अंदमानात रचला गेला इतिहास! समुद्राच्या आत फडकला जगातील सर्वात मोठा तिरंगा, पाहून भारतीयांचा उर भरुन आला; Video Viral

India Creates History : तब्बल २०० डायव्हर्यच्या मदतीने अंदमान आणि निकोबार प्रशासनाने २,४०० चौरस मीटरचा भारतीय राष्ट्रध्वज पाण्याखाली फडकवला. या विक्रमाची नोंद आता गिनीज वर्ल्ड बुक रेकाॅर्डमध्येही करण्यात आली आहे.

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • अंदमानात २०० डायव्हर्सनी मिळून समुद्राखाली भव्य तिरंगा फडकवत जागतिक विक्रम केला.
  • ६०x४० मीटर आकाराचा तिरंगा पाण्यात पसरवणे हे मोठे आव्हान ठरले.
  • विविध दलांचे सहकार्य आणि तरुण डायव्हर्सच्या सहभागामुळे ऐतिहासिक कामगिरी शक्य झाली.
अंदमान-निकोबार प्रशासनाने शनिवार, २ मे २०२६ रोजी नवा इतिहास रचला. बेटावर तब्बाल २०० डायव्हर्सनी एकत्र येऊन हा जागतिक विक्रम रचला. यामुळे भारताची मान जागतिक स्तरावर पुन्हा एकदा उंचावली. स्वराज्य द्विपावर जगातील सर्वात मोठा तिरंगा पाण्याखाली फडकवण्यात आला. हा एक गिनीज वर्ल्ड बुक रेकाॅर्ड होता. तिरंगाची लांबी ६० मीटर तर रुंदी ४० मीटर रुंद असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या तिरंग्याने पाण्यातील २,४०० चाैरस मीटर लांबचा क्षेत्रफळ व्यापला.

इतका मोठा तिरंगा पाण्यात सांभाळणे काही सोपे नव्हते. व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओत तुम्ही डाव्हर्सना तोल सांभाळत काळजीपूर्वक तिरंग्याला पाण्यात पसरवताना पाहू शकता. हे काम त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक होते. व्हिडिओमध्ये डायव्हर्सची एक टीम प्रथम किनाऱ्यावर तिरंगा पसरवताना, नंतर त्याची घडी घालून तो सुरक्षितपणे बांधताना आणि हळूहळू पाण्यात सोडताना दिसत आहे. पाण्यात पोहोचल्यावर, डायव्हर्स तिरंगा फडकवायला सुरुवात करतात. सर्व डायव्हर्स झेंड्याजवळ एका रांगेत उभे राहून, त्याला जागेवरून ओढून सरळ केले. हा व्हिडिओ एक गोष्ट सिद्ध करतो की, जमिनीवर असो वा पाण्यात भारताचा तिरंगा हा सर्व ठिकाणीच उंचावला जाणार.

हा विक्रम एकट्याचा नव्हता तर अनेकांचा याच हातभार लागला होता. एकमेकांच्या साथीने, सहकार्याने हा पराक्रम साध्य करता आला. यात अंदमान आणि निकोबार पोलीस, वन विभाग, भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षक दलाचे कर्मचारी, तसेच विविध डायव्हिंग केंद्रांमधील स्कूबा डायव्हर्स यांचा प्रामुख्याने मोलाचा वाटा. २०० डायव्हर्सच्या मदतीने साध्य झालेल्या या विक्रमात फक्त तरुणांचाच नाही तर काही शाळकरी मुलांचाही समावेश होता. फतेह जहान सिंग (१६), लावण्या ईरा (१५) आणि रणविजय सिंग (१४) हे तीन शाळकरी मुले सर्वात लहान वयाचे डायव्हर्स होते.

 

सकाळी १०:३५ वाजता, गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सचे परीक्षक ऋषी नाथ यांनी या कामगिरीला औपचारिकपणे पुष्टी दिली आणि नायब राज्यपाल डी. के. जोशी यांना प्रमाणपत्र प्रदान केले. तिरंगा पाण्यात कसा फडकवला गेला याचे संपूर्ण दृष्य आता आपल्याला व्हायरल व्हिडिओतून पाहता येते. व्हिडिओ इंटरनेटवर सध्या चांगलाच ट्रेंड करत असून भारतीय सन्मानाने व्हिडिओला आपल्या जवळच्या लोकांसोबत शेअर करत आहेत.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 03, 2026 | 01:30 PM

