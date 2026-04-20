Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘या’ मिड साइझ SUVs समोर बाकी गाड्या पाणी कम चाय! प्रत्येक महिन्यात विक्री होतेय दुप्पट

भारतीय ऑटो बाजारात सार्वधिक मागणी ही SUV सेगमेंटमधील वाहनांना मिळते. हीच मागणी लक्षात घेत अनेक ऑटो कंपन्या दमदार एसयूव्ही कार्स ऑफर करत असतात. जाणून घ्या टॉप 5 एसयूव्हींबद्दल.

Updated On: Apr 20, 2026 | 04:17 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतात एसयूव्ही वाहनांना चांगली मागणी
  • जाणून घ्या टॉप 5 एसयूव्ही कार्सबद्दल
  • Hyundai Creta ठरली सर्वाधिक विक्री होणारी कार
भारतीय ऑटो बाजारात SUV वाहनांना इतर सेगमेंटमधील वाहनांपेक्षा चांगली मागणी मिळते. त्यामुळेच आपल्याला बाजारात मिड-साइज एसयूव्ही सेगमेंटमध्येही अनेक दमदार पर्याय उपलब्ध आहेत. रिपोर्ट्सनुसार, मागील महिन्यात म्हणजेच मार्च 2026 मध्ये कोणत्या मिड-साइज एसयूव्हींना सर्वाधिक मागणी होती आणि टॉप 5 मध्ये कोणत्या कंपन्यांच्या गाड्यांनी स्थान मिळवलं, याची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

पहिल्या क्रमांकावर Hyundai Creta

ह्युंदाईकडून भारतीय बाजारात मिड-साइज एसयूव्ही म्हणून Hyundai Creta विकली जाते. या एसयूव्हीच्या मागील महिन्यात 17,838 युनिट्सची विक्री झाली. मात्र, महिन्यागणिक आधारावर विक्रीत 1.22 टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली.

एका चार्जवर 296 किमीची रेंज! Bajaj ने लाँच केली इलेक्ट्रिक रिक्षा; किंमत स्वस्त आणि फीचर्स जबरदस्त

दुसऱ्या क्रमांकावर Maruti Victoris

मारुतीने 2025 मध्ये Victoris ही मिड-साइज एसयूव्ही लाँच केली होती. लाँचनंतर ही गाडी ग्राहकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय ठरली आहे. मागील महिन्यात या एसयूव्हीच्या 11,062 युनिट्सची विक्री झाली असून तिने दुसरे स्थान पटकावले आहे.

तिसऱ्या क्रमांकावर Kia Seltos

किआने जानेवारी 2026 मध्ये Seltos च्या नव्या जनरेशनला भारतीय बाजारात लाँच केलं. त्यानंतर या एसयूव्हीची मागणी आणखी वाढली आहे. मागील महिन्यात 11,041 युनिट्सची विक्री झाली असून महिन्यागणिक MoM आधारावर सुमारे 70 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे.

चौथ्या क्रमांकावर Toyota Hyryder

टोयोटाकडून मिड-साइज एसयूव्ही म्हणून Hyryder विकली जाते. मागील महिन्यात या कारच्या 10,206 युनिट्सची विक्री झाली आहे. तसेच MoM आधारावर तब्बल 93 टक्क्यांची वाढ दिसून आली आहे.

Mahindra XUV 3XO ची चावी स्वतः शोरूम मालक देईल हातात! फक्त जाणून घ्या सोपा फायनान्स प्लॅन

टॉप 5 मध्ये Tata Sierra चा देखील समावेश

टाटा मोटर्सने Sierra ही मिड-साइज एसयूव्ही या सेगमेंटमध्ये सादर केली आहे. या एसयूव्हीच्या मागील महिन्यात 9,003 युनिट्सची विक्री झाली. काही दिवसांपूर्वीच कंपनीने या गाडीच्या डिलिव्हरीलाही सुरुवात केली आहे.

 

Web Title: Top 5 mid size suvs in march 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 20, 2026 | 04:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shah Rukh Khan ने खरेदी केली करोडो रुपयांची आलिशान Cadillac Escalade; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क
1

Shah Rukh Khan ने खरेदी केली करोडो रुपयांची आलिशान Cadillac Escalade; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क

TATA Sierra vs Kia Seltos: कोणती SUV देते बेस्ट माइलेज? वाचा परफॉर्मंस आणि किंमतीमधील फरक
2

TATA Sierra vs Kia Seltos: कोणती SUV देते बेस्ट माइलेज? वाचा परफॉर्मंस आणि किंमतीमधील फरक

2800 तरुणांना मिळणार रोजगार! टोयोटा किर्लोस्करचा मोठा विस्तार; बिडकीन प्लांटमध्ये दरवर्षी तयार होणार १ लाख वाहने
3

2800 तरुणांना मिळणार रोजगार! टोयोटा किर्लोस्करचा मोठा विस्तार; बिडकीन प्लांटमध्ये दरवर्षी तयार होणार १ लाख वाहने

Aprilia चाहत्यांसाठी मोठी अपडेट! भारतात बंद झाल्या ‘या’ 3 स्कूटर्स; SR 175 वर कंपनीचा फोकस
4

Aprilia चाहत्यांसाठी मोठी अपडेट! भारतात बंद झाल्या ‘या’ 3 स्कूटर्स; SR 175 वर कंपनीचा फोकस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

May 16, 2026 | 11:34 AM
हनुमानांना चिरंजीवी का म्हटले जाते? जाणून घ्या रामायणातील प्रसिद्ध कथा

हनुमानांना चिरंजीवी का म्हटले जाते? जाणून घ्या रामायणातील प्रसिद्ध कथा

May 16, 2026 | 11:30 AM
SBI Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बंपर भरती! दरमहा ८० हजारांपर्यंत मानधन; ‘या’ तारखेपूर्वी करा ऑनलाइन अर्ज

SBI Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बंपर भरती! दरमहा ८० हजारांपर्यंत मानधन; ‘या’ तारखेपूर्वी करा ऑनलाइन अर्ज

May 16, 2026 | 11:28 AM
OpenAI वर गंभीर आरोप! Google आणि Meta सोबत शेअर केला जातोय यूजर्सचा वैयक्तिक डेटा? कंपनीवर खटला दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

OpenAI वर गंभीर आरोप! Google आणि Meta सोबत शेअर केला जातोय यूजर्सचा वैयक्तिक डेटा? कंपनीवर खटला दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

May 16, 2026 | 11:27 AM
Blood Pressure Control : कोणत्याही औषधाशिवाय हाय ब्लड प्रेशरला करता येईल कंट्रोल, रोजच्या जीवनात न चुकता करा ‘हे’ काम

Blood Pressure Control : कोणत्याही औषधाशिवाय हाय ब्लड प्रेशरला करता येईल कंट्रोल, रोजच्या जीवनात न चुकता करा ‘हे’ काम

May 16, 2026 | 11:21 AM
ठेकेदारांचे ‘पेमेंट’ थांबवा, निकृष्ट कामावर गडकरींचा संताप; वारी सुखाची की होणार कष्टदायक?

ठेकेदारांचे ‘पेमेंट’ थांबवा, निकृष्ट कामावर गडकरींचा संताप; वारी सुखाची की होणार कष्टदायक?

May 16, 2026 | 11:15 AM
PM Modi नेदरलँड्समध्ये दाखल; डच पंतप्रधान अन् राजघराण्यासोबत परिषद, व्यापार, शिक्षण आणि गुंतवणुकीचा येणार महापूर

PM Modi नेदरलँड्समध्ये दाखल; डच पंतप्रधान अन् राजघराण्यासोबत परिषद, व्यापार, शिक्षण आणि गुंतवणुकीचा येणार महापूर

May 16, 2026 | 11:07 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM