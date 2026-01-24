Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अमेरिकेत कौटुंबिक वादाचा भीषण शेवट; व्यक्तीने भारतीय वंशाच्या पत्नीसह ४ नातेवाईकांना केलं ठार, नेमकं काय घडलं?

US Crime : अमेरिकेच्या जॉर्जिया राज्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भारतीय वंशाच्या व्यक्तीने आपल्या पत्नीसह चार नातेवाइकांची हत्या केली आहे. या घटनेने मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 11:00 PM
Indian Origin killed wife and 3 relatives shot dead amid Domestic Dispute

अमेरिकेत कौटुंबिक वादाचा भीषण शेवट; भारतीय वंशाच्या व्यक्तीने पत्नीसह ४ नातेवाईकांना केलं ठार, नेमकं काय घडलं? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

US Crime News in Marathi : वॉशिंग्टन : एक धक्कादायक वृत्त समोर आले आहे. अमेरिकेच्या जॉर्जिया राज्यात एका एका नागरिकांने आपल्या भारतीय वंशाच्या पत्नीसह चार नातेवाईकांची हत्या केली आहे. शुक्रवारी (२३ जानेवारी २०२६) ही घटना घडली आहे. या घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. सुदैवाची बाब म्हणजे यामध्ये तीन लहान मुलांचा थोडक्यात बचाव झाला आहे. त्यांनी वेळे 911 वर कॉल केल्याने त्यांचा जीव बचावला आहे. नेमकं काय घडलं जाणून घेऊयात.

अमेरिकेत पुन्हा एका भारतीयावर हल्ला; व्यावसायिकाची गोळ्या झाडून निघृण हत्या

मिळालेल्या माहितीनुसार, जॉर्जिया राज्याच्या लॉरेन्सव्हिल शहरात शुक्रवारी (२३ जानेवारी २०२६) पहाचटे ही घटना घडली. एका कौटुंबिक वादातून घरातील चार भारतीयांना गोळ्या झाडल्या. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, पोलिसांना शुक्रवारी २.३० च्या सुमारास ब्रूक आयव्ही कोर्ट परिसरातून गोळीबाराची तक्रार आली. तक्रार मिळाल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी पोलिसांना घरात चार प्रौढ मतदेह आढळले.

तीन मुले त्यांच्या धाडसामुळे सुखरुप बचावली

या घटनेत तीन लहान मुले आपल्या जीव वाचवण्यात यशस्वी झाली. पोलिस अधिकाऱ्यानी दिलेल्या माहितीनुसार, ही मुले कपाटात लपून बसली होती. या मुलांनीच धाडस दाखवल 911 वर कॉल केल्या ज्यामुळे गोळीबाराच्या घटनेची माहिती पोलिसांनी मिळाली. पोलिंनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलांना कोणतीही गंभीर दुखापत झालेली नाही. सध्या त्यांना कुटुंबातील इतर सदस्यांकडे सोपवण्यात आले आहे. परंतु या घटनेने मोठी खळबळ उडाली आहे.

ओरीप ताब्यात, घटनेची चौकशी सुरु

सध्या हत्येमागचे कारण अस्पष्ट आहे. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले असून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे. पोलिसांनी आरोपीची ओळख विजय कुमार (५१ वर्षीय) अशी पटवली आहे. विजय कुमार अटलांटाचा रहिवाशी असून त्याने त्याची पत्नी मीमू डोगरा (वय ४३) सह गौरव कुमार ( वय ३३), निधी चंदर (वय ३७) आणि हरीश चंदर (वय ३८) यांची हत्या केली आहे. सध्या आरोपी विजय कुमारवर खून, गंभीर हल्ला आणि मूलांवर क्रूरतेचे आरोप लावण्यात आले आहे.

भारतीय दूतावासाची प्रतिक्रिया

अटलांटा येथील भारतीय दूतावासाने या घटनेवर तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे दूतावासेन ही घटना कौटुबिक वादातून घडली असल्याचे सांगितले आहे. दूतावासाने आरोपीला अटक झाली असल्याचे म्हटले. तसेच पीडीतेच्या कुटुंबाला सर्व ती मदत केली जाईल असेही आश्वासन भारतीय दूतावासाने दिले आहे.

अमेरिकेमध्ये EX- Girlfriend चा केला खून अन् आला भारतात पळून; तमिळनाडूत आवळल्या मुसक्या

Published On: Jan 24, 2026 | 11:00 PM

Topics:  

Jan 24, 2026 | 11:00 PM
