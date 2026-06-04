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Thane Crime: संतापजनक! आईच्या प्रियकराने ४ वर्षीय चिमुकल्याची अमानुष मारहाण करून घेतला जीव; नैसर्गिक मृत्यूचा केला बनाव

Updated On: Jun 04, 2026 | 10:59 AM IST
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सारांश

ठाणे जिल्ह्यातील काशिमीरा येथे आईच्या प्रियकराने ४ वर्षीय मुलाला अमानुष मारहाण करून ठार मारल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. सुरुवातीला नैसर्गिक मृत्यूचा बनाव करण्यात आला होता. मात्र शवविच्छेदन अहवालातून मारहाणीमुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिसांनी आरोपी शंभू शर्माला अटक केली.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • आईच्या प्रियकराने ४ वर्षीय मुलाला अमानुष मारहाण केल्याचा आरोप.
  • शवविच्छेदन अहवालातून मारहाणीमुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट.
  • काशिमीरा पोलिसांनी आरोपी शंभू शर्माला अटक करून तपास सुरू केला.
ठाणे: ठाणे जिल्ह्यातून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका चार वर्षांच्या निष्पाप मुलाचा त्याच्या आईच्या प्रियकराने अमानुष मारहाण करून हत्या केल्याचे समोर आले आहे. आरोपीने मुलाला इतक्या क्रूरतेने मारहाण केले की त्याचा जागीच मृत्यू झाला. आरोपींनी सुरुवातीला या घटनेला नैसर्गिक मृत्यूचा बनाव केला मात्र पोलिसांनी तपास करत याचा छडा लावला. ही घटना ठाण्यातील काश्मीर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.

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काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील आरोपीचे नाव शंभू शर्मा असे आहे. तो मृत चार वर्षांच्या मुलाच्या आईसोबत राहत होता. शंभूने मुलाला एवढे मारले की त्यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला. त्यानंतर शंभूने हा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचा भासवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र चिमुकल्याच्या शरीरावर मारहाणीच्या स्पष्ट खुणा आढळून आल्या. यामुळे पोलिसांना संशय आला. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला आणि मृतदेह ताब्यात घेतले. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले. शवविच्छेदनाच्या अहवालातून या मुलाचा मृत्यू नैसर्गिक नसून त्याला झालेल्या अमानुष मारहाणीमुळे शरीराच्या आतील भागांना गंभीर दुखापत झाल्याने झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवत शंभू शर्माला अटक केली. कठोर चौकशी केल्यांनतर शंभू शर्माने केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिसांनी मंगळवारी काशिमीरा पोलिसांनी आरोपी शंभू शर्माविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे. या घटनेने काशिमीरा आणि संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. मात्र चिमुकल्याला मारहाण का केली? घटनेवेळी चिमुकल्याचा आई कुठे होती? असे सवाल आता उपस्थित होत आहे. पोलीस या घटनेचा सखोल तपास करत असून आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी परिसरात होत आहे.

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देशात सगळीकडे सध्या इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी वाद सुद्धा पाहायला मिळाले. मात्र आता अशी एक घटना समोर आली आहे. इंधन चोरी करायचा प्रयत्न करत होते. मात्र त्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. किनारपट्टी भागात डिझेल आणि कर चुकवेगिरि करायचा प्रयत्नात असताना मोठ रैकेट पकडण्यात आल आहे. या प्रकरणात राजू पंडीत आणि त्याच्या साथीदाराला अटक करण्यात आली आहे. २१ तारखेला पोलिसात या संदर्भात FIR दाखल झाली आहे. जप्त केलेल डिझेल हे पाईपलाईन किवा समुद्रातील मालवाहू जहाजामधून चोरले असावे असा अधिकाऱ्याना संशय आहे. याचा अधिक तपास केला जात आहे.

Pune Crime: दुहेरी हत्याकांड! पोटच्या मुलाने वडील आणि सख्ख्या भावाचा घेतला जीव; मृतदेहाशेजारीच काढली रात्र

Web Title: Thane crime outrageous mothers lover brutally beats 4 year old child to death stages it as a natural death

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Published On: Jun 04, 2026 | 10:59 AM

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