Sarabjit Kaur : निकाह, धर्मपरिवर्तन अन् आता अटक! सरबजीत कौर प्रकरणात पाकिस्तानचा मोठा ‘यु-टर्न’; वाचा सविस्तर

Sarabjit Kaur Case: सरबजीत कौर भारतातील एका शीख गटासोबत पाकिस्तानला गेली पण परतली नाही आणि तिथेच लग्न केले. पाकिस्तानातून हद्दपारीला विलंब होत असल्याने कौरची स्थिती अनिश्चित आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 02:30 PM
Sarabjit Kaur : निकाह, धर्मपरिवर्तन अन् आता अटक! सरबजीत कौर प्रकरणात पाकिस्तानचा मोठा 'यु-टर्न'; वाचा सविस्तर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  • हद्दपारीला तात्पुरती स्थगिती
  • वैद्यकीय तपासणीत ‘फिट’
  • लाहोरच्या ‘सुरक्षित घरा’त मुक्काम

Sarabjit Kaur Pakistan deportation update Jan 2026 : गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये चर्चेत असलेल्या सरबजीत कौर (Sarabjit Kaur) प्रकरणात आता एक नवीन वळण आले आहे. गुरुनानक देव यांच्या प्रकाश पर्वासाठी पाकिस्तानात गेलेल्या आणि तिथेच राहून निकाह करणाऱ्या सरबजीत कौरला (नूर फातिमा) भारतात परत पाठवण्याचा निर्णय पाकिस्तान सरकारने तूर्तास लांबणीवर टाकला आहे. वाघा सीमेवर सर्व तयारी पूर्ण झाली असतानाही, गृह मंत्रालयाने ‘एक्झिट परमिट’ जारी करण्यास नकार दिल्याने सरबजीतचे भवितव्य पुन्हा एकदा अधांतरी झाले आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सरबजीत कौर एका शीख जथ्थ्यासोबत पाकिस्तानात गेली होती. १० दिवसांची यात्रा संपवून जथ्था भारतात परतला, पण सरबजीत मात्र गायब झाली. नंतर धक्कादायक माहिती समोर आली की, तिने शेखपुरा येथील नासिर हुसैन याच्याशी निकाह केला असून इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे. तिचे नाव आता ‘नूर फातिमा’ असे आहे. व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही ती पाकिस्तानात राहिल्यामुळे तिला ४ जानेवारी २०२६ रोजी अटक करण्यात आली होती.

वाघा सीमेवरून परत का पाठवले नाही?

पाकिस्तानी मीडियाच्या रिपोर्टनुसार, सरबजीतला ५ जानेवारी रोजी भारताच्या स्वाधीन केले जाणार होते. मात्र, पाकिस्तानच्या गृह मंत्रालयाने याला आक्षेप घेतला. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, सरबजीतच्या निकाह आणि नागरिकत्वाबाबत लाहोर उच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. “प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने तिला इतक्यात भारताकडे सोपवता येणार नाही,” अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.

वैद्यकीय तपासणी आणि परवान्याचे गुपित

सरबजीत कौर सध्या लाहोरमधील ‘दारुल अमान’ (आश्रय गृह) मध्ये आहे. ९ जानेवारी २०२६ रोजी तिची विशेष वैद्यकीय पथकाकडून तपासणी करण्यात आली, ज्यामध्ये ती शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे तंदुरुस्त असल्याचे आढळले. तिचे वकील अली चंगेझी संधू यांनी सांगितले की, “सरबजीतला भारतात पाठवण्यासाठी ‘स्पेशल ट्रॅव्हल परमिट’ची गरज आहे. हे परमिट व्हिसा संपलेल्या परदेशी नागरिकांसाठी वापरले जाते. अद्याप गृह मंत्रालयाने हे परमिट जारी केलेले नाही.”

नूर फातिमा की सरबजीत? भविष्याचा पेच

सरबजीतने न्यायालयात सांगितले आहे की तिने आपल्या मर्जीने लग्न केले असून ती पाकिस्तानातच राहू इच्छिते. मात्र, व्हिसा नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे तिला भारतात परतणे अनिवार्य आहे. वकिलांच्या मते, एकदा तिला भारतात पाठवले की, ती तिथून ‘स्पouse व्हिसा’ (पतीच्या आधारे मिळणारा व्हिसा) घेऊन पुन्हा कायदेशीररीत्या पाकिस्तानात येऊ शकते. मात्र, सध्या गृह मंत्रालयाच्या मंजुरीशिवाय तिला एक पाऊलही पुढे टाकता येत नाहीये.

Frequently Asked Questions

  • Que: सरबजीत कौरला सध्या कुठे ठेवण्यात आले आहे?

    Ans: तिला लाहोरमधील 'दारुल अमान' (Dar-ul-Aman) या सरकारी महिला आश्रय गृहात कडक पोलीस संरक्षणाखाली ठेवले आहे.

  • Que: तिची हद्दपारी का थांबवण्यात आली?

    Ans: पाकिस्तानच्या गृह मंत्रालयाने 'एक्झिट परमिट' (Exit Permit) जारी केलेले नाही आणि लाहोर उच्च न्यायालयात हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित असल्याने हा निर्णय घेतला आहे.

  • Que: सरबजीत कौर आता पुढे काय करणार?

    Ans: कायदेशीर प्रक्रियेनुसार तिला भारतात परतावे लागेल. त्यानंतर ती कायदेशीर 'स्पouse व्हिसा' मिळवून पुन्हा पाकिस्तानात आपल्या पतीकडे जाऊ शकते.

Published On: Jan 10, 2026 | 02:30 PM

