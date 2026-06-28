US Iran Conflict : अमेरिकेला इराणचे प्रत्युत्तर! कुवैत-बहरीनमधील लष्करी तळांवर भीषण प्रहार; मध्यपूर्वेत युद्धाची धग कायम

US Iran Conflict : अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा भडकणार? ‘फोन उचला…!’ आठवडाभरातच कोसळला पाकिस्तानच्या मध्यस्थीचा करार
IRGC ने दावा केली की, रविवारी (२८ जून) मध्यरात्रीच्या सुमारास २ ते ३ दरम्यान एक संयुक्त लष्करी मोहिम पार पडली. या मोहिमेत इराणच्या नौदलाने आणि एरोस्पेस फोर्सने संयुक्त सहभाग घेतला. या मोहिमेत कुवैतमधील अली अल सलेम एअरबेस आणि बहरीनमधील अमेरिकेच्या नौदल ताफ्याच्या मुख्यालयाला आणि आणखी काही लष्करी तळांना उद्ध्वस्त करण्यात आले असल्याचे IRGC ने म्हटले. या हल्ल्यात बॅलेस्किट क्षेपणास्त्रे आणि आत्मघाती ड्रोनचा वापर करण्यात आल्याचेही इराणने सांगितले.
IRGC ने दावा केला की, हे हल्ले अमेरिकेने इराणच्या हद्दीतील पाच किनार चौक्यांवर केलेल्या हल्ल्यांविरोधात कारवाई होती. एका संशयित जहाजावर कारवाई कारण देत अमेरिकेने हल्ले केल्याचा आरोप इराणने केला. या हल्ल्यांना इराणने प्रत्युत्तर दिल्याचे म्हटले.
IRGC ने स्पष्ट केले की, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील जहाजवाहतूक आणि सुरक्षेची जबाबदारी इराणकडे आहे. यामुळे या मार्गावरुन नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कोणत्याही जहाजावर कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा IRGC ने दिला.
याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला गंभीर इशारा दिला आहे. इराणने युद्धविरामाचे उल्लंघन केल्यास त्यांना गंभीर परिणामांना समोरे जावे लागले असा इशारा दिला होता. तसेच अमेरिकन सेंट्रल कमांडने देखील इराणच्या काही लष्करी ठिकाणांवर कारवाई केल्याचे मान्य केलं होते.
सध्या दोन्ही देशांनी एकमेकांवर केलेल्या या हल्ल्यामुळे युद्धविराम पुन्हा धोक्यात आला आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर युद्धविरामाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतही तणाव वाढला आहे. यामुळे मध्यपूर्वेत शांततेच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला असून नव्या संघर्षाची भीती निर्माण झाली आहे.
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