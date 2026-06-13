US Biolabs: अँथ्रॅक्स, इबोला अन् सार्स… 30 हून अधिक देशांत अमेरिकेच्या गुप्त ‘बायोलॅब्स’; तुलसी गबार्ड यांनी सत्य आणले जगासमोर

Tulsi Gabbard US funded biolabs : जागतिक स्तरावर महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या (America) अंतर्गत गोटातून सध्या एक अशी बातमी समोर आली आहे, ज्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. कोरोना महामारीच्या भीषण अनुभवानंतर जग आता कुठे सावरत असताना, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तचर संचालक (DNI) तुलसी गबार्ड यांनी आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंतेत भर घालणारा एक अत्यंत खळबळजनक दावा केला आहे. नुकत्याच सार्वजनिक करण्यात आलेल्या अत्यंत गोपनीय कागदपत्रांच्या हवाल्याने गबार्ड यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेने स्वतःच्या देशाबाहेर तब्बल ३० हून अधिक देशांमध्ये पसरलेल्या १२० पेक्षा जास्त जैविक प्रयोगशाळांना (बायोलॅब्स) मोठा आर्थिक निधी पुरवला आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, या प्रयोगशाळांमध्ये अत्यंत घातक विषाणू आणि जीवाणूंवर मानवी आरोग्याला धोक्यात आणू शकणारे संशोधन सुरू होते.
तुलसी गबार्ड यांनी उघड केलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय गुप्तचर संचालनालयाच्या (ODNI) प्राथमिक तपासात अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. या प्रयोगशाळांमध्ये केवळ सामान्य वैज्ञानिक संशोधन चालत नव्हते, तर तिथे ‘गेन-ऑफ-फंक्शन’ (Gain-of-Function) सारखे अत्यंत संवेदनशील आणि वादग्रस्त प्रयोग केले जात होते. ‘गेन-ऑफ-फंक्शन’ म्हणजे एखाद्या नैसर्गिक विषाणू किंवा रोगजंतूची क्षमता, त्याची पसरण्याची गती आणि त्याची घातकता कृत्रिमरित्या प्रयोगशाळेत वाढवणे. राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणांच्या अहवालानुसार, या प्रयोगशाळांवर कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे किंवा अमेरिकन प्रशासनाचे थेट आणि कडक नियंत्रण नव्हते. यामुळे जर एखादा विषाणू चुकूनही या प्रयोगशाळांमधून बाहेर पडला (Lab Leak), तर तो जागतिक पातळीवर दुसरी मोठी महामारी आणू शकत होता, अशी भीती आता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
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या संपूर्ण खुलाशामध्ये सर्वात जास्त लक्ष वेधून घेतले आहे ते युक्रेनमधील प्रयोगशाळांनी. सार्वजनिक झालेल्या अधिकृत दस्तऐवजांनुसार, एकट्या युक्रेनमध्ये ४० हून अधिक अशा प्रयोगशाळा कार्यरत होत्या, ज्या थेट सोव्हिएत युनियनच्या काळातील जैविक शस्त्रांशी (Biological Weapons) संबंधित असलेल्या अत्यंत प्राणघातक रोगजंतूंवर काम करत होत्या. या यादीमध्ये अँथ्रॅक्स (Anthrax), इबोला (Ebola), मर्स (MERS), सार्स (SARS) आणि प्राचीन काळातील महाभयंकर प्लेग (Plague) यांसारख्या जैविक कचऱ्याचा आणि मानवी आरोग्याला काही क्षणात संपवणाऱ्या घटकांचा समावेश आहे. युद्धजन्य परिस्थितीत किंवा पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था नसताना या प्रयोगशाळांमध्ये असे काम चालणे म्हणजे संपूर्ण युरोपसह जगाला मृत्यूच्या खाईत लोटण्यासारखे आहे, असा आरोप गबार्ड यांनी आपल्या निवेदनात केला आहे.
हा केवळ एक सुरक्षेचा प्रश्न नसून अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणातील एक मोठे वादळ ठरले आहे. तुलसी गबार्ड यांनी थेट आरोप केला आहे की, अमेरिकेच्या मागील प्रशासनांनी, काही ज्येष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांनी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेतील विशिष्ट लॉबीने या जैविक प्रयोगशाळांच्या अस्तित्वाचे संपूर्ण सत्य अमेरिकन जनतेपासून आणि जगापासून जाणीवपूर्वक लपवून ठेवले. एवढेच नव्हे, तर भूतकाळात ज्या ज्या वेळी काही प्रामाणिक अधिकारी किंवा पत्रकारांनी या प्रयोगशाळांबद्दल आणि तिथल्या धोक्यांबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला, त्या त्या वेळी त्यांची जागा दाखवून देत त्यांचे आवाज दाबण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न केले गेले. हा जनतेच्या विश्वासाला दिलेला मोठा तडा आहे, असेही गबार्ड यांनी स्पष्ट केले.
Today, I’m releasing never before seen intelligence revealing new evidence of past US government funding for more than 120 biolabs in over 30 countries, including Ukraine. In support of President Trump‘s Executive Order to end federal funding of dangerous gain of function… pic.twitter.com/RkPHnAbka9 — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) June 12, 2026
credit – social media and Twitter
तुलसी गबार्ड यांच्या या धक्कादायक अहवालानंतर वॉशिंग्टनमध्ये प्रचंड वेगाने राजकीय हालचाली झाल्या. देशाचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेत ‘गेन-ऑफ-फंक्शन’ संशोधनासाठी आणि परदेशातील अशा संशयास्पद प्रयोगशाळांसाठी दिला जाणारा अमेरिकेचा सर्व प्रकारचा संघीय निधी (Federal Funding) तात्काळ प्रभावाने बंद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या मते, अशा प्रकारच्या अनिबंध आणि अनियंत्रित संशोधनामुळे जागतिक आरोग्य सुरक्षेला अभूतपूर्व आणि गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. अमेरिका आता यापुढे अशा कोणत्याही प्रयोगांना प्रोत्साहन देणार नाही, ज्यामुळे मानवजात धोक्यात येईल.
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आपले पद सोडण्यापूर्वी तुलसी गबार्ड यांनी अमेरिकेच्या सर्व गुप्तचर यंत्रणांना परदेशात चालणाऱ्या या प्रयोगशाळा, तिथे साठवलेले प्राणघातक रोगजंतू आणि सध्या सुरू असलेल्या सर्व संशोधनांची इत्थंभूत माहिती आणि पुरावे गोळा करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. प्राथमिक तपासातून काही अघोषित आणि संशयास्पद क्लिनिकल चाचण्या देखील समोर आल्या आहेत. यामुळे केवळ सुरक्षेचाच प्रश्न निर्माण झाला नसून, गंभीर नैतिक आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चिंताही वाढल्या आहेत. येत्या काळात या प्रयोगशाळांचे पूर्ण सत्य जगासमोर आणण्यासाठी अमेरिका पावले उचलणार असून, या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कचा पर्दाफाश केला जाईल, असे संकेत या कारवाईतून मिळत आहेत.