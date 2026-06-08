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VIRAL VIDEO : धावपट्टीवरच विमानाचा थरार! उड्डाण करताच नियंत्रण सुटले अन् खाजगी जेट जळून खाक; दोन वैमानिकांचा मृत्यू

Updated On: Jun 08, 2026 | 12:19 PM IST
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सारांश

Dominican Republic plane crash : अपघाताच्या कारणाचा तपास सुरू आहे. धडकेचे कारण निश्चित करण्यासाठी चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, "विमानाने ला रोमानाच्या नैऋत्येला सुमारे १६ नॉटिकल मैल अंतरावर आपत्कालीन सूचना दिली होती, परंतु...

dominican republic private jet crash video la romana airport takeoff fire

Dominican Republic : डोमिनिकन रिपब्लिकमध्ये टेकऑफ दरम्यान कोसळले विमान; हवेत अनेक वेळा उसळले आणि लागली आग ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • भीषण विमान अपघात
  • दोन अमेरिकन वैमानिकांचा मृत्यू
  • तपास सुरू

Dominican Republic plane crash video : आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक क्षेत्रातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि हृदयद्रावक बातमी समोर आली आहे. कॅरिबियन देशांमधील प्रमुख पर्यटन स्थळ असलेल्या डोमिनिकन रिपब्लिकमध्ये एका खाजगी विमानाला उड्डाण करत असतानाच भीषण अपघात झाला. पूर्व डोमिनिकन रिपब्लिकमधील ‘ला रोमाना आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या’ (La Romana International Airport) धावपट्टीवर रविवारी (७ जून) हा अपघात घडला. विमानाने टेकऑफसाठी वेग घेतला खरा, परंतु काही सेकंदांतच त्यावरचे नियंत्रण सुटले आणि संपूर्ण विमान आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. या भीषण दुर्घटनेत विमानातील मुख्य वैमानिक (पायलट) आणि सह-वैमानिक (को-पायलट) या दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला आहे.

स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, हे विमान अमेरिकेत नोंदणीकृत असलेले एक आलिशान खाजगी जेट होते. डोमिनिकन रिपब्लिकमधील प्रसिद्ध स्थानिक वृत्तपत्र ‘एल दिया’ने (El Dia) दिलेल्या वृत्तानुसार, अपघातात प्राण गमावलेले दोन्ही वैमानिक हे अमेरिकेचे नागरिक होते. त्यांची नावे एरिक जेवियर डिएगो (Eric Javier Diego) आणि रूडी गॅझेल (Rudy Gazel) अशी असल्याचे समोर आले आहे. सुदैवाने, या विमानामध्ये इतर कोणतेही प्रवासी प्रवास करत नव्हते, अन्यथा या दुर्घटनेतील जीवितहानीचा आकडा मोठा असू शकला असता.

हवेत अनेक वेळा उसळले आणि अचानक झाला स्फोट!

या भीषण विमान अपघाताचा एक अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसत आहे की, विमान धावपट्टीवरून हवेत झेपावण्याच्या तयारीत असतानाच अचानक त्याचा समतोल बिघडतो. विमानाची चाके धावपट्टीला घासली जातात आणि वेग जास्त असल्याने विमान नियंत्रणाबाहेर जाते. धावपट्टीवर धावत असतानाच हे जेट हवेत दोन ते तीन वेळा अत्यंत भयानक पद्धतीने उसळते. विमानाचा वेग प्रचंड असल्याने अवघ्या काही सेकंदांतच विमानाला मोठी आग लागते आणि बघता बघता संपूर्ण विमानाचे रूपांतर एका मोठ्या आगीच्या गोळ्यात होते.

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दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये, विमानतळाच्या धावपट्टीवरून आगीच्या प्रचंड ज्वाळा आणि काळ्या धुराचे मोठे लोट आकाशात जाताना दिसत आहेत. विमानतळावरील अग्निशामक दलाच्या गाड्यांनी त्वरित घटनास्थळी धाव घेतली आणि आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केले, परंतु तोपर्यंत संपूर्ण विमान जळून खाक झाले होते.

अपघातापूर्वी दिलेला आपत्कालीन इशारा; तपासाला गती

डोमिनिकन नागरी विमानचालन संस्थेने (Dominican Civil Aviation Institute) जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, अपघातग्रस्त विमान हे ‘गल्फस्ट्रीम जी२००’ (Gulfstream G200) मॉडेलचे खाजगी जेट होते. या विमानाने उड्डाण करण्यापूर्वी, ला रोमानाच्या नैऋत्येला सुमारे १६ नॉटिकल मैल अंतरावर असतानाच यंत्रणेला एक आपत्कालीन सूचना (Emergency Signal) पाठवली होती. विमानामध्ये काहीतरी तांत्रिक बिघाड झाल्याची शंका वैमानिकांना आली होती, मात्र ते विमानतळावर सुरक्षितपणे हाताळण्यापूर्वीच धावपट्टीवर हा अपघात घडला.

credit – social media and Twitter

मिळालेल्या माहितीनुसार, हे खाजगी विमान आधी पोर्तो रिकोहून (Puerto Rico) डोमिनिकन रिपब्लिकमध्ये आले होते. येथे ला रोमाना विमानतळावर विमानामध्ये इंधन (Refueling) भरण्यात आले. त्यानंतर हे विमान अमेरिकेतील टेक्सास राज्यातील ऑस्टिन (Austin, Texas) शहरासाठी उड्डाण करणार होते. परंतु, उड्डाण करण्याच्या त्याच पहिल्या महत्त्वाच्या टप्प्यात म्हणजेच टेकऑफ दरम्यान ही काळाची झेप ठरली.

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सध्या राष्ट्रीय विमानचालन प्राधिकरणाच्या तज्ज्ञ पथकाकडून या धडकेच्या आणि तांत्रिक बिघाडाच्या कारणांचा सखोल तपास केला जात आहे. विमानाचा ‘ब्लॅक बॉक्स’ शोधण्याचे काम सुरू असून, त्यानंतरच विमानातील इंजिन निकामी झाले होते की इतर काही तांत्रिक बिघाड झाला होता, याचे नेमके कारण स्पष्ट होईल. या घटनेमुळे ला रोमाना विमानतळावरील इतर विमानांची उड्डाणे काही काळासाठी विस्कळीत झाली होती.

Web Title: Dominican republic private jet crash video la romana airport takeoff fire

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Published On: Jun 08, 2026 | 12:19 PM

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