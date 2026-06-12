Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Belfast Violence Anti Migrant Protests Raise Questions Over Indian European Dream

Belafast Violence : स्थलांतरितांविरुद्धच्या हिंसक निदर्शनांमुळे चिंता वाढली; भारतीयांचे ‘युरोपियन स्वप्न’ धोक्यात?

Updated On: Jun 12, 2026 | 04:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

Europe Anti Migrant Protests Update : युरोपमध्ये अनेक देशांमध्ये स्थलांतरितांविरोधात तीव्र हिंसाचार उफाळला आहे. आयर्लंडमध्ये एका आयरिश व्यक्तीवर चाकू हल्ल्यानंतर प्रकरणाने हिंसक रुप घेतले आहे. मात्र, याचा परिणाम युरोपियन स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीयांवर होण्याची शक्यता आहे.

Europe Anti Migrant Protests Impact On Indians

Belafast Violence : स्थलांतरितांविरुद्धच्या हिंसक निदर्शनांमुळे चिंता वाढली; भारतीयांचे ‘युरोपियन स्वप्न’ धोक्यात? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • युरोपमध्ये स्थलांतरितांविरुद्ध हिंसक निदर्शने
  • भारतीयांचे युरोपियन ड्रीम धोक्यात
  • व्हिसा नियम आणखी कडक होणार?
Europe Anti Migrant Protests News in Marathi : बेलाफास्ट : युरोपीय देश आयर्लंडची राजधानी बेलाफेस्ट येथे एका आयरिश व्यक्तीवर चाकू हल्ल्यानंतर तीव्र हिंसाचार उफाळला आहे. स्थलांतरितांविरोधात तीव्र निदर्शने सुरु असून त्यांच्या घरावर हल्ले केले जात आहे. वाहनांची जाळफोळ सुरु आहे. यामुळे प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. मात्र, यामुळे युरोपमध्ये शिक्षण, नोकरी आणि स्थायिक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहेत.

Belfast Violence : आयर्लंडमध्ये आयरिश व्यक्तीवर हल्ल्यानंतर हिसेंचा भडका; स्थलांतरितांविरोधात तीव्र निदर्शने, घरांवर हल्ले अन्…

प्रचंड हिंसक परिस्थिती

ब्रिटन, आयर्लंड, जर्मनी आणि नेदरलँड्ससारख्या देशांमध्ये स्थलांतराच्या मुद्द्यावरुन राजकीय आणि सामाजिक तणाव वाढत आहे. अनेक ठिकाणी हिंसक निदर्शने सुरु असून सरकारकडून व्हिसा नियम कडक केले जात आहे. उत्तर आयर्लंडची राजाधानी बेलाफेस्टमध्ये सुरु असलेल्या हिंसक निदर्शनांमुळे परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण बनली आहे. याचे अनेक थरारक व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने रस्त्यांवर उतरले असून स्थलांतरितांच्या घरांवर, दुकानांवर आणि वाहनांवर हल्ले केले जात आहेत. स्थलांतर लोकांविरोधात तीव्र घोषणाबाजी केली जात असून सरकारच्या धोरणांविरोधातही तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. डब्लिन, लंडन आणि ग्लासगोससारख्या शहरांमध्येही वातावरण तापले आहे. वाढती महागाई, घराची टंचाई, रोजगाराच्या कमी संधी, सार्वजनिक सुविधांवर ताण यासाठी स्थलांतरितांना जबाबदार धरले जात आहे. युरोपीय देशांमध्ये निर्वासितांची संख्या वाढत असून हा मुद्दा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

भारतीयांवर होणार परिणाम?

या हिंसाचासाराचा परिणाम भारतीयांवरही होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. युरोमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भारतीय विद्यार्थी, डॉक्टर, आयटी इंजिनियर्स आणि व्यावसायिक कार्य करत आहे. मात्र, वाढत्या विरोधामुळे भविष्यात विद्यार्थी व्हिसा, वर्क परमिट आणि स्थायी नागरिकत्वावर युरोपीय देशांच्या सरकारकडून अधिक कठोर नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.

युरोपमध्ये कुश मनुष्यबळाची गरज अजूनही आहे. परंतु वाढता हिंसाचार लक्षात घेता भारतीयांसाठी ही संधी पूर्णपणे बंद होऊ शकते. यामुळे युरोपमध्ये जाऊन शिकण्याचे, तेथे नोकरी करण्याचे किंवा स्थायिक होण्याचे स्वप्नाला ब्रेक लागू शकतो.


India Europe Tensions : भारताला घेरण्याचा प्रयत्न उलटला; जयशंकर यांनी युरोपलाच सुनावलं, प्रकरण काय?

Web Title: Belfast violence anti migrant protests raise questions over indian european dream

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 12, 2026 | 04:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Belfast Violence : आयर्लंडमध्ये आयरिश व्यक्तीवर हल्ल्यानंतर हिसेंचा भडका; स्थलांतरितांविरोधात तीव्र निदर्शने, घरांवर हल्ले अन्…
1

Belfast Violence : आयर्लंडमध्ये आयरिश व्यक्तीवर हल्ल्यानंतर हिसेंचा भडका; स्थलांतरितांविरोधात तीव्र निदर्शने, घरांवर हल्ले अन्…

Thailand Princess: थायलंडचे सिंहासन पोरके! राजाच्या सर्वात मोठ्या लाडक्या लेकीने घेतला अंतिम श्वास; मृत्यूचे खरे कारण थक्क करणारे
2

Thailand Princess: थायलंडचे सिंहासन पोरके! राजाच्या सर्वात मोठ्या लाडक्या लेकीने घेतला अंतिम श्वास; मृत्यूचे खरे कारण थक्क करणारे

India Europe Tensions : भारताला घेरण्याचा प्रयत्न उलटला; जयशंकर यांनी युरोपलाच सुनावलं, प्रकरण काय?
3

India Europe Tensions : भारताला घेरण्याचा प्रयत्न उलटला; जयशंकर यांनी युरोपलाच सुनावलं, प्रकरण काय?

Nuclear Weapon : भारताचा अण्वस्त्र साठा अपेक्षेपेक्षा जास्त; पाकिस्तानने जाहीरपणे व्यक्त केली मोठी भीती; पाहा स्पेशल रिपोर्ट
4

Nuclear Weapon : भारताचा अण्वस्त्र साठा अपेक्षेपेक्षा जास्त; पाकिस्तानने जाहीरपणे व्यक्त केली मोठी भीती; पाहा स्पेशल रिपोर्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Belafast Violence : स्थलांतरितांविरुद्धच्या हिंसक निदर्शनांमुळे चिंता वाढली; भारतीयांचे ‘युरोपियन स्वप्न’ धोक्यात?

Belafast Violence : स्थलांतरितांविरुद्धच्या हिंसक निदर्शनांमुळे चिंता वाढली; भारतीयांचे ‘युरोपियन स्वप्न’ धोक्यात?

Jun 12, 2026 | 04:30 PM
Kane Williamson Retairment: १६ वर्षांच्या सुवर्ण कारकिर्दीचा अंत! केन विल्यमसनची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून अचानक निवृत्ती

Kane Williamson Retairment: १६ वर्षांच्या सुवर्ण कारकिर्दीचा अंत! केन विल्यमसनची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून अचानक निवृत्ती

Jun 12, 2026 | 04:13 PM
Hormuz Attack: भारतीय नाविकांच्या मृत्यूप्रकरणी राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल; पंतप्रधान मोदींवर चौफेर टीका

Hormuz Attack: भारतीय नाविकांच्या मृत्यूप्रकरणी राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल; पंतप्रधान मोदींवर चौफेर टीका

Jun 12, 2026 | 04:02 PM
Bal Sangopan Yojana 2026: अनाथ व निराधार मुलांच्या संगोपनासाठी सरकार देणार मदत; कशी कराल अर्ज प्रक्रिया?

Bal Sangopan Yojana 2026: अनाथ व निराधार मुलांच्या संगोपनासाठी सरकार देणार मदत; कशी कराल अर्ज प्रक्रिया?

Jun 12, 2026 | 04:00 PM
भारतीय सण आणि वाहन खरेदीची परंपरा; काय आहे हे अतूट नातं? समजून घ्या

भारतीय सण आणि वाहन खरेदीची परंपरा; काय आहे हे अतूट नातं? समजून घ्या

Jun 12, 2026 | 03:59 PM
FIFA World Cup 2026: विश्वचषकाची रंगत वाढली; मेस्सी -रोनाल्डो कधी उतरणार मैदानात? अर्जेंटिना-पोर्तुगालचा पहिला सामना कधी?

FIFA World Cup 2026: विश्वचषकाची रंगत वाढली; मेस्सी -रोनाल्डो कधी उतरणार मैदानात? अर्जेंटिना-पोर्तुगालचा पहिला सामना कधी?

Jun 12, 2026 | 03:57 PM
इतिहासाचा प्रेरणादायी संघर्ष रंगमंचावर, ‘पाण्याने पेटला वणवा’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला; चवदार तळे सत्याग्रहाचा संघर्ष उलगडणार

इतिहासाचा प्रेरणादायी संघर्ष रंगमंचावर, ‘पाण्याने पेटला वणवा’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला; चवदार तळे सत्याग्रहाचा संघर्ष उलगडणार

Jun 12, 2026 | 03:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा