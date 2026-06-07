‘अर्धा हिस्सा तर भारताचाच…’, तेल व्यापारावर रशियन CEO यांचं मोठं विधान

Russian Rosneft CEO Predicts : भारताची कीर्ती जगभर पसरत आहे. सध्या सुरु असलेल्या कठीण काळातही भारत सक्षमपणे उभा असलेला पाहायला मिळतो आहे. युद्ध असो किंवा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या बंदमुळे अधिक गडद झालेले तेल आणि वायूचे संकट असो, किंवा इतर कोणताही जागतिक तणाव असो, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गतीने आपली ताकद दाखवून दिली आहे. सर्व अडथळे असूनही, भारताच्या आर्थिक विकासाची अलीकडील आकडेवारी उत्साहवर्धक दिसून आली. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ ७.७% नोंदवली गेली, जी अपेक्षेपेक्षा जास्त चांगली होती. पण या सगळ्यात रशियन CEO यांनी केलेलं विधान महत्त्वपूर्ण आहे.
LPG Gas घेऊन येणारी जहाजं अडकली होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत? आता भारतात गॅस पुरवठा खंडित होणार? काय आहे सत्य परिस्थिती?
भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे, आणि ही बाब केवळ IMF आणि जागतिक बँकेनेच नव्हे, तर अनेक मोठ्या कंपन्यांनीही मान्य केली आहे. रशियन दिग्गज कंपनी Rosneft च्या CEO यांनी भारताविषयी एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार, २०३५ पर्यंत जागतिक तेलाच्या मागणीतील वाढीपैकी ५०% वाटा एकट्या भारताचा असेल, म्हणजेच जागतिक तेल स्पर्धेत भारत एक प्रमुख भूमिका बजावेल.
सेंट पीटर्सबर्ग आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंचावर बोलताना, रोसनेफ्टचे सीईओ इगोर सेचिन म्हणाले की, जागतिक तेल बाजारात भारताला एक विशेष स्थान आहे.
रशियन माध्यमांच्या वृत्तानुसार, त्यांनी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या अंदाजाचा हवाला देत स्पष्ट केलं की, २०३५ पर्यंत भारताचा तेल वापर दररोज जवळपास आठ दशलक्ष बॅरलपर्यंत पोहोचेल, जी ४४% वाढ दर्शवते, तर जागतिक मागणीत एकूण सुमारे ५% वाढ होईल. इगोर यांच्या मते, पुढील दशकात तेलाच्या मागणीतील जागतिक वाढीपैकी जवळपास अर्धा वाटा भारताचा असणार आहे.
रोसनेफ्टच्या प्रमुखांनी पुढे सांगितले की, एप्रिल २०२२ पासून रशियाच्या तेल पुरवठ्यामुळे भारत आणि चीनला आर्थिक फायदा झाला आहे. रशियन माध्यम TASS च्या वृत्तानुसार, त्यांनी सांगितले की या फायद्यांचे मूल्य ४० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. सेचिन यांनी असेही सांगितले की, भारत आणि चीनसोबतच्या रशियाच्या आर्थिक भागीदारीमुळे स्थिर ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करण्यास मदत झाली आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, यावरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की रशियाला जागतिक पुरवठा साखळीतून वगळता येणार नाही.
इगोर सेचिन यांनी इशारा दिला आहे की, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल आणि वायू पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे खते आणि अन्न उत्पादनांच्या किमती वाढू शकतात, आणि याचा सर्वाधिक फटका भारताला बसेल. आफ्रिका आणि आग्नेय आशियातील देशांवरही याचा मोठा परिणाम होईल.
वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत खतांच्या किमती सुमारे ६० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, तर पुरवठ्यातील व्यत्यय आणि प्रभावित बाजारपेठांमध्ये सामरिक साठ्याच्या कमतरतेमुळे जागतिक अन्न संकटाचा धोका वाढला आहे, असे सेचिन यांनी म्हटल्याचे TASS ने म्हटले आहे.
661 कोटींच्या हेराफेरीप्रकरणी मोठी धरपकड! चंदीगड ते दिल्ली- NCR पर्यंत CBI ची छापेमारी, प्रकरण काय?