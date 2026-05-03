अंदमानात रचला गेला इतिहास! समुद्राच्या आत फडकला जगातील सर्वात मोठा तिरंगा, पाहून भारतीयांचा उर भरुन आला; Video Viral

इतका मोठा तिरंगा पाण्यात सांभाळणे काही सोपे नव्हते. व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओत तुम्ही डाव्हर्सना तोल सांभाळत काळजीपूर्वक तिरंग्याला पाण्यात पसरवताना पाहू शकता. हे काम त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक होते. व्हिडिओमध्ये डायव्हर्सची एक टीम प्रथम किनाऱ्यावर तिरंगा पसरवताना, नंतर त्याची घडी घालून तो सुरक्षितपणे बांधताना आणि हळूहळू पाण्यात सोडताना दिसत आहे. पाण्यात पोहोचल्यावर, डायव्हर्स तिरंगा फडकवायला सुरुवात करतात. सर्व डायव्हर्स झेंड्याजवळ एका रांगेत उभे राहून, त्याला जागेवरून ओढून सरळ केले. हा व्हिडिओ एक गोष्ट सिद्ध करतो की, जमिनीवर असो वा पाण्यात भारताचा तिरंगा हा सर्व ठिकाणीच उंचावला जाणार.
हा विक्रम एकट्याचा नव्हता तर अनेकांचा याच हातभार लागला होता. एकमेकांच्या साथीने, सहकार्याने हा पराक्रम साध्य करता आला. यात अंदमान आणि निकोबार पोलीस, वन विभाग, भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षक दलाचे कर्मचारी, तसेच विविध डायव्हिंग केंद्रांमधील स्कूबा डायव्हर्स यांचा प्रामुख्याने मोलाचा वाटा. २०० डायव्हर्सच्या मदतीने साध्य झालेल्या या विक्रमात फक्त तरुणांचाच नाही तर काही शाळकरी मुलांचाही समावेश होता. फतेह जहान सिंग (१६), लावण्या ईरा (१५) आणि रणविजय सिंग (१४) हे तीन शाळकरी मुले सर्वात लहान वयाचे डायव्हर्स होते.
सकाळी १०:३५ वाजता, गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सचे परीक्षक ऋषी नाथ यांनी या कामगिरीला औपचारिकपणे पुष्टी दिली आणि नायब राज्यपाल डी. के. जोशी यांना प्रमाणपत्र प्रदान केले. तिरंगा पाण्यात कसा फडकवला गेला याचे संपूर्ण दृष्य आता आपल्याला व्हायरल व्हिडिओतून पाहता येते. व्हिडिओ इंटरनेटवर सध्या चांगलाच ट्रेंड करत असून भारतीय सन्मानाने व्हिडिओला आपल्या जवळच्या लोकांसोबत शेअर करत आहेत.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.