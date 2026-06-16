Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • A Shocking Incident Has Occurred In Which A Woman Attempted Suicide In The Indrayani River

इंद्रायणी नदीत महिलेचा आत्महत्येचा प्रयत्न; पीएमआरडीएच्या पथकाने वाचवले प्राण

Updated On: Jun 16, 2026 | 01:12 PM IST
जाहिरात
सारांश

देहूगाव येथील भैरवनाथ चौक पुलावरून इंद्रायणी नदीत उडी मारून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विवाहितेचे प्राण वाचवण्यात पुणे महानगर प्रदेश आपत्कालीन प्रतिसाद दल (पीडीआरएफ) आणि पोलिसांना यश आले आहे.

इंद्रायणी नदीत महिलेचा आत्महत्येचा प्रयत्न; पीएमआरडीएच्या पथकाने वाचवले प्राण

सौजन्य - सोशल मिडीया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पिंपरी : राज्यासह देशभरात आत्महत्येच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आसून, अशातच आता एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. देहूगाव येथील भैरवनाथ चौक पुलावरून इंद्रायणी नदीत उडी मारून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विवाहितेचे प्राण वाचवण्यात पुणे महानगर प्रदेश आपत्कालीन प्रतिसाद दल (पीडीआरएफ) आणि पोलिसांना यश आले आहे. ही घटना सोमवारी (१५ जून) सकाळी पावणेसातच्या सुमारास घडली आहे. पुष्पा सुरेश गाडे (चव्हाणनगर, देहूगाव) असे प्राण वाचलेल्या विवाहितेचे नाव आहे. त्यांच्यावर पिंपरी येथील यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात (वायसीएम) उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.

 

सोमवारी सकाळी ६.४५ वाजता माणिक जाधव या व्यक्तीने पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या नियंत्रण कक्षाला फोन करून भैरवनाथ चौक पुलावरून एका महिलेने नदीत उडी मारल्याची माहिती दिली. माहिती मिळताच देहूगाव बीट मार्शलचे पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून त्यांनी पीएमआरडीएच्या मारुंजी येथील पीडीआरएफ पथकाला पाचारण केले.

हे सुद्धा वाचा : महाराष्ट्रात नवीन RTO कार्यालयांसाठी मोठा निर्णय; परिवहन विभागाचे नवे निकष निश्चित

पीडीआरएफचे जवान आणि स्थानिक नागरिकांनी नदीपात्रात उतरून शोधमोहीम सुरू केली. सर्वांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे काही वेळातच संबंधित महिलेला पाण्यातून सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले. नदीबाहेर काढल्यानंतर महिला अर्धवट शुद्धीत होती. जवान आणि पोलिसांनी वेळ न दवडता खाजगी रुग्णवाहिकेने तिला तात्काळ वायसीएम रुग्णालयात दाखल केले. वेळेत उपचार मिळाल्यामुळे महिला शुद्धीवर आली असून, तिची प्रकृती आता धोक्याबाहेर आहे. पोलिसांनी या घटनेची माहिती महिलेचे पती सुरेश केशव गाडे आणि भाऊ राजेंद्र गायकवाड यांना दिली. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून विवाहितेला नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले.

हे सुद्धा वाचा : लग्नाचे आमिष दाखवत शेतात नेले; तोंडाला रुमाल आणि दोन्ही हात घट्ट बांधून पाशवी अत्याचार

आयटी इंजिनिअरने संपवलं जीवन

हिंजवडीतील आयटी कंपनीत कार्यरत असलेल्या एका कर्मचाऱ्याने राहत्या घरी आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली असून, या प्रकरणाने आयटी क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. सततचा मानसिक छळ, खोट्या तक्रारी आणि कामाच्या ठिकाणी होणारा अपमान यामुळेच आपण हे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचा उल्लेख संबंधित कर्मचाऱ्याने सुसाइड नोटमध्ये केल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. याप्रकरणी एका व्यक्तीसह टीसीएसमधील दोन महिला कर्मचाऱ्यांविरोधात भोसरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Web Title: A shocking incident has occurred in which a woman attempted suicide in the indrayani river

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 01:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pratap Sarnaik : महाराष्ट्रात नवीन RTO कार्यालयांसाठी मोठा निर्णय; परिवहन विभागाचे नवे निकष निश्चित
1

Pratap Sarnaik : महाराष्ट्रात नवीन RTO कार्यालयांसाठी मोठा निर्णय; परिवहन विभागाचे नवे निकष निश्चित

Travel News : सुंदरतेसाठी प्रसिद्ध आहेत महाराष्ट्रातील हे 5 शहर, बजेट ट्रिपसाठी परफेक्ट पर्याय
2

Travel News : सुंदरतेसाठी प्रसिद्ध आहेत महाराष्ट्रातील हे 5 शहर, बजेट ट्रिपसाठी परफेक्ट पर्याय

MSRTC Fare Hike : एसटी प्रवाशांना दिलासा नाही! १०% हंगामी भाडेवाढीला आणखी महिनाभर मुदतवाढ
3

MSRTC Fare Hike : एसटी प्रवाशांना दिलासा नाही! १०% हंगामी भाडेवाढीला आणखी महिनाभर मुदतवाढ

ST Workers Protest : एसटी कर्मचाऱ्यांचा सरकारविरोधात घंटानाद; प्रलंबित मागण्यांसाठी महाआरती आंदोलन
4

ST Workers Protest : एसटी कर्मचाऱ्यांचा सरकारविरोधात घंटानाद; प्रलंबित मागण्यांसाठी महाआरती आंदोलन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
इंद्रायणी नदीत महिलेचा आत्महत्येचा प्रयत्न; पीएमआरडीएच्या पथकाने वाचवले प्राण

इंद्रायणी नदीत महिलेचा आत्महत्येचा प्रयत्न; पीएमआरडीएच्या पथकाने वाचवले प्राण

Jun 16, 2026 | 01:12 PM
‘आम्हाला पाकिस्तानवर विश्वास नाही’ ; US-Iran Deal वर इस्रायल असमाधानी, पाकच्या भूमिकेवर टीका

‘आम्हाला पाकिस्तानवर विश्वास नाही’ ; US-Iran Deal वर इस्रायल असमाधानी, पाकच्या भूमिकेवर टीका

Jun 16, 2026 | 01:11 PM
Beed Crime: लग्नाचे आमिष दाखवत शेतात नेले; तोंडाला रुमाल आणि दोन्ही हात घट्ट बांधून पाशवी अत्याचार

Beed Crime: लग्नाचे आमिष दाखवत शेतात नेले; तोंडाला रुमाल आणि दोन्ही हात घट्ट बांधून पाशवी अत्याचार

Jun 16, 2026 | 12:47 PM
History of UPSC: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा पाया कोणी रोवला? जाणून घ्या कधी झाली पहिल्या परीक्षेची सुरुवात आणि त्याचा रंजक इतिहास

History of UPSC: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा पाया कोणी रोवला? जाणून घ्या कधी झाली पहिल्या परीक्षेची सुरुवात आणि त्याचा रंजक इतिहास

Jun 16, 2026 | 12:46 PM
महागाई वाढली तरीही कमी बजेटमध्ये करा विमान प्रवास! स्वस्त तिकीट देण्यासाठी Air India चा नवा फंडा?

महागाई वाढली तरीही कमी बजेटमध्ये करा विमान प्रवास! स्वस्त तिकीट देण्यासाठी Air India चा नवा फंडा?

Jun 16, 2026 | 12:35 PM
Amavasya: अमावस्येनंतर चंद्र बघणं का मानलं जातं शुभ? आज कधी होणार चंद्राचे दर्शन

Amavasya: अमावस्येनंतर चंद्र बघणं का मानलं जातं शुभ? आज कधी होणार चंद्राचे दर्शन

Jun 16, 2026 | 12:27 PM
Textbook Delay 2026:आंतरराष्ट्रीय युद्धाचा फटका महाराष्ट्रातील शालेय पुस्तकांना! शाळा सुरू, पण ६ वीची पुस्तके गायब!

Textbook Delay 2026:आंतरराष्ट्रीय युद्धाचा फटका महाराष्ट्रातील शालेय पुस्तकांना! शाळा सुरू, पण ६ वीची पुस्तके गायब!

Jun 16, 2026 | 12:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा