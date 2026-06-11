Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Beed Crime Family Alleges Daughter Was Murdered Not Killed In An Accident Body Of Married Woman Found In Well Following Harassment Over Dowry

Beed Crime: ‘मुलीचा अपघाती मृत्यू नाही, खूनच झाला’ कुटुंबीयांचा आरोप; हुंड्यासाठी छळानंतर विवाहितेचा मृतदेह विहिरीत सापडला

Updated On: Jun 11, 2026 | 12:43 PM IST
जाहिरात
सारांश

बीडच्या कुटेवाडी येथे 23 वर्षीय विवाहितेचा मृतदेह विहिरीत आढळल्याने खळबळ उडाली. संध्या कुटे हिचा अपघाती मृत्यू नसून खून झाल्याचा आरोप माहेरच्यांनी केला आहे. हुंड्यासाठी छळ, मारहाण आणि डोक्यावर जखमा आढळल्याने पती, सासू आणि सासऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • बीडच्या कुटेवाडी येथे विवाहितेचा मृतदेह विहिरीत आढळला.
  • हुंड्यासाठी मानसिक आणि शारीरिक छळ होत असल्याचा आरोप.
  • पती, सासू आणि सासऱ्यांविरोधात खूनाचा गुन्हा दाखल.
बीड: बीड तालुक्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २३ वर्षीय विवाहित महिलेचा मृतदेह आढळून आल्याचे समोर आले आहे. तिचा मृत्यू अपघाती नसून हत्या आहे असा आरोप मृत्यू झालेल्या महिलेच्या माहेरच्यांनी केला आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही घटना बीड तालुक्यातील कुटेवाडी येथे घडली.

नेमकं काय प्रकरण?

संध्या कुटे असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. संध्या हीच विवाह २०२२ मध्ये कुटेवाडी येथील पवन कुठे याच्याशी झाला होता. विवाहावेळी मोठ्या प्रमाणात हुंडा आणि सोन्याचे दागिने देण्यात आले होते. मात्र लग्नानंतर काही दिवसातच सासरच्या मंडळींकडून तिचा मानसिक आणि शारीरिक छळ सुरु झाला. तिच्या रंगावरून तसेच घरकामाच्या कारणांवरून सतत टोमणे मारले जात होते. माहेरहून आणखी दोन लाख रुपये आणण्याची मागणीही वारंवार केली जात होती.

UP Crime : बागपतच्या बाजारपेठेत भरदिवसा गोळीबार, व्यावसायिक बाप-लेकाचा मृत्यू; हिस्ट्रीशीटरही जखमी

याचा त्रासाला कंटाळून संध्या काही महिन्यांसाठी माहेरी राहिली होती. मात्र लहान मुलाच्या भवितव्याचा विचार करून कुटुंबीयांनी तिला पुन्हा सासरी पाठवले होते. त्यानंतर ८ जून रोजी तिची चप्पल गावाजवळील विहिरीजवळ आढळल्याची माहिती कुटुंबीयांना मिळाली. त्यानंतर त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली असता विहिरीतील पाण्यात संध्याचा मृतदेह आढळून आला.

या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांना मृतदेह ताब्यात घेऊन जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले. जिल्हा रुग्णालयात मृतदेहाची पाहणी करतांना तिच्या डोक्यावर गंभीर जखमा दिसून आल्या डोक्याच्या विविध भागांवर दादर शास्त्राने वार केल्यासारख्या जखमा असल्याचे नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. तसेत हात-पायांवरही मारहाणीच्या खुणा आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे तिचा खून करून मृतदेह विहिरीत टाकण्यात आल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी पोलिसांकडे केला आहे.

गुन्हा दाखल

या प्रकरणात आरोपींना तातडीने अटक करण्याच्या मागणीसाठी नातेवाइकांनी जिल्हा रुग्णालय आणि पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन केले. वाढत्या दबावानंतर पोलिसांनी पती पवन कुटे, सासरा आसाराम कुटे आणि सासू सुनंदा कुटे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. सध्या या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून आरोपींच्या अटकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Solapur Crime: वीटभट्टी परिसरात दुर्गंधी, कुत्र्यांचा वावर अन् समोर आला कुजलेला मृतदेह; तुटलेल्या दातावरून पटली ओळख

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत महिलेचे नाव काय होते?

    Ans: मृत महिलेचे नाव संध्या कुटे असे होते.

  • Que: कुटुंबीयांनी कोणता आरोप केला आहे?

    Ans: संध्याचा अपघाती मृत्यू नसून खून करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.

  • Que: पोलिसांनी कोणाविरोधात गुन्हा दाखल केला?

    Ans: पती पवन कुटे, सासरा आसाराम कुटे आणि सासू सुनंदा कुटे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Web Title: Beed crime family alleges daughter was murdered not killed in an accident body of married woman found in well following harassment over dowry

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 11, 2026 | 12:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mira Bhayandar Case : ‘दोषींना कोणतीही माफी नाही…’, मीरा-भाईंदर अत्याचार प्रकरणावर प्रताप सरनाईक यांची कठोर भूमिका
1

Mira Bhayandar Case : ‘दोषींना कोणतीही माफी नाही…’, मीरा-भाईंदर अत्याचार प्रकरणावर प्रताप सरनाईक यांची कठोर भूमिका

Beed Crime: पैशांच्या वादातून लिपिकाचे अपहरण, निर्जन स्थळी 8 तास डांबून बेल्ट-काठीने अमानुष मारहाण; जीवे मारण्याची धमकी
2

Beed Crime: पैशांच्या वादातून लिपिकाचे अपहरण, निर्जन स्थळी 8 तास डांबून बेल्ट-काठीने अमानुष मारहाण; जीवे मारण्याची धमकी

Solapur Crime: वीटभट्टी परिसरात दुर्गंधी, कुत्र्यांचा वावर अन् समोर आला कुजलेला मृतदेह; तुटलेल्या दातावरून पटली ओळख
3

Solapur Crime: वीटभट्टी परिसरात दुर्गंधी, कुत्र्यांचा वावर अन् समोर आला कुजलेला मृतदेह; तुटलेल्या दातावरून पटली ओळख

Pune Crime: सहकारनगरात थरार! मेडिकलसमोर गोळीबार; तरुण जखमी, परिसरात भीतीचं वातावरण
4

Pune Crime: सहकारनगरात थरार! मेडिकलसमोर गोळीबार; तरुण जखमी, परिसरात भीतीचं वातावरण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Beed Crime: ‘मुलीचा अपघाती मृत्यू नाही, खूनच झाला’ कुटुंबीयांचा आरोप; हुंड्यासाठी छळानंतर विवाहितेचा मृतदेह विहिरीत सापडला

Beed Crime: ‘मुलीचा अपघाती मृत्यू नाही, खूनच झाला’ कुटुंबीयांचा आरोप; हुंड्यासाठी छळानंतर विवाहितेचा मृतदेह विहिरीत सापडला

Jun 11, 2026 | 12:43 PM
Hindu – Muslim: 15 जूनला येणार हिंदू मुस्लीम एकत्र, ठरणार ‘खास’ दिवस; एक नाही तर 4 कारणं

Hindu – Muslim: 15 जूनला येणार हिंदू मुस्लीम एकत्र, ठरणार ‘खास’ दिवस; एक नाही तर 4 कारणं

Jun 11, 2026 | 12:33 PM
Gold-Silver Price Today : सोनं झालं स्वस्त, चांदीचे दरही नरमले; खरेदी करण्यापूर्वी आजचे ताजे दर नक्की तपासा

Gold-Silver Price Today : सोनं झालं स्वस्त, चांदीचे दरही नरमले; खरेदी करण्यापूर्वी आजचे ताजे दर नक्की तपासा

Jun 11, 2026 | 12:27 PM
Malti Chahar On Pranit More: प्रणित मोरेला मालती चहरने सुनावलं, ‘बिग बॉस 19’चा राग की आणखी काही? सोशल मीडियावर रंगली चर्चा

Malti Chahar On Pranit More: प्रणित मोरेला मालती चहरने सुनावलं, ‘बिग बॉस 19’चा राग की आणखी काही? सोशल मीडियावर रंगली चर्चा

Jun 11, 2026 | 12:24 PM
Success Story: कधी वडिलांसोबत पहाटे ३ वाजता भाजी विकायचा, आज परदेशात झाला CA; मुंबईच्या अभिषेकची थक्क करणारा प्रवास एकदा वाचाच!

Success Story: कधी वडिलांसोबत पहाटे ३ वाजता भाजी विकायचा, आज परदेशात झाला CA; मुंबईच्या अभिषेकची थक्क करणारा प्रवास एकदा वाचाच!

Jun 11, 2026 | 12:20 PM
रक्तदान करायला भीती वाटते? जाणून घ्या सामान्य गैरसमज आणि त्यामागील वास्तव, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

रक्तदान करायला भीती वाटते? जाणून घ्या सामान्य गैरसमज आणि त्यामागील वास्तव, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

Jun 11, 2026 | 12:11 PM
कराड पालिका कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन; अहेरीतील अधिकाऱ्यावरील हल्ल्याचा निषेध

कराड पालिका कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन; अहेरीतील अधिकाऱ्यावरील हल्ल्याचा निषेध

Jun 11, 2026 | 11:59 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
ऐप में पढ़ें