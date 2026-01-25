Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘मैं उत्थे दिल छोड़ आया…’ मध्य प्रदेशातील शेकडो पोलिसाचा फिल्मी गाण्यावर डान्स; उत्साहाने जिंकलं नेटिझन्सचं मन; Video Viral

Police Officials Dancing Video : दिवसभराच्या कामानंतर अखेर हजारो पोलिसांचा गट फ्री झाला आणि त्यांनी दिवसाचा थकवा नाचून दूर केला. व्हिडिओत हजारो पोलीस अधिकारी फिल्मी गाण्यावर मनसोक्त थिरकताना दिसून आले.

Updated On: Jan 25, 2026 | 09:01 AM
  • वसंत पंचमी आणि शुक्रवारची नमाज एकाच दिवशी शांततेत पार पाडल्यानंतर पोलिसांनी कामाचा ताण बाजूला ठेवत फिल्मी गाण्यावर आनंद साजरा केला.
  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार भोजशाळेत पूजा व नमाजासाठी सुमारे ८ हजार पोलिस तैनात करण्यात आले होते.
  • सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या डान्स व्हिडिओमुळे पोलिसांचा मानवी चेहरा समोर आला.
नागरिकांच्या संरक्षणाचे काम ज्यांच्या हाती आहेत अशा पोलिसांना आपण आजवर वर्दित तैनात पाहिलं आहे. पण त्यांना तुम्ही कधी गाण्यावर नाचताना पाहिलं आहे का? अलिकडेच सोशल मिडियावर एक नवीन व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात पोलिसांचा मोठा गट चित्रपटातील गाण्यावर थिरकताना दिसले. दिवसभराच्या कामानंतर पोलिसांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडत आनंद साजरा केला आणि यात ते मनोसक्त नाचताना दिसले. पोलिसांना असा आनंद साजरा करताना पाहून आता यूजर्स देखील खुश झाले आहेत. चला व्हिडिओत काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

केक… फळं… गिफ्ट्स आणि बरंच काही, केअरटेकरने सेलिब्रेट केला मोमोचा बर्थडे; चिमुकल्या हत्तीचा आनंद पाहून युजर्स झाले खुश

काय घडलं व्हिडिओत?

मध्य प्रदेशातील धार येथील धार्मिक स्थळ भोजशाळेमध्ये वसंत पंचमीच्या दिवशी पूजा आणि नमाज प्रशासनासाठी एक मोठे आव्हान होते, परंतु कडक सुरक्षा व्यवस्थेत संपूर्ण कार्यक्रम शांततेत यशस्वीरित्या पार पडला. दिवसभराच्या कामानंतर पोलिसांनी आनंद साजरा करण्यासाठी गदर चित्रपटातील ‘मैं निकला ओ गद्दी लेके’ गाण्यावर डान्स केला. वसंत पंचमीचा हिंदू सण आणि शुक्रवारची नमाज एकाच दिवशी येत असल्याने, कोणत्याही अनुचित परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार वसंत पंचमीच्या दिवशी भोजशाळेत पूजा आणि नमाज करण्यासाठी अंदाजे ८,००० पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. त्यांच्या कडक सुरक्षेतच एक मोठा कार्यक्रम सुरक्षित आणि शांततेत पार पडला.

दारूच्या नशेत मच्छिमारांनी व्हेल माशाच्या मृतदेहासोबत असं काही केलं की… पाहून युजर्स संतापले; Video Viral

दरम्यान हा व्हिडिओ @dineshdangi84 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला हजारो लोकांनी पाहिलं असून पोलिसांचा हा डान्स आता वेगाने शेअर केला जात आहे. हा व्हिडिओ आपल्याला दाखवतो की, कठोर कामानंतर अखेर मनाला थोड्या आनंदाची गरज असतेच. वर्दीतही पोलिसांनी आपला आनंद लुटला आणि आपला थकवा उत्साहाने दूर केला. कायद्याची जबाबदारी निभावताना कठोर दिसणारे पोलिसही शेवटी माणूसच आहेत, आणि कर्तव्य पार पडल्यानंतरचा हा आनंद त्यांच्याही मनातील माणुसकी दाखवतो.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 25, 2026 | 09:01 AM

