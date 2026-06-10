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US-Iran Tension : ‘आम्ही युद्धाची भाषाही…’, अमेरिकेला इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा अंतिम इशारा; होर्मुझमध्ये प्रचंड विध्वंस

Updated On: Jun 10, 2026 | 01:39 PM IST
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सारांश

Hormuz Strait Araghchi Warning: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव वाढला आहे. अमेरिकेने केलेल्या बॉम्बहल्ल्यानंतर, इराणने परदेशी सैन्याला तो परिसर सोडून जाण्याचा कडक इशारा दिला आहे.

us iran conflict strait of hormuz strike abbas araghchi warning 2026

US-Iran Tension : 'आमचा प्रदेश सोडा नाहीतर...', अमेरिकेला इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा अंतिम इशारा; होर्मुझमध्ये प्रचंड विध्वंस ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • इराणचा अमेरिकेला अंतिम इशारा
  • अमेरिकेचा ‘आत्मसंरक्षणाचा’ दावा
  • होर्मुझच्या मालकीवरून वाद

Abbas Araghchi warning to US military : मध्यपूर्वेतील (Middle East) भू-राजकीय परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली असून जागतिक अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी मानली जाणारी ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) आता अमेरिका आणि इराणमधील थेट लष्करी संघर्षाचे रणांगण बनली आहे. अमेरिकेच्या नौदलाने आणि हवाई दलाने इराणच्या लष्करी तळांवर केलेल्या भीषण बॉम्बहल्ल्यानंतर संपूर्ण आखाती देशांमध्ये युद्धाचे ढग दाटले आहेत. या कारवाईवर इराणने अत्यंत आक्रमक आणि कडक शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी अमेरिकेला अंतिम चेतावणी दिली असून, “जर स्वतःचा जीव वाचवायचा असेल, तर अमेरिकन सैन्याने आमचा प्रदेश तातडीने सोडून निघून जावे,” असे म्हटले आहे. इराणच्या या भूमिकेमुळे या भागात कोणत्याही क्षणी मोठ्या युद्धाचा भडका उडू शकतो, अशी चिन्हासद परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

इराणचा उघड इशारा: “पर्शियन आखाताचा इतिहास विसरू नका!”

इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक अत्यंत आक्रमक पोस्ट शेअर करत अमेरिकेच्या सैन्याला धारेवर धरले. त्यांनी लिहिले की, युद्धभूमीवर वारंवार पराभव पत्करावा लागूनही अमेरिकेची बुद्धी ठिकाणावर आलेली नाही आणि ते पुन्हा एकदा इराणच्या सहनशीलतेची आणि लष्करी निर्धाराची परीक्षा घेत आहेत. अराघची यांनी अमेरिकेला थेट बजावले की, “तुम्हाला जर आपल्या सैनिकांची सुरक्षा हवी असेल, तर आखाती प्रदेशातून गाशा गुंडाळा. पर्शियन आखाताचा इतिहास हा बाहेरील शक्तींच्या हस्तक्षेपाच्या आणि त्यांच्या झालेल्या गंभीर परिणामांच्या कहाण्यांनी भरलेला आहे.” इराणच्या या स्पष्ट विधानावरून हे सिद्ध होते की, ते आता कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय दबावाला किंवा अमेरिकेच्या महासत्तेच्या धमकीला अजिबात घाबरणार नाहीत.

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होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जावर इराणचा प्रश्नचिन्ह

या वाढत्या तणावादरम्यान इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या भौगोलिक आणि कायदेशीर मालकीवरून एक नवा आणि मोठा वाद निर्माण केला आहे. परराष्ट्र मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जगाने ज्याला आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र (International Waters) मानले आहे, ती होर्मुझची सामुद्रधुनी प्रत्यक्षात तशी नाही. हा सागरी मार्ग पूर्णपणे इराण आणि ओमान यांच्या सार्वभौम सीमांमध्ये विभागलेला आहे. अमेरिकेच्या किनाऱ्यापासून हजारो मैल दूर असलेल्या या प्रदेशात वॉशिंग्टनने लुडबुड करण्याचे काहीही कारण नाही. इराणच्या सागरी, भूमी आणि हवाई सीमा स्पष्टपणे निश्चित असून, देशाचे रक्षण करण्यासाठी इराणी सैन्य २४ तास हाय-अलर्टवर तैनात आहे. परदेशी सैन्याने तात्काळ माघार घेतली नाही, तर मानवी चूक किंवा अपघाती गोळीबारात त्यांचे मोठे नुकसान होईल आणि त्याला अमेरिकाच जबाबदार असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

credit – social media and Twitter

९ जूनची ती भयानक रात्र: अमेरिकेचा ‘आत्मसंरक्षणात्मक’ हवाई हल्ला

दुसरीकडे, अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) इराणवर केलेल्या हवाई आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांची अधिकृत पुष्टी केली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या थेट आदेशानंतर ९ जून २०२६ च्या संध्याकाळी ही मोठी लष्करी कारवाई करण्यात आली. अमेरिकन संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या दाव्यानुसार, हा हल्ला पूर्णपणे ‘आत्मसंरक्षणासाठी’ करण्यात आला होता. कारण या हल्ल्याच्या अवघ्या एक दिवस आधी इराणच्या सैन्याने अमेरिकेचे अत्याधुनिक ‘अपाचे’ (Apache) हेलिकॉप्टर क्षेपणास्त्र डागून पाडले होते. याला चोख उत्तर देण्यासाठी अमेरिकेच्या हवाई दलाच्या F-35 आणि नौदलाच्या लढाऊ विमानांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ असलेल्या इराणच्या मुख्य हवाई संरक्षण यंत्रणा (Air Defence Systems), लष्करी नियंत्रण केंद्रे आणि निगराणी रडार स्थळांना अचूक मार्गदर्शित शस्त्रास्त्रांचा (Precision-Guided Munitions) वापर करून उद्ध्वस्त केले.

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मुत्सद्देगिरी संपली? इराण आता बोलणार ‘युद्धाची दुसरी भाषा’

या अभूतपूर्व संकटामध्येही इराणने जगाला दाखवून दिले आहे की ते अजूनही चर्चेसाठी तयार आहेत, मात्र त्यांच्या शांततेला कोणी कमजोरी समजू नये. अराघची यांनी स्पष्ट केले की, इराण नेहमीच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुत्सद्देगिरी आणि आदराच्या भाषेला प्राधान्य देतो. परंतु, जर समोरून केवळ बंदुकीची भाषा वापरली जात असेल, तर आमचे शूर योद्धे ‘दुसरी भाषा’ म्हणजेच युद्धाची भाषा बोलण्यातही तितकेच पटाईत आहेत. सध्या परिस्थिती अशी आहे की होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी जागतिक खनिज तेलाची वाहतूक पूर्णपणे धोक्यात आली असून, दोन्ही देशांचे नौदल आणि हवाई दल एकमेकांवर निशाणा साधून उभे आहेत. हा संघर्ष थांबला नाही, तर याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत भीषण परिणाम होतील.

Web Title: Us iran conflict strait of hormuz strike abbas araghchi warning 2026

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Published On: Jun 10, 2026 | 01:39 PM

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