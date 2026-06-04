Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Uttar Pradesh News Demand For 25000 For Treatment Widow Files Complaint Against Doctor For Negligence

Uttarpradesh News: उपचारासाठी 25 हजारांची मागणी? डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणा विरोधात विधवा महिलेची तक्रार

Updated On: Jun 04, 2026 | 01:35 PM IST
जाहिरात
सारांश

उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर येथे १४ वर्षीय मानसिक रुग्ण मुलीच्या उपचारासाठी डॉक्टरांनी पैशांची मागणी केल्याचा गंभीर आरोप एका विधवा महिलेने केला आहे. शस्त्रक्रियेनंतर डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे मुलीचे हाड पुन्हा मोडल्याचा दावा करण्यात आला असून, सीएमओंनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • उपचारासाठी रुग्णालय कर्मचाऱ्यांनी २५ हजार रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप.
  • डॉक्टरांनी जबरदस्तीने गुडघा वाकवल्याने मुलीचे हाड पुन्हा मोडल्याचा दावा.
  • प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सीएमओंकडून चौकशीचे आदेश.
उत्तरप्रदेश: उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर जिल्ह्यात सरकारी रुग्णालयाच्या आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. १४ वर्षीय मानसिक रुग्ण मुलीच्या उपचारासाठी पैसे उकळल्याचा आणि निष्काळजीपणामुळे तिच्या पायाला गंभीर इजा झाल्याचा आरोप एका विधवा महिलेने जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवर केला आहे. न्याय मिळावा म्हणून ही महिला आपल्या मुलीसह थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचली असून, या प्रकरणामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

आधी प्रेमविवाह केला अन् नंतर हुंड्यासाठी छळ झाला; अखेर नवविवाहितेची विष प्राशन करून आत्महत्या

काय नेमकं प्रकरण?

या प्रकरणातील आरोप करणाऱ्या महिलेचे नाव रेश्मा असे आहे. सुमारे दीड महिन्यापूर्वी त्यांच्या मुलीच्या उजव्या पायावरील हाडाच्या दुखापतीवर जिल्हा रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. या उपचारासाठी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी सुरुवातीला २५ हजार रुपयांची मागणी केली. आपण विधवा असून इतकी रक्कम देऊ शकत नसल्याचे सांगितले. तर डॉक्टरांनी उपचार करण्यास नकार देण्यात आला असा आरोप महिलेने केला आहे.

त्यानंतर रेश्मा यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना (सीएमओ) मुलीवर मोफत उपचार करण्याचे आदेश दिले. मात्र या आदेशानंतरही रुग्णालय कर्मचाऱ्यांनी ८ हजार रुपये घेतल्याचा दावा महिलेने केला आहे. तसेच उर्वरित रक्कम नंतर जमा करण्यास सांगण्यात आल्याचेही तिने म्हटले आहे.

शस्त्रक्रियेनंतर काही दिवसांनी तपासणीसाठी मुलीला पुन्हा रुग्णालयात बोलावण्यात आले होते. त्यावेळी शस्त्रक्रिया करणारे डॉ. चतुर्वेदी यांनी मुलीचा गुडघा जबरदस्तीने वाकवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी मुलगी वेदनेने ओरडू लागली आणि तिच्या पायातील हाड मोडल्यासारखा आवाज आल्याचा दावा महिलेने केला आहे. ही बाब डॉक्टरांना सांगितले असता त्यांनी कोणतीही दखल न घेता त्यांना तेथून जाण्यास सांगितले. त्यानंतर खासगी ठिकाणी एक्स-रे काढण्यात आला असता मुलीचे हाड पुन्हा मोडल्याचे समोर आल्याचे रेश्मा यांनी सांगितले. यानंतर त्यांनी वरिष्ठ डॉक्टरांकडे तक्रार केली, मात्र कुणीही त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली नसल्याचा आरोप महिलेने केले आहे.

चौकशीचे आदेश

गंभीर आरोपांनंतर मुझफ्फरनगरचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी सुनील तेवतिया यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. दुसऱ्या पक्षाचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. तसेच चौकशीत डॉक्टर किंवा रुग्णालय कर्मचाऱ्यांची कोणतीही निष्काळजीपणा अथवा गैरप्रकार आढळल्यास त्यांच्याविरोधात कठोर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही सीएमओंनी म्हटले आहे.

Ratnagiri Crime: चिपळूणमध्ये एसीबीची धडक कारवाई! गर्भपाताच्या गोळ्यांसाठी लाच घेताना स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉक्टर रंगेहात अटकेत

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पीडित महिलेने कोणावर आरोप केले आहेत?

    Ans: जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवर पैसे उकळणे व निष्काळजीपणाचे आरोप करण्यात आले आहेत.

  • Que: मुलीच्या उपचारासाठी किती पैशांची मागणी करण्यात आली होती?

    Ans: सुरुवातीला २५ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

  • Que: या प्रकरणात प्रशासनाने काय भूमिका घेतली?

    Ans: मुख्य वैद्यकीय अधिकारी (सीएमओ) यांनी संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

Web Title: Uttar pradesh news demand for 25000 for treatment widow files complaint against doctor for negligence

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 04, 2026 | 01:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratnagiri Crime: चिपळूणमध्ये एसीबीची धडक कारवाई! गर्भपाताच्या गोळ्यांसाठी लाच घेताना स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉक्टर रंगेहात अटकेत
1

Ratnagiri Crime: चिपळूणमध्ये एसीबीची धडक कारवाई! गर्भपाताच्या गोळ्यांसाठी लाच घेताना स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉक्टर रंगेहात अटकेत

Beed Crime: दारू पार्टीत वाद अन् 36 वर्षीय तरुणाची हत्या; मृतदेह रेल्वे रुळावर टाकून आत्महत्येचा बनाव, मात्र…
2

Beed Crime: दारू पार्टीत वाद अन् 36 वर्षीय तरुणाची हत्या; मृतदेह रेल्वे रुळावर टाकून आत्महत्येचा बनाव, मात्र…

Thane Crime: संतापजनक! आईच्या प्रियकराने ४ वर्षीय चिमुकल्याची अमानुष मारहाण करून घेतला जीव; नैसर्गिक मृत्यूचा केला बनाव
3

Thane Crime: संतापजनक! आईच्या प्रियकराने ४ वर्षीय चिमुकल्याची अमानुष मारहाण करून घेतला जीव; नैसर्गिक मृत्यूचा केला बनाव

Pune Crime: दुहेरी हत्याकांड! पोटच्या मुलाने वडील आणि सख्ख्या भावाचा घेतला जीव; मृतदेहाशेजारीच काढली रात्र
4

Pune Crime: दुहेरी हत्याकांड! पोटच्या मुलाने वडील आणि सख्ख्या भावाचा घेतला जीव; मृतदेहाशेजारीच काढली रात्र

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Uttarpradesh News: उपचारासाठी 25 हजारांची मागणी? डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणा विरोधात विधवा महिलेची तक्रार

Uttarpradesh News: उपचारासाठी 25 हजारांची मागणी? डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणा विरोधात विधवा महिलेची तक्रार

Jun 04, 2026 | 01:35 PM
ATF Price: कितीही वाढो महागाई, Air India आणि IndiGo साठी 75.6 रुपये लीटर ATF; सरकारची खास भेट

ATF Price: कितीही वाढो महागाई, Air India आणि IndiGo साठी 75.6 रुपये लीटर ATF; सरकारची खास भेट

Jun 04, 2026 | 01:34 PM
NHAI Hackathon 7.0: टेक विद्यार्थ्यांसाठी मोठी संधी! एनएचएआयच्या हॅकाथॉन चॅलेंजमध्ये जिंका २ लाखांचे रोख बक्षीस

NHAI Hackathon 7.0: टेक विद्यार्थ्यांसाठी मोठी संधी! एनएचएआयच्या हॅकाथॉन चॅलेंजमध्ये जिंका २ लाखांचे रोख बक्षीस

Jun 04, 2026 | 01:33 PM
कांद्याबाबत केंद्र, राज्य सरकार सकारात्मक; वळसे पाटलांनी आंदोलकांना केले ‘हे’ महत्वाचे आवाहन

कांद्याबाबत केंद्र, राज्य सरकार सकारात्मक; वळसे पाटलांनी आंदोलकांना केले ‘हे’ महत्वाचे आवाहन

Jun 04, 2026 | 01:23 PM
Vidhan Parishad Election 2026: एकनाथ शिंदेंची तिरपी चाल, नाट्यमय घडामोडी अन् अभिजीत पवारांची माघार

Vidhan Parishad Election 2026: एकनाथ शिंदेंची तिरपी चाल, नाट्यमय घडामोडी अन् अभिजीत पवारांची माघार

Jun 04, 2026 | 01:21 PM
India-US Trade Deal : एका बाजूला टॅरिफची धमकी अन् दुसरीकडे भारतासोबत ट्रेड डील पक्की? अमेरिकन राजदूतांचे मोठा दावा

India-US Trade Deal : एका बाजूला टॅरिफची धमकी अन् दुसरीकडे भारतासोबत ट्रेड डील पक्की? अमेरिकन राजदूतांचे मोठा दावा

Jun 04, 2026 | 01:20 PM
स्मार्टफोनप्रेमींसाठी खुशखबर! Motorola चा नवा फोन लॉन्च; 50MP सेल्फी कॅमेरा, Dolby Atmos स्पीकर्स अन् 50 तासांची दमदार बॅटरी

स्मार्टफोनप्रेमींसाठी खुशखबर! Motorola चा नवा फोन लॉन्च; 50MP सेल्फी कॅमेरा, Dolby Atmos स्पीकर्स अन् 50 तासांची दमदार बॅटरी

Jun 04, 2026 | 01:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Jun 03, 2026 | 03:16 PM
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM