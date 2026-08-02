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US Iran War : इराणचा रणनीती बदल ,अमेरिकेच्या सैन्य स्थळांवर प्री-एम्प्टिव स्ट्राईक !

Updated On: Aug 02, 2026 | 06:54 PM IST
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सारांश

US Iran War : जॉर्डन आणि इजिप्त मधील अमेरिकेच्या संपत्तीवर हल्ले केल्यानंतर इराणने आता बचावात्मक पवित्रा सोडून आक्रमक पवित्रा घेतला आहे . यामुळे अमेरिकेच्या सैन्याच्या रणनीतीवर गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत .

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • इराणकडून युद्ध कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न
  • वाशिंग्टनला स्पष्ट इशारा
  • इराण कडून रणनीतीचा बदल
US Iran War : जॉर्डन सहित आखाती देशांवर हल्ले केल्यानंतर ही अमेरिका शांत बसत नाहीये हे पाहून इराण ने सुद्धा आपली रणनीती बदलली आहे . आणि याचमुळे हे युद्ध आता गंभीर आणि रौद्र रूप घेत आहे . दशकांपासून चालत आलेली हल्ला झाल्यानंतरच हल्ला करण्याची नीती आता इराण बदलत असल्याचे बोलले जात आहे . आता इराण पहिलाच हल्ला करेल . आणि ही फक्त रणनीती बदल नसून तेहरान कडून वाशिंग्टनला स्पष्ट संदेश आहे कि , मध्य पूर्वेतील संघर्ष आता इराणच्या मर्जीने पुढे चालेल . म्हणजेच युद्धावर आता इराणचा कंट्रोल असेल . हा इशारा इराणकडून स्पष्ट झाल्याचे समजते आहे .

तेहरानचा नवीन सिद्धांत

इराणची बदललेली रणनीती ही बदललेली सैन्य कमांड आणि बदललेले सर्वोच्च राष्ट्रीय नेते मोजतबा खमेनेई यांच्या वैचारिक बदलाचे संकेत आहेत . याआधी युद्धात इराण ने दुसऱ्याकडून हल्ला झाल्यानंतरच प्रतिहल्ला केलेला आहे . याला कारणीभूत इराणचे दिवंगत सर्वोच्च नेते आयातुल्लाह खमेनेई यांची नैतिकता वादी विचारसरणी होती . असे बोलले जाते .

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तेहरानच्या रणनीती बनवणाऱ्या लोकांच्या मते अमेरिकेवर आपल्याकडून पहिला हल्ला न करता , जागतिक सहानभूती मिळावी असा होता . पण आता खमेनेई यांच्या मृत्य नंतर मोजतबा आणि IRGC मधील नवीन कमांडर यांनी हे विचार बाजूला करून आक्रमक पवित्रा घेण्यात इराणला फायदा आहे . हे विचार मांडले असून यावर पुढची दिशा ठरवली जाईल . हे ठरवल्याचे मिळालेल्या माहिती वरून समजते आहे .

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संरक्षक रणनीतीकार यांचे मुद्दे

इराणच्या संरक्षण धोरणकारांचा असा विश्वास आहे की, केवळ हल्ले सहन करून आणि नंतर प्रत्युत्तर देऊन वॉशिंग्टनची आक्रमकता रोखता येणार नाही. जेव्हा अमेरिका, आपला मित्र देश इस्रायलसोबत, इराणी तळांना सातत्याने लक्ष्य करत आहे, तेव्हा संयमाचे धोरण निरर्थक ठरते. इराणी विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत अमेरिकेला हे कळत नाही की दुसरा देशही कोणत्याही थराला जायला तयार आहे, तोपर्यंत तो आपली लष्करी दहशत कायम ठेवेल. यामुळेच तेहरान आता वॉशिंग्टनविरुद्ध एक अघोषित रणनीती’ वापरत आहे.

 

 

Web Title: Us iran war iran shifts strategy pre emptive strikes on us military bases

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Published On: Aug 02, 2026 | 06:54 PM

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