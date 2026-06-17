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Education Loan घेण्याचा विचार करताय? जून 2026मध्ये कोणती बँक देतेय सर्वात कमी व्याजदर? जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: Jun 17, 2026 | 01:35 PM IST
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सारांश

उच्च शिक्षणासाठी Education Loan घेण्याचा विचार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि पालकांसाठी 'बाजार की पाठशाला' या विशेष मालिकेतील ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जून २०२६ मधील विविध बँकांच्या सर्वात कमी व्याजदर कोणती बँक देते? जाणून घेऊया सविस्तर

(फोटो सौजन्य: IANS)

(फोटो सौजन्य: IANS)

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विस्तार

Education Loan Interest Rates: देशांतर्गत आणि परदेशातील उच्च शिक्षणाचा खर्च सातत्याने वाढतच चालला आहे. परिणामी, शैक्षणिक कर्ज हे विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी एक महत्त्वाचा आर्थिक पर्याय बनले आहे. या सगळ्यात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँका स्पर्धात्मक व्याजदरांवर शैक्षणिक कर्ज देतात. पण कर्जासाठी अर्ज करण्यापूर्वी वेगवेगळ्या बँकांचे व्याजदर आणि अटींची तुलना करणे अत्यंत महत्त्वाचं आहे, कारण व्याजदरांमधील अगदी लहान फरकाचाही दीर्घकाळात एकूण परतफेडीच्या रकमेवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे बँक नीट निवडणं फार गरजेचं आहे. जून 2026 मध्ये कोणत्या बँक सर्वात कमी व्याजदर देताहेत? जाणून घेऊयात.

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सर्वात कमी व्याजदरात शैक्षणिक कर्ज

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये, पंजाब नॅशनल बँक ८.१० टक्के या सर्वात कमी सुरुवातीच्या व्याजदराने शैक्षणिक कर्ज देते. यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया ८.९० टक्के दराने कर्ज देते. कॅनरा बँक आणि युनियन बँक ९.२५ टक्के व्याजदर देतात. बँक ऑफ बडोदाचा व्याजदर १०.२५ टक्क्यांपासून सुरू होतो. खाजगी बँकांमध्ये, आयसीआयसीआय बँक सर्वोत्तम पर्यायांपैकी एक आहे, जिचा व्याजदर ९.०० टक्क्यांपासून सुरू होतो. आयडीएफसी फर्स्ट बँक ९.५० टक्के दराने आणि आयडीबीआय बँक ९.९० टक्के दराने शैक्षणिक कर्ज देते. ॲक्सिस बँक १०.८१ टक्के व्याजदर देते, आणि एचडीएफसी बँक १२.५० टक्क्यांपर्यंत व्याजदर देते.

तज्ज्ञांचा काय सल्ला?

केवळ कमी व्याजदराच्या आधारावर कर्ज घेऊ नये, असा सल्ला तज्ज्ञ देतात. विद्यार्थी आणि पालकांनी कर्जाच्या अटी, स्थगिती कालावधी (अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतरचा कालावधी), प्रक्रिया शुल्क आणि इतर शुल्कांचा काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे.बँक कोणतीही हमी किंवा तारण मागत आहे का, हे तपासणे देखील महत्त्वाचे आहे. अनेक मोठ्या कर्जांसाठी, बँका सुरक्षा म्हणून मालमत्ता किंवा इतर संपत्तीची मागणी करू शकतात.

भविष्यातील कमाई, नोकरीच्या संधींचेही मूल्यांकन

शैक्षणिक कर्ज घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी आपली भविष्यातील कमाई आणि नोकरीच्या संधींचेही मूल्यांकन करावे, असा सल्ला तज्ज्ञ देतात. असे केल्याने, शिक्षण पूर्ण झाल्यावर ईएमआय सहजपणे भरता येईल आणि आर्थिक दबाव वाढणार नाही, याची खात्री करता येते. याव्यतिरिक्त, बँक कोणत्याही प्रकारची हमी मागत आहे की नाही हे पाहणे देखील महत्त्वाचे आहे. अनेक मोठ्या कर्जासाठी, बँका सुरक्षितता म्हणून मालमत्ता किंवा इतर मालमत्ता मागू शकतात.

शैक्षणिक कर्ज घेण्यापूर्वी ही उत्तम रणनीती

आर्थिक तज्ञांच्या मते, शैक्षणिक कर्ज घेण्यापूर्वी अनेक बँकांच्या ऑफरची तुलना करणे ही सर्वोत्तम रणनीती आहे. व्याजदर, प्रक्रिया शुल्क, परतफेडीचा कालावधी, क्रेडिट स्कोअर आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन घेतलेला निर्णय भविष्यात आर्थिक भार कमी करू शकतो. योग्य नियोजन आणि हुशारीने निवडलेले शैक्षणिक कर्ज विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याचा भक्कम पाया बनू शकते.

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Web Title: Heapest education loan interest rates june 2026 bank list see more details

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Published On: Jun 17, 2026 | 01:35 PM

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