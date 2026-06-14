Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Oman Boat Accident 14 Indian Seafarers Rescued Us Navy Virat 1 Sinks

Maritime Rescue : भारतीय जहाज ‘Virat1’ जलमय, 14 खलाशांचे प्राण थोडक्यात वाचले; अमेरिकन नौदल धावून आले मदतीला

Updated On: Jun 14, 2026 | 03:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

Oman Boat Accident : ओमानमधील रास अल हद्दच्या किनाऱ्याजवळ एक मोठा अपघात घडला. १४ भारतीयांना घेऊन जाणारी एक पारंपरिक होडी Dhow (धो) समुद्रात बुडाली. अमेरिकी नौदल, भारतीय नौदल आणि इतर सागरी संस्थांनी संयुक्त बचाव मोहीम सुरू केली.

oman boat accident 14 indian seafarers rescued us navy virat 1 sinks

Oman News : १४ भारतीयांना घेऊन जाणारी बोट उलटली; अमेरिकन नौदल धावून आले मदतीला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • इंजिन निकामी झाल्याने अपघात
  • १४ भारतीय सुखरूप
  • आंतरराष्ट्रीय बचाव मोहीम

Oman boat accident 14 Indians rescued : आंतरराष्ट्रीय सागरी क्षेत्रातील ओमानच्या किनाऱ्याजवळ एक अत्यंत मोठी आणि थरारक घटना समोर आली आहे. १४ भारतीय नागरिकांना घेऊन जाणारी ‘विराट १’ (Virat 1) ही भारतीय ध्वज असलेली पारंपारिक यांत्रिक होडी (Dhow) समुद्रात बुडाली. रास अल हद्दच्या किनाऱ्यापासून पूर्वेला सुमारे ८० सागरी मैल अंतरावर हा भीषण अपघात घडला. प्राथमिक माहितीनुसार, या जहाजाचे इंजिन अचानक निकामी झाले आणि समुद्रातील प्रचंड लाटांमुळे बोट नियंत्रणाबाहेर जाऊन पाण्यात बुडू लागली. या घटनेची माहिती मिळताच भारतीय दूतावास, ओमान प्रशासन आणि अमेरिकन नौदलाने संयुक्तपणे वेगाने मदत कार्य सुरू केले.

सुदैवाने, जहाजावरील सर्व १४ भारतीय नाविक अत्यंत हुशार आणि प्रशिक्षित होते. बोट बुडत असल्याचे लक्षात येताच, सर्व क्रू मेंबर्सनी तात्काळ जहाजावरील ‘लाइफ राफ्ट’ (तातडीच्या प्रसंगी वापरायची बचाव नौका) समुद्रात सोडली आणि सुरक्षितपणे त्यात प्रवेश केला. यामुळे मोठी जीवितहानी टळली आहे. मस्कत येथील भारतीय दूतावासाने सोशल मीडियावर या घटनेला अधिकृत दुजोरा दिला असून सर्व नाविक सुरक्षित असल्याची माहिती दिली आहे.

अमेरिकन नौदल आणि ‘एमव्ही जबेल अली ९’ कडून युद्धपातळीवर मदत

सागरी सुरक्षेच्या यंत्रणेला या अपघाताचा आपत्कालीन संदेश (Distress Signal) मिळताच, परिसरात तैनात असलेले अमेरिकन नौदलाचे ‘पी-८’ (P-8) सागरी देखरेख विमान तात्काळ घटनास्थळी रवाना झाले. अमेरिकन विमानाने हवेतूनच समुद्रात तरंगणारे अतिरिक्त जीवनरक्षक तराफे आणि आवश्यक सुरक्षा साहित्य खाली टाकले, जेणेकरून भारतीय नाविकांना समुद्राच्या लाटांमध्ये सुरक्षित आश्रय मिळू शकेल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : MT Celestial : पाण्याच्या थंड बाटल्या अन मृतदेह! युद्धाच्या आगीत ओमान बंदरातील ‘त्या’ जहाजावरील थरकाप उडवणारी भीषण वास्तवता

त्याच वेळी, सेंट किट्स आणि नेव्हिसचा ध्वज असलेले ‘एमव्ही जबेल अली ९’ (MV Jebel Ali 9) हे अजस्त्र व्यापारी जहाज ओमानच्या सोहार बंदरावरून भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईकडे जात होते. या जहाजाच्या कॅप्टनने मदतीची हाक ऐकली आणि आपले जहाज तात्काळ अपघातग्रस्त क्षेत्राकडे वळवले. या जहाजाने आणि ओमानच्या नौदलाने संयुक्त प्रयत्नांतून सर्व १४ भारतीय नाविकांना सुखरूप बाहेर काढले.

credit – social media and Twitter

आखाती समुद्रातील वाढता तणाव आणि पार्श्वभूमी

सध्या पश्चिम आशिया आणि आखाती देशांच्या सागरी क्षेत्रात (विशेषतः इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे) परिस्थिती कमालीची तणावपूर्ण बनलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जहाजाचा अपघात झाल्याने सुरुवातीला यंत्रणांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. यापूर्वी ओमानच्याच समुद्रात भारतीय क्रू मेंबर्स असलेल्या ३ परदेशी जहाजांवर (ज्यामध्ये एमटी मारिव्हेक्स आणि एमटी सेटबेलो यांचा समावेश आहे) अमेरिकन नौदलाने इराणवरील निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याच्या संशयावरून कारवाई केली होती, ज्यामध्ये दुर्दैवाने ३ भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाला होता.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Strait Of Hormuz: ‘होर्मुझ नाकेबंदीचे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही’ भारताच्या नाराजीवर US परराष्ट्र सचिव रुबियो यांचे वक्तव्य

परंतु, या ताज्या ‘विराट १’ जहाजाच्या दुर्घटनेचा कोणत्याही लष्करी हल्ल्याशी किंवा संघर्षाशी संबंध नसून, हा केवळ तांत्रिक बिघाड आणि इंजिन फेल्युअरमुळे झालेला शुद्ध अपघात असल्याचे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय आणि सागरी सुरक्षा यंत्रणांनी स्पष्ट केले आहे. सर्व १४ भारतीय नाविक सुरक्षित असून त्यांना सुरक्षितपणे किनाऱ्यावर आणण्यासाठी ओमानमधील भारतीय दूतावास स्थानिक प्रशासनाच्या सतत संपर्कात आहे.

Web Title: Oman boat accident 14 indian seafarers rescued us navy virat 1 sinks

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 03:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

MT Celestial : पाण्याच्या थंड बाटल्या अन मृतदेह! युद्धाच्या आगीत ओमान बंदरातील ‘त्या’ जहाजावरील थरकाप उडवणारी भीषण वास्तवता
1

MT Celestial : पाण्याच्या थंड बाटल्या अन मृतदेह! युद्धाच्या आगीत ओमान बंदरातील ‘त्या’ जहाजावरील थरकाप उडवणारी भीषण वास्तवता

संपूर्ण जगाचं आज अमेरिका-इराण कराराकडे लक्ष, Hormuz मार्ग खुला झाला तर कोणत्या देशांना लागणार लॉटरी?
2

संपूर्ण जगाचं आज अमेरिका-इराण कराराकडे लक्ष, Hormuz मार्ग खुला झाला तर कोणत्या देशांना लागणार लॉटरी?

US-Iran Deal: आज अमेरिका-इराण करार; अणुशस्त्रांवर कायमस्वरूपी बंदी, करार होताच खुले केले जाईल होर्मुझ, ट्रम्प यांचा दावा
3

US-Iran Deal: आज अमेरिका-इराण करार; अणुशस्त्रांवर कायमस्वरूपी बंदी, करार होताच खुले केले जाईल होर्मुझ, ट्रम्प यांचा दावा

Iran-US War : होर्मुज स्ट्रेटमध्ये जहाजांवर इराण लादू शकतो शुल्क; आता आणखी फटका बसणार?
4

Iran-US War : होर्मुज स्ट्रेटमध्ये जहाजांवर इराण लादू शकतो शुल्क; आता आणखी फटका बसणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maritime Rescue : भारतीय जहाज ‘Virat1’ जलमय, 14 खलाशांचे प्राण थोडक्यात वाचले; अमेरिकन नौदल धावून आले मदतीला

Maritime Rescue : भारतीय जहाज ‘Virat1’ जलमय, 14 खलाशांचे प्राण थोडक्यात वाचले; अमेरिकन नौदल धावून आले मदतीला

Jun 14, 2026 | 03:45 PM
Cocktail 2 Certificate: १२ वर्षांच्या करिअरमध्ये पहिल्यांदाच ‘A’ रेटेड चित्रपटात कृती सेनन; ‘कॉकटेल 2’ चर्चेत

Cocktail 2 Certificate: १२ वर्षांच्या करिअरमध्ये पहिल्यांदाच ‘A’ रेटेड चित्रपटात कृती सेनन; ‘कॉकटेल 2’ चर्चेत

Jun 14, 2026 | 03:39 PM
सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी शरद पवार गटात बंडाचे पडसाद; भाजपला साथ देणाऱ्या तीन आमदारांवर मोठी कारवाई

सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी शरद पवार गटात बंडाचे पडसाद; भाजपला साथ देणाऱ्या तीन आमदारांवर मोठी कारवाई

Jun 14, 2026 | 03:34 PM
Sushma Murudkar: ‘म्हणाले Compromise, पण मनात होतं भलतंच’ मराठी अभिनेत्रीसोबत हिंदीमध्ये घडलेला तो थरार! कास्टिंगचा भयानक अनुभव

Sushma Murudkar: ‘म्हणाले Compromise, पण मनात होतं भलतंच’ मराठी अभिनेत्रीसोबत हिंदीमध्ये घडलेला तो थरार! कास्टिंगचा भयानक अनुभव

Jun 14, 2026 | 03:34 PM
IND vs AFG ODI: आईचा फोन आला अन् पत्रकार परिषद थांबली; नीतीश रेड्डीचा भावनिक क्षण, Video व्हायरल

IND vs AFG ODI: आईचा फोन आला अन् पत्रकार परिषद थांबली; नीतीश रेड्डीचा भावनिक क्षण, Video व्हायरल

Jun 14, 2026 | 03:31 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
PNB Scam : पीएनबी घोटाळा प्रकरणात नवे वळण! पुरव्याअभावी नीरव मोदीवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप रद्द

PNB Scam : पीएनबी घोटाळा प्रकरणात नवे वळण! पुरव्याअभावी नीरव मोदीवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप रद्द

Jun 14, 2026 | 03:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा