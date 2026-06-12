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‘मेक इन इंडिया’ मुळे मागच्या दशकभारत ऑटोमोबाईल उद्योगाला नेमका काय फायदा झाला? सविस्तरपणे जाणून घ्या

Updated On: Jun 12, 2026 | 06:41 PM IST
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सारांश

भारत सरकारने सप्टेंबर २०१४ मध्ये सुरू केलेली ‘मेक इन इंडिया’ ही मोहीम देशाला जागतिक उत्पादन केंद्र बनविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात आली. या उपक्रमाचा सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम ज्या क्षेत्रांवर झाला, त्यामध्ये ऑटोमोबाईल उद्योगाचा अग्रक्रम लागतो.

‘मेक इन इंडिया’ मुळे मागच्या दशकभारत ऑटोमोबाईल उद्योगाला नेमका काय फायदा झाला? सविस्तरपणे जाणून घ्या
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विस्तार

भारत सरकारने सप्टेंबर २०१४ मध्ये सुरू केलेली ‘मेक इन इंडिया’ ही मोहीम देशाला जागतिक उत्पादन केंद्र बनविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात आली. या उपक्रमाचा सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम ज्या क्षेत्रांवर झाला, त्यामध्ये ऑटोमोबाईल उद्योगाचा अग्रक्रम लागतो. उत्पादनवाढ, परकीय गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि निर्यात वाढ यांसारख्या अनेक बाबींमध्ये या मोहिमेमुळे भारतीय वाहन उद्योगाला मोठी चालना मिळाली आहे.

‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत वाहन उत्पादक कंपन्यांना भारतात उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. यामुळे देशांतर्गत तसेच परदेशी वाहन कंपन्यांनी भारतात नवीन कारखाने आणि उत्पादन केंद्रे उभारली. परिणामी वाहन निर्मितीची क्षमता वाढली आणि भारत जगातील प्रमुख वाहन उत्पादक देशांपैकी एक म्हणून उदयास आला.

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या मोहिमेमुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) आकर्षित झाली. जागतिक वाहन उत्पादकांनी भारतातील बाजारपेठेची क्षमता ओळखून संशोधन, विकास आणि उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविली. यामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान भारतात उपलब्ध झाले आणि वाहनांच्या गुणवत्तेतही सुधारणा झाली.

ऑटो कॉम्पोनंट उद्योगालाही ‘मेक इन इंडिया’चा मोठा फायदा झाला. वाहनांसाठी लागणारे सुटे भाग, इंजिन घटक, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आणि इतर उपकरणांचे उत्पादन देशातच वाढल्याने आयातीवरील अवलंबित्व कमी झाले. यामुळे उत्पादन खर्चात घट झाली आणि स्थानिक उद्योगांना नवीन संधी उपलब्ध झाल्या.

रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीनेही हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरला. वाहन उत्पादन, संशोधन, डिझाइन, विक्री, सर्व्हिसिंग आणि लॉजिस्टिक्स या क्षेत्रांमध्ये लाखो रोजगार निर्माण झाले. विशेषतः महाराष्ट्र, तमिळनाडू, गुजरात, हरियाणा आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांमध्ये औद्योगिक विकासाला गती मिळाली.

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अलीकडच्या काळात इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगालाही ‘मेक इन इंडिया’मुळे बळ मिळाले आहे. बॅटरी, मोटर आणि इतर महत्त्वाच्या घटकांचे स्थानिक उत्पादन वाढविण्यासाठी विविध धोरणे राबविण्यात येत आहेत. त्यामुळे भारत स्वदेशी ईव्ही उत्पादनाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.

एकूणच, ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमामुळे भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योग अधिक स्पर्धात्मक, आत्मनिर्भर आणि जागतिक स्तरावर सक्षम बनला आहे. भविष्यातही हा उपक्रम भारताला जागतिक वाहन उत्पादन क्षेत्रातील महत्त्वाचे केंद्र बनविण्यात मोलाची भूमिका बजावणार आहे.

Web Title: 10 years overview of make in india projects benifits to automobile industry

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Published On: Jun 12, 2026 | 06:41 PM

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