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Chhatrapati Sambhajinagar Crime: पत्नीवर कुऱ्हाडीने तीन वार करत संपवलं; ‘मी बायकोला कायमचं संपवलं’ म्हणत…

Updated On: Jun 04, 2026 | 02:48 PM IST
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सारांश

औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यात चारित्र्याच्या संशयातून पतीने पत्नीची गळा आवळून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. कळंकी घाटातील जंगल परिसरात हा प्रकार घडला. विशेष म्हणजे, हा संपूर्ण थरार त्यांच्या दोन लहान मुलांनी प्रत्यक्ष पाहिला. आरोपी पतीने नंतर पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • चारित्र्याच्या संशयातून पतीने पत्नीचा गळा आवळून खून केला.
  • दोन चिमुकल्या मुलांनी आईवरील हल्ला प्रत्यक्ष पाहिला.
  • आरोपी पतीने स्वतः पोलीस ठाण्यात जाऊन आत्मसमर्पण केले.
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर पैठण शहरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सरपणासाठी लाकडे तोडण्यास गेलेल्या पत्नीची पतीनेच हत्या केल्याचे समोर आले आहे. हत्या केल्यानंतर आरोपीने स्वतःहून पैठण पोलिस ठाण्यात जाऊन गुन्ह्याची कबुली दिली. या घटनेने शहरात खळबळ उडाली असून खळबळ उडाली आहे. ही घटना संत ज्ञानेश्वर उद्यान परिसरात बुधवारी (3 जून) सकाळी घडली.

काय घडलं नेमकं?

मंदाबाई सुरेश अंगारखे (वय 45, रा. गांगलवाडी, नारळा, ता. पैठण) असे हत्या झालेल्या महिलेने नाव आहे. तर आरोपीचे नाव सुरेश अंगारखे असे आहे.
सुरेश आणि मंदाबाई हे बुधवारी सकाळी संत ज्ञानेश्वर उद्यान परिसरातील झाडझुडपांनी वेढलेल्या भागात सरपणासाठी लाकडे गोळा करण्यासाठी गेले होते. यावेळी सुरेशने सोबत आणलेल्या कुऱ्हाडीने पत्नीच्या डोक्यावर आणि शरीरावर सलग तीन वार केले. या हल्ल्यात मंदाबाई रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळल्या आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

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मी माझ्या बायकोला कायमचे संपविले…

हत्या केल्यांनतर आरोपी पोलीस ठाण्यात गेला आणि तिथे त्याने “मी माझ्या बायकोला कायमचे संपविले,” असे सांगत गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून हत्येसाठी वापरण्यात आलेली कुऱ्हाडी पोलिसांनी जप्त केली आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पैठण येथील शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे. मात्र त्याने हत्या का केली? याचा तपास पोलीस करत आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाला आहे.

पत्नीवर संशय, निर्जन जंगलात नेलं आणि…; दोन लहान मुलांनी गावात धाव घेत सांगितला थरार

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अधिक महिना सुरु असल्याने धोंडे जेवण सासरवाडीत सांगितले जाते. असेच धोंडे जेवण करून जात असतांना एका विवाहितेची तिच्याच पतीने गळा आवळून हत्या केल्याचे समोर आले आहे. हा सगळं प्रकार त्याने आपल्या लहान मुलांसमोर केले. कन्नड तालुक्यातील ठाकरवाडी परिसरात ही भयंकर घटना उघडकीस आली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील कळंकी घाट परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: हत्येमागील प्राथमिक कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेतल्यामुळे ही हत्या झाल्याचे समोर आले आहे.

  • Que: घटनेनंतर आरोपीने काय केले?

    Ans: आरोपी पती दगडू मधे याने थेट पोलीस ठाण्यात जाऊन आत्मसमर्पण केले.

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar crime wife killed after being struck three times with an axe declaring i have finished off my wife for good

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Published On: Jun 04, 2026 | 02:48 PM

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