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US Iran Conflict : अमेरिकेला इराणचे प्रत्युत्तर! कुवैत-बहरीनमधील लष्करी तळांवर भीषण प्रहार; मध्यपूर्वेत युद्धाची धग कायम

Updated On: Jun 28, 2026 | 10:25 AM IST
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सारांश

US Iran Conflict Update : अमेरिका-इराण तणाव पुन्हा वाढला आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांवर हल्ले केले असून युद्धविरामाच्या उल्लंघनाचाही आरोप केला आहे. यामुळे मध्यपूर्वेत पुन्हा अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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US Iran Conflict : अमेरिकेला इराणचे प्रत्युत्तर! कुवैत-बहरीनमधील लष्करी तळांवर भीषण प्रहार; मध्यपूर्वेत युद्धाची धग कायम(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा पेटला
  • कुवैत-बहरीन लष्करी तळांवर भीषण हल्ला
  • मध्युपूर्व पुन्हा पेटलं
US Iran Conflict News in Marathi : मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाचा भडका उडाला आहे. अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर इराणनेही प्रत्युत्तर दिले आहे. इराणने अमेरिकेच्या आठ लष्करी तळांवर मिसाइल आणि ड्रोन हल्ला केल्याचा दावा IRGC कडून करण्यात आला आहे. इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) ने कुवैत आणि बहरीनमधील अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य केल्याचे सांगितले.

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इराणचा अमेरिकन तळांवर हल्ल्याचा दावा

IRGC ने दावा केली की, रविवारी (२८ जून) मध्यरात्रीच्या सुमारास २ ते ३ दरम्यान एक संयुक्त लष्करी मोहिम पार पडली. या मोहिमेत इराणच्या नौदलाने आणि एरोस्पेस फोर्सने संयुक्त सहभाग घेतला. या मोहिमेत कुवैतमधील अली अल सलेम एअरबेस आणि बहरीनमधील अमेरिकेच्या नौदल ताफ्याच्या मुख्यालयाला आणि आणखी काही लष्करी तळांना उद्ध्वस्त करण्यात आले असल्याचे IRGC ने म्हटले. या हल्ल्यात बॅलेस्किट क्षेपणास्त्रे आणि आत्मघाती ड्रोनचा वापर करण्यात आल्याचेही इराणने सांगितले.

अमेरिकेच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर

IRGC ने दावा केला की, हे हल्ले अमेरिकेने इराणच्या हद्दीतील पाच किनार चौक्यांवर केलेल्या हल्ल्यांविरोधात कारवाई होती. एका संशयित जहाजावर कारवाई कारण देत अमेरिकेने हल्ले केल्याचा आरोप इराणने केला. या हल्ल्यांना इराणने प्रत्युत्तर दिल्याचे म्हटले.

होर्मुझबाबत मोठे विधान

IRGC ने स्पष्ट केले की, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील जहाजवाहतूक आणि सुरक्षेची जबाबदारी इराणकडे आहे. यामुळे या मार्गावरुन नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कोणत्याही जहाजावर कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा IRGC ने दिला.

ट्रम्प यांची धमकी

याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला गंभीर इशारा दिला आहे. इराणने युद्धविरामाचे उल्लंघन केल्यास त्यांना गंभीर परिणामांना समोरे जावे लागले असा इशारा दिला होता. तसेच अमेरिकन सेंट्रल कमांडने देखील इराणच्या काही लष्करी ठिकाणांवर कारवाई केल्याचे मान्य केलं होते.

शांतात काराराला धक्का

सध्या दोन्ही देशांनी एकमेकांवर केलेल्या या हल्ल्यामुळे युद्धविराम पुन्हा धोक्यात आला आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर युद्धविरामाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतही तणाव वाढला आहे. यामुळे मध्यपूर्वेत शांततेच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला असून नव्या संघर्षाची भीती निर्माण झाली आहे.

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Web Title: Us iran conflict iran strikes us military bases kuwait bahrain

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Published On: Jun 28, 2026 | 10:25 AM

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