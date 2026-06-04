Uttarpradesh News: उपचारासाठी 25 हजारांची मागणी? डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणा विरोधात विधवा महिलेची तक्रार

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काय नेमकं प्रकरण?
या प्रकरणातील आरोप करणाऱ्या महिलेचे नाव रेश्मा असे आहे. सुमारे दीड महिन्यापूर्वी त्यांच्या मुलीच्या उजव्या पायावरील हाडाच्या दुखापतीवर जिल्हा रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. या उपचारासाठी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी सुरुवातीला २५ हजार रुपयांची मागणी केली. आपण विधवा असून इतकी रक्कम देऊ शकत नसल्याचे सांगितले. तर डॉक्टरांनी उपचार करण्यास नकार देण्यात आला असा आरोप महिलेने केला आहे.
त्यानंतर रेश्मा यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना (सीएमओ) मुलीवर मोफत उपचार करण्याचे आदेश दिले. मात्र या आदेशानंतरही रुग्णालय कर्मचाऱ्यांनी ८ हजार रुपये घेतल्याचा दावा महिलेने केला आहे. तसेच उर्वरित रक्कम नंतर जमा करण्यास सांगण्यात आल्याचेही तिने म्हटले आहे.
शस्त्रक्रियेनंतर काही दिवसांनी तपासणीसाठी मुलीला पुन्हा रुग्णालयात बोलावण्यात आले होते. त्यावेळी शस्त्रक्रिया करणारे डॉ. चतुर्वेदी यांनी मुलीचा गुडघा जबरदस्तीने वाकवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी मुलगी वेदनेने ओरडू लागली आणि तिच्या पायातील हाड मोडल्यासारखा आवाज आल्याचा दावा महिलेने केला आहे. ही बाब डॉक्टरांना सांगितले असता त्यांनी कोणतीही दखल न घेता त्यांना तेथून जाण्यास सांगितले. त्यानंतर खासगी ठिकाणी एक्स-रे काढण्यात आला असता मुलीचे हाड पुन्हा मोडल्याचे समोर आल्याचे रेश्मा यांनी सांगितले. यानंतर त्यांनी वरिष्ठ डॉक्टरांकडे तक्रार केली, मात्र कुणीही त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली नसल्याचा आरोप महिलेने केले आहे.
चौकशीचे आदेश
गंभीर आरोपांनंतर मुझफ्फरनगरचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी सुनील तेवतिया यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. दुसऱ्या पक्षाचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. तसेच चौकशीत डॉक्टर किंवा रुग्णालय कर्मचाऱ्यांची कोणतीही निष्काळजीपणा अथवा गैरप्रकार आढळल्यास त्यांच्याविरोधात कठोर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही सीएमओंनी म्हटले आहे.
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Ans: जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवर पैसे उकळणे व निष्काळजीपणाचे आरोप करण्यात आले आहेत.
Ans: सुरुवातीला २५ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
Ans: मुख्य वैद्यकीय अधिकारी (सीएमओ) यांनी संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.