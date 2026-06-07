Myanmar Civil War : भारताच्या शेजारील देशात संघर्ष भडकला; राजधानीवर बंडखोरांचा दबाव

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अराकान आर्मीने रखाइन राज्यातील १७ पैकी १४ प्रशासकीय क्षेत्रांवर आधीच पूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे. आता, राजधानी सिट्वेसह केवळ तीन क्षेत्रे म्यानमारच्या लष्करी सरकारच्या (जंटा आर्मी) नियंत्रणाखाली राहिली आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून, सिट्वेच्या बाहेरील भागात म्यानमारच्या अधिकृत लष्करी सैन्य आणि अराकान आर्मी यांच्यात तीव्र लढाई सुरू झाली आहे, ज्यात किमान ४० लष्करी सैनिक ठार झाले आहेत.
म्यानमारच्या सैन्याला होणारा पुरवठा आणि अवजड रणगाड्यांची वाहतूक पूर्णपणे रोखण्यासाठी अराकान आर्मीने सिट्वेकडे जाणाऱ्या सर्व प्रमुख रस्त्यांवर भूसुरुंग पेरले आहेत. अराकान आर्मीचे सरसेनापती टुन म्यात नाइंग यांनी २०२७ पर्यंत अराकानला पूर्णपणे मुक्त करण्याचे अधिकृत ध्येय ठेवले आहे.
रखाइन राज्य पश्चिम म्यानमारमध्ये, बांगलादेश आणि बंगालच्या उपसागराच्या सीमेवर वसलेले आहे आणि ते भारताच्या मिझोराम राज्याच्या अगदी जवळ आहे.
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