इंद्रायणी नदीत महिलेचा आत्महत्येचा प्रयत्न; पीएमआरडीएच्या पथकाने वाचवले प्राण

पिंपरी : राज्यासह देशभरात आत्महत्येच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आसून, अशातच आता एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. देहूगाव येथील भैरवनाथ चौक पुलावरून इंद्रायणी नदीत उडी मारून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विवाहितेचे प्राण वाचवण्यात पुणे महानगर प्रदेश आपत्कालीन प्रतिसाद दल (पीडीआरएफ) आणि पोलिसांना यश आले आहे. ही घटना सोमवारी (१५ जून) सकाळी पावणेसातच्या सुमारास घडली आहे. पुष्पा सुरेश गाडे (चव्हाणनगर, देहूगाव) असे प्राण वाचलेल्या विवाहितेचे नाव आहे. त्यांच्यावर पिंपरी येथील यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात (वायसीएम) उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.
सोमवारी सकाळी ६.४५ वाजता माणिक जाधव या व्यक्तीने पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या नियंत्रण कक्षाला फोन करून भैरवनाथ चौक पुलावरून एका महिलेने नदीत उडी मारल्याची माहिती दिली. माहिती मिळताच देहूगाव बीट मार्शलचे पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून त्यांनी पीएमआरडीएच्या मारुंजी येथील पीडीआरएफ पथकाला पाचारण केले.
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पीडीआरएफचे जवान आणि स्थानिक नागरिकांनी नदीपात्रात उतरून शोधमोहीम सुरू केली. सर्वांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे काही वेळातच संबंधित महिलेला पाण्यातून सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले. नदीबाहेर काढल्यानंतर महिला अर्धवट शुद्धीत होती. जवान आणि पोलिसांनी वेळ न दवडता खाजगी रुग्णवाहिकेने तिला तात्काळ वायसीएम रुग्णालयात दाखल केले. वेळेत उपचार मिळाल्यामुळे महिला शुद्धीवर आली असून, तिची प्रकृती आता धोक्याबाहेर आहे. पोलिसांनी या घटनेची माहिती महिलेचे पती सुरेश केशव गाडे आणि भाऊ राजेंद्र गायकवाड यांना दिली. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून विवाहितेला नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले.
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आयटी इंजिनिअरने संपवलं जीवन
हिंजवडीतील आयटी कंपनीत कार्यरत असलेल्या एका कर्मचाऱ्याने राहत्या घरी आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली असून, या प्रकरणाने आयटी क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. सततचा मानसिक छळ, खोट्या तक्रारी आणि कामाच्या ठिकाणी होणारा अपमान यामुळेच आपण हे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचा उल्लेख संबंधित कर्मचाऱ्याने सुसाइड नोटमध्ये केल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. याप्रकरणी एका व्यक्तीसह टीसीएसमधील दोन महिला कर्मचाऱ्यांविरोधात भोसरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.