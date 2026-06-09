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US Helicopter Crash : मध्यपूर्वेत पुन्हा खळबळ! होर्मुझजवळ अमेरिकन लष्कराचे हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त; थोडक्यात बचावले वैमानिक

Updated On: Jun 09, 2026 | 10:59 AM IST
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सारांश

US Helicopter Crash Update : पश्चिम आशियातील तणाव पुन्हा चिघळला आहे. यापरिस्थितीच अमेरिकन हेलिकॉप्टरच्या अपघाताची माहिती समोर आली आहे. मात्र, अद्याप अमेरिकन सरकारकडून याची पुष्टी करण्यात आलेली नाही.

US Apache Helicopter Crash

US Helicopter Crash : मध्यपूर्वेत पुन्हा खळबळ! होर्मुझजवळ अमेरिकन लष्कराचे हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त; थोडक्यात बचावले वैमानिक (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • मध्यपूर्वेत पुन्हा खळबळ
  • होर्मुझजवळ अमेरिकन हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त
  • थोडक्यात बचावले वैमानिक
US Helicopter Crash Near Hormuz : पश्मिच आशियातील फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस सुरु झालेला तणाव काही निवळण्याचे नाव घेईना. इस्रायल-इराणमध्ये पुन्हा संघर्ष पेटला असून जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. असे असताना अमेरिकेसाठी एक धक्कादयक माहिती समोर आली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ अमेरिकन लष्कराचे Apache हे लढाऊ विमान दुर्घटनाग्रस्त झाले आहे.

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सरकारकडून मौन

द न्यूयॉर्क टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, दोन अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. परंतु अद्याप ट्रम्प सरकारकडून याबाबत कोणतेही अधिकृत निवनेदन किंवा तपशील समोर आलेला नाही. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडकडूनही याबाबत कोणताही माहिती मिळालेली नाही.

अपघाताचे कारण अस्पष्ट

मिळालेल्या माहितीनुसार, घटनेवेळी दोन वैमानिक हेलिकॉप्टरमध्ये होते. या दोन्ही वैमानिकांना सुरक्षित वाचवण्यात आले आहे. परंतु अद्याप विमान कोसळण्याचे कारण स्पष्ट नाही. हा अपघात होता की इराणच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे हेलिकॉप्टर कोसळले याची अद्याप पुष्टी झालेली नाही. गेल्या दोन दिवसांपासून इस्रायल आणि इराणमध्ये लष्करी संघर्ष सुरु आहे. यामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. या भागात अमेरिकेच्या लष्करी हालचाली देखील वाढल्या असून अशा परिस्थिती ही घटना समोर आली आहे.

संघर्ष सुरु झाल्यापासून अमेरिकेने आतापर्यंत युद्धात अनेक विमाने गमावली आहे. परंतु Apache विमानाचा अपघात होण्याची ही पहिलीच घटना आहे. Apache AH-64 हे जगातील सर्वात शक्तीशाली आणि अत्याधुनिक लढाऊ हेलिकॉप्टर मानले जाते. हेलफायर क्षेपणास्त्र, ड्रोन, आणि समुद्री सुरक्षेसाठी याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.

सध्या या दुर्घटनेनंतर होर्मुझमधील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा उभारला आहे. मध्यपूर्वेतील इस्रायल विरुद्ध इराण संघर्ष वाढतच चालला असून होर्मुझ पुन्हा बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दोन्ही देशांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शांततेच्या आवाहनालाही धुडाकवून लावले आहे.

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Web Title: Us helicopter crash near strait of hormuz pilots safely rescued

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Published On: Jun 09, 2026 | 10:59 AM

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