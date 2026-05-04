Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Iran Rejects Trumps Project Freedom Hormuz Strait Conflict 2026

Project Freedom : अमेरिकेची दादागिरी चालणार नाही! ट्रम्प यांचा ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ इराणने रोखला; होर्मुझच्या मार्गावर संकटाची चाहूल

Iran on Project Freedom: इराणने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या 'प्रोजेक्ट फ्रीडम'ला स्पष्टपणे नाकारले असून अमेरिकेला कडक इशारा दिला आहे. इराणच्या म्हणण्यानुसार, होर्मुझची सामुद्रधुनी इराणच्या नियंत्रणाखालीच राहील.

Updated On: May 04, 2026 | 11:25 AM
iran rejects trumps project freedom hormuz strait conflict 2026

Project Freedom : मध्य-पूर्वेत युद्धाचा भडका उडणार? ट्रम्प यांचा 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' इराणने रोखला; होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तणाव शिगेला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प यांचा ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ इराणने धुडकावला
  • शस्त्रसंधीला धोका
  • सागरी वर्चस्वाची लढाई

Trump Project Freedom Iran : जागतिक राजकारणातील सर्वात संवेदनशील भाग असलेल्या मध्य-पूर्वेत पुन्हा एकदा युद्धाचे ढग दाटून आले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ( Donald Trump) यांनी नुकतीच ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ची घोषणा केली आहे, ज्याचा उद्देश होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकलेली आंतरराष्ट्रीय जहाजे मुक्त करणे हा आहे. मात्र, ट्रम्प यांच्या या हालचालीला इराणने कडाडून विरोध केला असून, अमेरिकेचा हा ‘मानवतावादी’ मुखवटा नसून ती लष्करी दादागिरी असल्याचे म्हटले आहे. या वादामुळे जागतिक तेल पुरवठा आणि सागरी सुरक्षेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mayon Volcano: फिलीपिन्सचा सर्वात सक्रिय ज्वालामुखी पुन्हा जागृत; आकाशात राखेचे साम्राज्य अन् हजारो लोकांचे स्थलांतर, VIDEO VIRAL

इराणचा कडक पवित्रा: “अमेरिकेने लक्ष्मणरेषा ओलांडू नये”

इराणच्या संसदेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण समितीचे प्रमुख इब्राहिम अझीझी यांनी या प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अझीझी यांच्या मते, होर्मुझची सामुद्रधुनी ही इराणची सार्वभौम भूमी आहे आणि तिथे अमेरिकन नौदलाचा वावर हा आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन आहे. “ट्रम्प यांच्या दिशाभूल करणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्टवर जागतिक सागरी व्यवस्था ठरणार नाही. अमेरिकेने जर आमच्या जलक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, तर तो शस्त्रसंधी कराराचा भंग मानला जाईल आणि त्याचे परिणाम गंभीर होतील,” असा सज्जड दम अझीझी यांनी दिला आहे.

credit – social media and Twitter

काय आहे ट्रम्प यांचा ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वर एका पोस्टद्वारे ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ (Project Freedom) उपक्रमाची घोषणा केली होती. त्यांच्या दाव्यानुसार, अनेक देशांनी आपल्या जहाजांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी अमेरिकेकडे मदतीची मागणी केली आहे. ही मोहीम सोमवारी सकाळी सुरू होणार असून, अमेरिकन प्रतिनिधींच्या देखरेखीखाली प्रतिबंधित क्षेत्रातील जहाजे आणि कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित बाहेर काढले जाईल. ट्रम्प यांनी या मोहिमेचे वर्णन ‘मानवतावादी’ असे केले असले, तरी इराणच्या मते हा त्यांच्या सागरी वर्चस्वावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न आहे.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Hantavirus outbreak 2026 : समुद्राच्या मध्यभागी भयानक विषाणूचा हल्ला; आलिशान क्रूझवर 3 प्रवाशांचा मृत्यू, WHOचा सतर्कतेचा इशारा

होर्मुझचे महत्त्व आणि जागतिक चिंता

होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाची ऑईल शिपिंग लेन आहे. जगातील एकूण तेल पुरवठ्याचा २०% पेक्षा जास्त भाग याच मार्गावरून जातो. गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षामुळे या मार्गावर अनिश्चितता पसरली आहे. इराणने स्पष्ट केले आहे की, ते युद्धपूर्व स्थितीत परत जाणार नाहीत आणि या मार्गाचे व्यवस्थापन केवळ इराण आणि ओमानच्या हातातच राहील. जर अमेरिकेने आपल्या नौदलाचा वापर करून या भागात घुसखोरी केली, तर जागतिक तेल बाजार कोसळण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

कोंडी फुटणार की पुन्हा संघर्ष पेटणार?

सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यात कागदी युद्ध सुरू असले, तरी जमिनीवरची परिस्थिती अत्यंत स्फोटक आहे. ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ अंतर्गत अमेरिकन नौदल प्रत्यक्षात तिथे उतरल्यास इराणकडून लष्करी प्रत्युत्तर मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे केवळ दोन देशांमधील शस्त्रसंधीच मोडणार नाही, तर पुन्हा एकदा पूर्ण क्षमतेने युद्ध सुरू होण्याची भीती आहे. ट्रम्प यांच्या आक्रमक धोरणामुळे इराणच्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट असून, पुढील ४८ तास जागतिक राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांचा 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' नेमका काय आहे?

    Ans: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकलेल्या विविध देशांच्या व्यापारी जहाजांना अमेरिकन नौदलाच्या मदतीने सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी ट्रम्प यांनी सुरू केलेली ही मोहीम आहे.

  • Que: इराण या उपक्रमाला विरोध का करत आहे?

    Ans: इराणच्या मते, होर्मुझवर त्यांचे सार्वभौम नियंत्रण आहे आणि अमेरिकेचा लष्करी हस्तक्षेप हा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन असून त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे.

  • Que: होर्मुझची सामुद्रधुनी का महत्त्वाची आहे?

    Ans: हा जागतिक तेल व्यापाराचा मुख्य मार्ग आहे. या मार्गावर तणाव निर्माण झाल्यास कच्च्या तेलाच्या किमतीत जगभरात मोठी वाढ होऊ शकते.

Web Title: Iran rejects trumps project freedom hormuz strait conflict 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 11:24 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hormuz Conflict : ‘खपवून घेणार नाही’ होर्मुझमध्ये भारतीय जहाजावर ड्रोन अन् क्षेपणास्त्र हल्ला; सरकारचा शत्रूला कडक इशारा
1

Hormuz Conflict : ‘खपवून घेणार नाही’ होर्मुझमध्ये भारतीय जहाजावर ड्रोन अन् क्षेपणास्त्र हल्ला; सरकारचा शत्रूला कडक इशारा

Tariq Rahman: कट्टरपंथियांची ‘धार्मिक’ खेळी फसली! बांगलादेशची भारताला ‘क्लीन चिट’; बंगाल विजयानंतर पसरलेल्या अफवांचा पर्दाफाश
2

Tariq Rahman: कट्टरपंथियांची ‘धार्मिक’ खेळी फसली! बांगलादेशची भारताला ‘क्लीन चिट’; बंगाल विजयानंतर पसरलेल्या अफवांचा पर्दाफाश

Hormuz Strait: US-Iran युद्धाच्या आगीतून भारतीय जहाजांची ‘चित्त्यासारखी’ सुटका; होर्मुझमधील नाकेबंदी ‘अशी’ केली निष्प्रभ
3

Hormuz Strait: US-Iran युद्धाच्या आगीतून भारतीय जहाजांची ‘चित्त्यासारखी’ सुटका; होर्मुझमधील नाकेबंदी ‘अशी’ केली निष्प्रभ

Henley Passport Index: जगातील सर्वशक्तिशाली पासपोर्टची यादी जाहीर; पाकिस्तानची पुन्हा चेष्टा, भारताच्या क्रमवारीत मोठा फेरबदल
4

Henley Passport Index: जगातील सर्वशक्तिशाली पासपोर्टची यादी जाहीर; पाकिस्तानची पुन्हा चेष्टा, भारताच्या क्रमवारीत मोठा फेरबदल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

May 15, 2026 | 04:15 AM
Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

May 15, 2026 | 02:35 AM
‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

May 15, 2026 | 12:30 AM
IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

May 14, 2026 | 11:25 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 14, 2026 | 10:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM