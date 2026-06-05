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India Venezuela Oil Ties : उर्जा सुरक्षेसाठी भारताचा नवा प्लॅन; क्रूड ऑइलसाठी व्हेनेझुएलासोबत वाढवणार सहकार्य

Updated On: Jun 05, 2026 | 09:41 AM IST
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सारांश

India Venezuela Oil Ties : जगभरात पश्चिम आशियातील तणावामुळे इंधन संकट निर्माण झाले असताना व्हेनेझुएला भारतासाठी उत्तम पर्याय ठरत आहे. भारत सध्या व्हेनेझुएलात तेलाच्या नवीन संधी शोधत असून एक भारतीय पथक व्हेनेझुएलाला जाणार आहे.

India Venezuela Oil Ties

व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज आणि भारताचे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी (फोटो सौजन्य: एक्स/@HardeepSPuri)

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विस्तार
  • उर्जा सुरक्षेसाठी भारताचा नवा प्लॅन
  • क्रूड ऑइलसाठी व्हेनेझुएलासोबत वाढवणार सहकार्य
  • व्हेनेझुएलाला जाणार भारतीय पथक
India Venezuela Oil Ties : नवी दिल्ली/ काराकस : भारत आणि व्हेनेझुएलाच्या संबंधांना नवी दिशा मिळत आहे. व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज सध्या भारताच्या पाच दिवसीय दौऱ्यावर आल्या आहेत. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(Nrendra Modi), परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक केली. या बैठकीत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध आणि भारताच्या उर्जा सुरक्षेला प्राधान्या देण्यात आले.

Venezuela India Relations : व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष भारत दौऱ्यावर; ‘या’ महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर होणार चर्चा

तेल, आरोग्य आणि डिजिटल तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांत संयुक्तपणे काम करण्यावर दोन्ही देशांनी भर दिला. पश्चिम आशियातील वाढत्या संकटामुळे व्हेनेझुएला भारताच्या उर्जा सुरक्षेसाठी कच्चा तेल पुरवणारा महत्त्वाचा देश ठरला आहे. याच पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांनी क्रूड ऑइलच्या व्यापारासाठी चर्चा केली आहे.

भारतीय पथक व्हेनेझुएलाला जाणार

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी (Hardeep Singh Puri) यांनी रॉड्रिग्ज यांची भेट घेतल्यानंतर सोशल मीडियावरुन भारताच्या उर्जा सुरक्षेचा प्लॅन जाहीर केला. त्यांनी सांगितले की, लवकरच एक भारतीय पथक व्हेनेझुएलाला जाईल. व्हेनेझुएलात कच्चा तेलाच्या गुंतवणूकीसीठा नवीन संधी शोधणे याचा उद्देश आहे.

व्हेनेझुएला (Venezuela) हा जगातील सर्वा मोठा कच्चा तेलाचा साठा असलेला देश आहे. तर भारताकडे तेल शुद्धीकरणाची मोठी क्षमता आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील क्रूड ऑइल करार अत्यंत उपयुक्त मानला जात आहे. या तेल भागीदारीमुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.

या महत्त्वपूर्ण विषयांवरही चर्चा

दोन्ही देशांत तेलाव्यतिरिक्त शेती, आरोग्य, वाहन उद्योग, डिजिटल तंत्रज्ञान, हरित उर्जा आणि व्यापार या क्षेत्रांमध्येही सहकार्य वाढवण्याचे निश्चित झाले. सध्या भारताने उर्जा सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे. देशाची उर्जा गरज दिवसेंदिवस वाढत असून व्हेनेझुएलाची भागीदारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. पंतप्रधान मोदींनी देखील येत्या काळात दोन्ही देशांतील संबंध दृढ होतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे.


India Venezuela संबंधांना नवी दिशा; राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांची PM मोदींसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक

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Frequently Asked Questions

  • Que: भारतीय पथक व्हेनेझुएलाला का जाणार आहे?

    Ans: व्हेनेझुएला हा जगतील सर्वात मोठा तेल साठा असणारा देश आहे. सध्या भारताची वाढती उर्जा गरज पाहता कच्चा तेलाच्या नवीन संधी शोधण्यासाठी भारतीय पथक व्हेनेझुएलाला पाठवण्यात येणार आहे.

  • Que: भारत-व्हेनेझुएला करारामुळे काय फायदा होईल?

    Ans: भारताची उर्जा गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. व्हेनेझुएलाकडून स्वस्त आणि मुबलक प्रमाणाच कच्चे तेल मिळाल्यास भारतातील रिफायनरींना याचा फायदा होईल. तसेच दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.

Web Title: India venezuela oil ties energy security crude oil trade

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Published On: Jun 05, 2026 | 09:41 AM

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