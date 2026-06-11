नेमकं चाललंय काय? चीन करतंय पोती भरुन सोन्याची खरेदी, सुरु झाले जगावर आर्थिक संकट येण्याचे संकेत?

सध्याच्या जागतिक परिस्थिती बरीच बिकट होत आहे याची सगळ्यांनाच कल्पना आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणावामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर परिणाम होत असून, भविष्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत, इतर देशांच्या हालचालींकडेही बारकाईने लक्ष दिले जात आहे. उदाहरणार्थ, चीनने अलीकडेच मोठ्या प्रमाणात सोने साठवण्यास सुरुवात केली आहे. पण चीननं हे पाऊल का उचललंय? समजून घेऊयात
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चीनची मध्यवर्ती बँक, ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ (PBoC), सलग १९ महिन्यांपासून आपल्या सोन्याच्या साठ्यात वाढ करत आहे. मे २०२४ मध्ये या बँकेने सुमारे १० टन सोने खरेदी केले, ज्यामुळे चीनचा एकूण अधिकृत सोन्याचा साठा २,३३१.५ टनांवर पोहोचला आहे. याव्यतिरिक्त, चीनचा परकीय चलन साठा ३.४४ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचला आहे. जो एप्रिलच्या तुलनेत ३१.७ अब्ज डॉलर्सने अधिक आहे. नोव्हेंबर २०१५ नंतरची ही परकीय चलन साठ्याची सर्वोच्च पातळी आहे. गेल्या १० महिन्यांपासून चीनचा परकीय चलन साठा सातत्याने ३.३ ट्रिलियन डॉलर्सच्या वर राहिला आहे.
चीनच्या परकीय चलन नियामक संस्थेच्या (SAFE) मते, अमेरिकन डॉलरचे बळकट मूल्य आणि जागतिक स्तरावर मालमत्तेच्या किमतीत झालेली वाढ यांमुळे ही वाढ झाली आहे. चीनची दमदार निर्यात हा देखील परकीय चलन साठा वाढण्यामागचा एक प्रमुख घटक आहे. जानेवारी ते एप्रिल २०२६ या काळात, चीनच्या एकूण परकीय व्यापारात सुमारे १५% वाढ होऊन तो २.३९ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचला.
तरीही, चीनमध्ये सोन्याच्या मागणीत घट होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गेल्या महिन्यात १४ गोल्ड ईटीएफ (Gold ETFs) मधून सुमारे १.४८ अब्ज डॉलर्स काढून घेण्यात आले आहेत. किमती कमी असताना सोने खरेदी करण्याची रणनीती यापूर्वी गुंतवणूकदारांमध्ये लोकप्रिय होती, परंतु किमतींमधील अस्थिरतेमुळे आता या दृष्टिकोनाबाबत मते विभागली जात आहेत.
याव्यतिरिक्त, हाँगकाँगमध्ये सूचीबद्ध असलेल्या अनेक चिनी सुवर्ण कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. दरम्यान, शांघाय गोल्ड एक्सचेंजच्या आकडेवारीनुसार, मे महिन्यात सोन्याचा उठाव (withdrawals) ६३.५ टनांपर्यंत खाली आला—ही फेब्रुवारी २०२० नंतरची सर्वात नीचांकी पातळी आहे आणि मार्चमध्ये नोंदवलेल्या प्रमाणाच्या तुलनेत ती साधारणपणे निम्मी आहे.
चीनच्या या पावलावरून असे दिसून येते की, आगामी काळ काहीसा आव्हानात्मक असू शकतो. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे महागाई आधीच वाढत असताना, चीनच्या या निर्णयामुळे आर्थिक संकटही ओढवू शकते असे संकेत मिळत आहेत आणि देश कदाचित याचीच तयारी करत असल्याचे दिसते. यासंदर्भात कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नसली, तरी सध्याच्या परिस्थितीमुळे अशा प्रकारचा अंदाज लावला जात आहे.
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