्रिकेट सामन्यादरम्यान एक विचित्र वाद निर्माण झाला आहे. यामुळे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली आहे. या घटनेला ‘क्लिकगेट’ आणि ‘क्लिकी पाँटिंग’ अशी नावे दिली जात आहेत. ही घटना नॉर्थ यॉर्कशायर आणि साउथ डरहॅम क्रिकेट लीग डिव्हिजन २ च्या सॉल्टबर्न क्रिकेट क्लब सेकंड इलेव्हन आणि नॉर्टन क्रिकेट क्लब यांच्यातील सामन्यादरम्यान घडली.

  • 29 Jul 2026 10:50 AM (IST)

    29 Jul 2026 10:50 AM (IST)

    अखेर प्रतीक्षा संपली! ‘या’ शुभ ब्रह्ममुहूर्तावर होणार ‘रामायण’चा ट्रेलर रिलीज

    दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या बहुप्रतीक्षित ‘रामायण पार्ट १’ या चित्रपटाची चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), साई पल्लवी  (Sai Pallavi) आणि यश (Yash)यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाच्या ट्रेलरची चाहते आतुरतेने वाट पाहत होते. अखेर ही प्रतीक्षा संपली असून निर्माते नमित मल्होत्रा यांनी ट्रेलरच्या प्रदर्शनाची अधिकृत तारीख आणि वेळ जाहीर केली आहे.

  • 29 Jul 2026 10:40 AM (IST)

    29 Jul 2026 10:40 AM (IST)

    पुणे विद्यापीठात बोगस डिग्री रॅकेट? 3 लाखांत पदवी; जाणून घ्या नेमका प्रकार काय…

    पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने 3 लाख रुपयांच्या मोबदल्यात बनावट पदवी प्रमाणपत्रे दिली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. रिक्षाचालक महेश कदम यांच्या सतर्कतेमुळे हा कथित गैरप्रकार उघडकीस आला असून, संबंधितांवर फौजदारी कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

  • 29 Jul 2026 10:30 AM (IST)

    29 Jul 2026 10:30 AM (IST)

    Oppo Reno 16 सिरीजला मिळणार K-Pop चा तडका

    टेक कंपनी ओप्पोने या महिन्याच्या सुरुवातीला भारतात Oppo Reno 16 आणि Reno 16c हे स्मार्टफोन मॉडेल्स लाँच केले होते. दोन्ही स्मार्टफोन्स सध्या देशातील वेगवेगळे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स आणि ऑफलाईन रिटेल चॅनेल्सवर खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. या स्मार्टफोन्सच्या लाँचिंगनंतर आता कंपनीने आणखी एक मोठी घोषणा केली आहे. लवकरच भारतात स्पेशल एडिशन ओप्पो रेनो 16 सीरीज लाँच केले जाणार आहे. यासाठी कंपनीने एका K-pop म्यूजिक ग्रुपसोबत पार्टनरशिप केली आहे. कंपनीने अद्याप स्मार्टफोनची लाँच डेट जाहिर केली नाही, मात्र स्पेशल एडिशन रेनो 16 सीरीज फोनसाठी डेडिकेटेड माइक्रोसाइट्स दोन ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवर लाईव्ह झाली आहे.

  • 29 Jul 2026 10:20 AM (IST)

    29 Jul 2026 10:20 AM (IST)

    शेवटचा पेपर देऊन आनंदात निघाली; दुचाकी घसरली अन् होत्याचं नव्हतं झालं

    भविष्याची असंख्य स्वप्ने डोळ्यांत साठवून नर्सिंगचा शेवटचा पेपर देऊन आनंदात घरी परतणाऱ्या 22 वर्षीय विद्यार्थिनीचा काळाने घात केला. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड-दापोली मार्गावरील महाळुंगे परिसरात दुचाकी घसरून झालेल्या भीषण अपघातात सेजल भागवत हिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर तिची बालमैत्रीण वैष्णवी अहिरे गंभीर जखमी झाली आहे. या हृदयद्रावक घटनेमुळे भागवत कुटुंबासह संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

  • 29 Jul 2026 10:10 AM (IST)

    29 Jul 2026 10:10 AM (IST)

    कृषी अभ्यासक्रम प्रवेश नोंदणीला मुदतवाढ; ऑनलाईन अर्जासाठी ‘ही’ आहे नवीन अंतिम तारीख!

    महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ च्या प्रवेशासाठी कृषीशिक्षणाच्या अंतर्गत असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील बी.एस्सी. (ऑनर्स) कृषी, बी.एस्सी. (ऑनर्स) उद्यानविद्या, बी.एस्सी. (ऑनर्स) वनविद्या, बी.एफ.एस्सी. मत्स्य विज्ञान, बी. टेक. कृषी अभियांत्रिकी, बी. टेक. अन्न तंत्रज्ञान,बी.एस्सी (ऑनर्स)सामुदायिक विज्ञान, बी.टेक. जैवतंत्रज्ञान बीएससी (ऑनर्स) कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन या नऊ पदवी व्यवसायिक अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षासाठी केंद्रीभूत प्रवेशाच्या नोंदणीस दिनांक ३१ जुलै २०२६पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

  • 29 Jul 2026 10:00 AM (IST)

    29 Jul 2026 10:00 AM (IST)

    पुणे जिल्हा परिषदेचे ३३३ कोटींचे पुरवणी अंदाजपत्रक मंजूर; ३२ कोटींची वाढ

    पुणे जिल्हा परिषदेच्या सन २०२६-२७ च्या ३०१ कोटी रुपयांच्या मूळ अंदाजपत्रकात ३२ कोटी रुपयांची वाढ करून एकूण ३३३ कोटी रुपयांचे पुरवणी अंदाजपत्रक सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आले. नव्याने निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुचविलेल्या विकासकामे, पायाभूत सुविधा आणि लोकाभिमुख योजनांचा या पुरवणी अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात आला आहे.

  • 29 Jul 2026 09:50 AM (IST)

    29 Jul 2026 09:50 AM (IST)

    देशातील अनेक राज्यात मुसळधार पाऊस

    नवी दिल्ली : देशातील अनेक भागांत मुसळधार पाऊस होताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी उघडीप दिलेला पाऊस आता सातत्याने पडत आहे. या मुसळधार पावसामुळे पर्वतीय भागात मोठ्या प्रमाणात घडामोडी दिसून येत आहेत. भूस्खलन आणि पावसामुळे उत्तराखंड आणि हिमाचलमध्ये जवळपास २९० रस्ते बंद आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमधील बांदीपोरा येथे झालेल्या ढगफुटीमुळे पूर आला आणि अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले. पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे अनेक झाडेही उन्मळून पडली.

  • 29 Jul 2026 09:40 AM (IST)

    29 Jul 2026 09:40 AM (IST)

    ‘म्युल अकाऊंट’ धारकांवर रायगड पोलिसांची धडक कारवाई

    रायगड जिल्ह्यात वाढत्या सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी रायगड पोलिसांनी ‘म्युल अकाऊंट’ धारकांविरोधात व्यापक कारवाई सुरू केली असून आतापर्यंत २३ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्यांमधून तब्बल ३५ कोटी ३० लाख ९७ हजार ७६६ रुपयांच्या सायबर फसवणुकीचा उलगडा झाला असून या प्रकरणांचा तपास वेगाने सुरू आहे.

  • 29 Jul 2026 09:30 AM (IST)

    29 Jul 2026 09:30 AM (IST)

    तज्ज्ञांनी गुंतवणूकदारांसाठी निवडले ‘हे’ महत्त्वाचे शेअर्स

    चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी सात शेअर्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या या शेअर्समध्ये साई लाईफ सायन्सेस लि. , सारेगामा इंडिया लि. , विप्रो लि. , भारती एअरटेल लि. , जीएमआर एअरपोर्ट्स लि. , गोदावरी पॉवर अँड इस्पात लि . , झुवारी ॲग्रो केमिकल्स लि. आणि इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लि. यांचा समावेश आहे.

  • 29 Jul 2026 09:25 AM (IST)

    29 Jul 2026 09:25 AM (IST)

    CWG 2026 Glasgow: भारताच्या खात्यात आणखी २ रौप्यपदके; हरजिंदर कौर अन् गुलवीर सिंगची चमकदार कामगिरी

    India Commonwealth Medals:   स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत (Commonwealth Games 2026) भारतीय खेळाडूंचा विजयपथ कायम आहे. स्पर्धेच्या सहाव्या दिवशी भारतीय ॲथलीट्सनी शानदार कामगिरीचे प्रदर्शन करत देशाच्या खात्यात आणखी दोन रौप्यपदकांची भर घातली आहे.

    वेटलिफ्टिंगमध्ये हरजिंदर कौर आणि ॲथलेटिक्समध्ये गुलवीर सिंग यांनी आपल्या कौशल्याच्या जोरावर रौप्यपदक पटकावून भारताची मान उंचावली आहे. वेटलिफ्टिंग अन् ॲथलेटिक्समध्ये रौप्यचा थरार हरजिंदर कौर (वेटलिफ्टिंग): महिलांच्या ६९ किलो वजनी गटात अत्यंत चुरशीच्या सामन्यात हरजिंदर कौरने उत्कृष्ट वजन उचलत रौप्यपदकावर आपले नाव कोरले.गुलवीर सिंग (ॲथलेटिक्स): पुरुषांच्या १०,००० मीटर शर्यतीत गुलवीर सिंगने सुरुवातीपासूनच अप्रतिम गती राखत अंतिम टप्प्यात देशासाठी रौप्यपदक निश्चित केले.

  • 29 Jul 2026 09:15 AM (IST)

    29 Jul 2026 09:15 AM (IST)

    Devendra Fadnavis on  CJP Student Relief: NEET पेपरफुटी आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे;  देवेंद्र फडणवीसांचे पोलिसांना निर्देश 

    मुंबई: देशभरात प्रचंड गाजलेल्या 'नीट' (NEET) पेपरफुटी प्रकरणाविरोधात आणि 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या (CJP) नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर महाराष्ट्र सरकारने मोठा आणि संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या आणि कोणत्याही प्रकारची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या विद्यार्थ्यांवरील सर्व पोलीस गुन्हे तातडीने मागे घेण्याचे स्पष्ट आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत.

  • 29 Jul 2026 09:15 AM (IST)

    29 Jul 2026 09:15 AM (IST)

    सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण

    भारतात 29 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,416 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,214 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,812 रुपये आहे. भारतात 29 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,120 रुपये आहे. भारतात 29 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये आहे.

  • 29 Jul 2026 09:00 AM (IST)

    29 Jul 2026 09:00 AM (IST)

     CJP Reply To Kangana: कंगनाचे देशासाठी काय योगदान? CJP चा संतप्त सवाल

    CJP Reply To Kangana:   कंगनाच्या या वादग्रस्त टिप्पणीला उत्तर देताना 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) अधिकृत प्रवक्ते सौरव दास यांनी एक आक्रमक पत्रक जारी केले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले, "देशाच्या प्रगतीत आणि भविष्यात या 'जनरेशन झेड' (Gen-Z) चे योगदान कंगना रनौतच्या एकूण योगदानापेक्षा कित्येक पटीने जास्त आहे. ज्या तरुणांनी देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवून सरकारला झुकवले, त्यांना 'गटार' म्हणणे हा संपूर्ण देशातील युवाशक्तीचा अपमान आहे."

    कंगना रनौतच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने तिच्या या अशा आक्षेपार्ह वक्तव्यांपासून अंतर राखावे किंवा तिच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी आता विविध विद्यार्थी संघटनांकडून केली जात आहे.

  • 29 Jul 2026 08:50 AM (IST)

    29 Jul 2026 08:50 AM (IST)

    Pune Crime News: अल्पवयीन मुलीवर अनेकदा लैंगिक अत्याचार; जीवे मारण्याची धमकी

    पुणे : जीवे मारण्याची धमकी देत ६५ वर्षीय वृद्धाने १० वर्षीय मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार ताथवडेमध्ये उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी रमजान बन्नूसाब बागवान नावाच्या नराधम वृद्धाविरुद्ध वाकड पोलिस ठाण्यात पॉक्सो, भारतीय न्याय संहिता आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (अॅट्रॉसिटी) कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला आहे.

    रमजान बागवान (वय ६५, ताथवडे) असे आरोपीचे नाव असून, तो मजूर आहे. पीडित मुलीचे आई-वडीलदेखील मजुरीचे काम करतात. याप्रकरणी पीडितेच्या ३० वर्षीय आईने वाकड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीच्या मुलीला नराधम रमजान घेऊन जात असताना शेजारी राहणाऱ्या दुसऱ्या महिलेच्या निदर्शनास आले. तिने याबाबत फिर्यादीला सांगितले. त्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. फिर्यादी महिलेने वाकड पोलिसांकडे धाव घेत याप्रकरणी तक्रार दिली. त्यानुसार, पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. संशयिताला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विठ्ठल साळुंखे यांनी दिली.

Web Title: 29 july 2026 live breaking news marathi maharashtra politics sports crime business education national international news

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Published On: Jul 29, 2026 | 08:41 AM

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धक्कादायक खुलासा! लग्नाआधीच समोर आलं बॉयफ्रेंडचं रहस्य, वेगळ्याच मुलीला केलं गरोदर; Lock Upp 2’मध्ये खुलासा

धक्कादायक खुलासा! लग्नाआधीच समोर आलं बॉयफ्रेंडचं रहस्य, वेगळ्याच मुलीला केलं गरोदर; Lock Upp 2’मध्ये खुलासा

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Guru Shishya Special: ज्ञानेश्वर माऊली आणि निवृत्तीनाथांचे गुरु-शिष्य नाते का मानले जाते आदर्श? जाणून घ्या त्यामागील कथा

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AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

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