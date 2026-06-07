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Myanmar Civil War : भारताच्या शेजारील देशात संघर्ष भडकला; राजधानीवर बंडखोरांचा दबाव

Updated On: Jun 07, 2026 | 03:40 PM IST
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सारांश

Myanmar Civil War Update : म्यानमारमध्ये पुन्हा एकदा गृहयुद्धाची ठिणगी पेटली आहे. शसस्त्र बंडखोरांनी थेट सत्तेला आव्हान दिलं असून राजधानीला चारी बाजूंनी घेरले आहे. रखाइन राज्यापासून संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी अराकरन आर्मी बंडखोर करत आहेत.

Myanmar Civil War

Myanmar Civil War : भारताच्या शेजारील देशात संघर्ष भडकला; राजधानीवर बंडखोरांचा दबाव (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • भारताच्या शेजारील देशात संघर्ष भडकला
  • राजधानीवर बंडखोरांचा दबाव
  • गृहयुद्ध पेटणार?
Myanmar Civil War News in Marathi : भारताचा शेजारी देश असलेल्या म्यानमारमधील सुरू असलेले गृहयुद्ध एका निर्णायक वळणावर पोहोचले आहे. म्यानमार(Myanmar)च्या रखाइन राज्यापासून संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करणाऱ्या अराकान आर्मी या बंडखोर गटाने आपल्या लष्करी कारवाया तीव्र केल्या आहेत. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, बंडखोरांनी रखाइनची प्रांतीय राजधानी सिट्वेला तीन बाजूंनी वेढा घातला असून, हा प्रदेश म्यानमारपासून वेगळा होऊन एक नवीन देश म्हणून घोषित करण्याच्या तयारीत आहेत.

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१४ जिल्हे ताब्यात

अराकान आर्मीने रखाइन राज्यातील १७ पैकी १४ प्रशासकीय क्षेत्रांवर आधीच पूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे. आता, राजधानी सिट्वेसह केवळ तीन क्षेत्रे म्यानमारच्या लष्करी सरकारच्या (जंटा आर्मी) नियंत्रणाखाली राहिली आहेत.

तीव्र लष्करी संघर्ष

गेल्या काही दिवसांपासून, सिट्वेच्या बाहेरील भागात म्यानमारच्या अधिकृत लष्करी सैन्य आणि अराकान आर्मी यांच्यात तीव्र लढाई सुरू झाली आहे, ज्यात किमान ४० लष्करी सैनिक ठार झाले आहेत.

वेढा घालण्याची रणनीती

म्यानमारच्या सैन्याला होणारा पुरवठा आणि अवजड रणगाड्यांची वाहतूक पूर्णपणे रोखण्यासाठी अराकान आर्मीने सिट्वेकडे जाणाऱ्या सर्व प्रमुख रस्त्यांवर भूसुरुंग पेरले आहेत. अराकान आर्मीचे सरसेनापती टुन म्यात नाइंग यांनी २०२७ पर्यंत अराकानला पूर्णपणे मुक्त करण्याचे अधिकृत ध्येय ठेवले आहे.

रखाइन संकट आणि अराकान आर्मीचा इतिहास काय ?

रखाइन राज्य पश्चिम म्यानमारमध्ये, बांगलादेश आणि बंगालच्या उपसागराच्या सीमेवर वसलेले आहे आणि ते भारताच्या मिझोराम राज्याच्या अगदी जवळ आहे.

  • २००९ मध्ये स्थापना
अराकान वांशिक गटाने (प्रामुख्याने बौद्ध) म्यानमारच्या केंद्र सरकारकडून रखाइनसाठी अधिक प्रशासकीय अधिकार आणि स्वायत्तता मिळवण्यासाठी एक चळवळ सुरू केली. यातूनच अराकान आर्मी या सशस्त्र संघटनेची स्थापना झाली.
  • लष्करी उठावानंतरचे महत्त्वाचे टप्पे  
२०२१ मध्ये जेव्हा म्यानमारमधील लोकशाही सरकार उलथवून लष्करी राजवटीने सत्ता काबीज केली, तेव्हा अराकान आर्मीने, इतर लोकशाही समर्थक बंडखोर गटांसोबत मिळून अराकानला पूर्णपणे मुक्त करण्यासाठी लष्करी सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारले.

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डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Myanmar civil war rebels challenge military government marathi news

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Published On: Jun 07, 2026 | 03:36 PM

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