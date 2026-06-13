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Petrol-Diesel New Rule : पेट्रोल पंपांवरील ‘त्या’ नियमामुळे खळबळ; जाणून घ्या नक्की काय आहे प्रकरण ?

Updated On: Jun 13, 2026 | 02:25 PM IST
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सारांश

जागतिक परिस्थिती अजून ताणलेली असताना त्याचा परिणाम तेलांच्या किंमतीवर दिसून येत आहे. यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे देशभरातील पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले आहेत. पण रोजच्या जीवनात इंधनाची गरज भासते म्हणून लोकंही त्याची अतिरिक्त खरेदी करत असतात. पण यासगळ्यावर सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया

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विस्तार

Petrol-Diesel New Rule : जागतिक परिस्थिती अजून ताणलेली असताना त्याचा परिणाम तेलांच्या किंमतीवर दिसून येत आहे. यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे देशभरातील पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले आहेत. पण रोजच्या जीवनात इंधनाची गरज भासते म्हणून लोकंही त्याची अतिरिक्त खरेदी करत असतात. पण यासगळ्यावर सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसुलात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने पेट्रोल पंपांवर मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे. म्हणजेच नवीन नियमांनुसार घाऊक खरेदीदार यापुढे किरकोळ पेट्रोल पंपावरून तेल खरेदी करू शकणार नाहीत. नेमकी काय आहे ती लिमीट?

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इथेच फक्त परवानगी

आतापर्यंत, मॉल्स, रुग्णालये, मोठे कारखाने, ट्रॅव्हल एजन्सी आणि खाजगी बस ऑपरेटर, जे पूर्वी किरकोळ पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात डिझेल खरेदी करायचे, आता ते करू शकणार नाहीत. त्यांना फक्त बल्क सेल पॉइंट्सवरून डिझेल खरेदी करण्याची परवानगी असेल.

निश्चित केलेली मर्यादा काय?

याव्यतिरिक्त, एका वाहनासाठी दररोज २०० लिटरची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. परिणामी, सामान्य नागरिक आणि लहान व्यावसायिक वाहनांचे चालक पेट्रोल पंपांवरून एकाच व्यवहारात किंवा दिवसभरात मिळून २०० लिटरपेक्षा जास्त डिझेल खरेदी करू शकणार नाहीत.

या निर्णयामुळे पेट्रोल पंपांवरील प्रचंड गर्दी कमी होण्यास आणि इंधनाचा अचानक तुटवडा टाळण्यास मदत होईल, तसेच सामान्य वाहनचालकांना इंधन सहज उपलब्ध होत राहील याची खात्री केली जाईल. दरम्यान, गेल्या शुक्रवारी अमेरिका आणि इराण यांच्यात करार झाल्याच्या वृत्तामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव प्रति बॅरल ८६ डॉलर्सच्या खाली आले.

ही बंदी का घालण्यात आली?

ही बंदी विशेषतः डिझेलच्या विक्रीला लागू होते. अधिसूचनेत असं स्पष्ट केलंय की, “पेट्रोल पंपांच्या चालकांनी हाय-स्पीड डिझेल केवळ वाहनांच्या टाक्यांमध्ये किंवा PESO द्वारे मान्यताप्राप्त कंटेनर्समध्येच भरावे. एका दिवसात एका ग्राहकाला किंवा वाहनाला २०० लिटरपेक्षा जास्त डिझेल दिले जाऊ नये आणि या HSD ची पुनर्विक्री करता येणार नाही.” हा आदेश त्वरित लागू झाला असून तो जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी जारी करण्यात आला आहे.

OMCs च्या अधिकाऱ्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी ज्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली सांगितले की, किरकोळ पंप दर आणि मोठ्या प्रमाणावरील बल्क दर यांच्यातील मोठी तफावत पाहता, खऱ्या ग्राहकांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि वाहन इंधनाचा गैरवापर रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. दिल्लीमध्ये पंपांवर डिझेलचा दर ९५.२० रुपये प्रति लिटर आहे, तर मोठ्या प्रमाणावरील विक्रीचा दर १३४.५० रुपये प्रति लिटर इतका आहे.

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Web Title: Petrol diesel purchase limit quota system at fuel pumps fact check see more details

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Published On: Jun 13, 2026 | 02:25 PM

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