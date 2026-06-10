Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Vasai Crime Woman Stalked While Returning Home From A Hotel Molested Inside The Building And Outrageous

Vasai Crime: हॉटेलमधून घरी जात असताना महिलेचा पाठलाग, इमारतीतच केला विनयभंग आणि…; संतापजनक!

Updated On: Jun 10, 2026 | 10:17 AM IST
जाहिरात
सारांश

नालासोपाऱ्यात एका महिलेचा पाठलाग करून तिचा विनयभंग केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आरोपीने महिलेच्या इमारतीपर्यंत जाऊन अश्लील कृत्य केल्याचा आरोप आहे. दुसरीकडे, लग्नाला नकार मिळाल्याने आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या तरुणाला माणिकपूर पोलिसांनी प्रसंगावधान राखत वाचवले.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नालासोपाऱ्यात महिलेचा पाठलाग करत अज्ञात आरोपीकडून विनयभंग.
  • सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपीचा शोध सुरू.
  • वसई स्कायवॉकवर आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या तरुणाचा पोलिसांनी जीव वाचवला.
वसई: वसई येथील नालासोपारा पश्चिम परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका महिलेचा पाठलाग करून तिचा विनयभंग केल्याची करण्यात आल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. अज्ञात आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस या आरोपीचा शोध घेत आहे.

काय घडलं नेमकं?

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील संबंधित महिला वसई पश्चिम येथील एका हॉटेलमध्ये आपल्या राहत्या घरी जात होती. त्यावेळी एका अज्ञात व्यक्तीने तिचा पाठलाग केला आणि त्यांनतर आरोपी महिलेच्या इमारतीपर्यंत पोहोचला. इमारतीच्या परिसरात महिलेच्या फ्रॉकमध्ये त्याने खालून हात घालत महिलेचा विनयभंग करत तिच्याशी अश्लील कृत्य केले, असा आरोप करण्यात आला आहे.

प्रेयसीच्या मोहात बाप झाला हैवान! 3 मुलींची हत्या, आईने मुलाला कुशीत घेऊन वाचवला जीव

गुन्हा दाखल

या घटनेनंतर महिलेने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 74, 75 आणि 78 अंतर्गत अज्ञात आरोपीविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे. आरोपीने फिकट गुलाबी रंगाचा टी-शर्ट, काळ्या रंगाची जीन्स आणि पायात सँडल घातल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलीस आरोपीचा शोध घेत असून पुढील तपास पोलीस करत आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा महिलेच्या आणि मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात दिसला नवजात बालकाचा मृतदेह; एक पाय खाल्ला आणि…; स्थानिक हरदारले!

ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा परिसरातून माणुसकीला हादरवून टाकणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुंब्रा बायपासजवळील जास्मिन चाळ परिसरात भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात नवजात बालकाचा मृतदेह दिसताच नागरिकांच्या अंगावर अक्षरशः काटा आला. लहान मुलं गल्लीत खेळात असताना एक भटक्या कुटा एका नवजात बालकाचा मृतदेह तोंडात दाबून धावत असल्याचे मुलांना दिसले. मुलांनी तात्काळ याची माहिती परिसरातील नागरिकांना दिली. तेव्हा या प्रकरणातील स्थानिक रहिवासी मुस्कान यांनी तात्काळ घटनास्थळाकडे धाव घेतली. तिथे लहान बाळाचा मृतदेह दिसून आला. कुत्र्यांनी या बाळाचा एक पाय खाल्ला होता. स्थानिकांनी तो मृतदेह कसाबसा कुत्र्याच्या तावडीतून सोडवला. त्यांनतर मुस्कान यांनी तात्काळ एका कपड्यात मृतदेह गुंडाळला आणि मुंब्रा पोलिसांना याची माहिती दिली. या प्रकरणाचा कसून तपास मुंब्रा पोलीस करत आहे.

धक्कादायक ! नर्सिंगच्या फीसाठी पैसे नाहीत म्हणून विद्यार्थिनी नैराश्येत; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नालासोपाऱ्यात नेमकी काय घटना घडली?

    Ans: एका महिलेचा पाठलाग करून आरोपीने तिच्या इमारतीत जाऊन विनयभंग केल्याचा आरोप आहे.

  • Que: पोलिसांनी कोणत्या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला?

    Ans: BNS कलम 74, 75 आणि 78 अंतर्गत अज्ञात आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

  • Que: वसईतील स्कायवॉकवर काय घडलं?

    Ans: लग्नाला नकार मिळाल्याने नैराश्यात गेलेल्या तरुणाने आत्महत्येचा प्रयत्न केला, मात्र माणिकपूर पोलिसांनी त्याला सुखरूप वाचवले.

Web Title: Vasai crime woman stalked while returning home from a hotel molested inside the building and outrageous

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 10, 2026 | 10:17 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Thane Crime: भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात दिसला नवजात बालकाचा मृतदेह; एक पाय खाल्ला आणि…; स्थानिक हरदारले!
1

Thane Crime: भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात दिसला नवजात बालकाचा मृतदेह; एक पाय खाल्ला आणि…; स्थानिक हरदारले!

Mumbai Accident: 17 जूनला गावी जाणार होता… पण त्याआधीच मुंबईत काळाने गाठलं; BEST बस अपघातात तरुणाचा मृत्यू
2

Mumbai Accident: 17 जूनला गावी जाणार होता… पण त्याआधीच मुंबईत काळाने गाठलं; BEST बस अपघातात तरुणाचा मृत्यू

Jalgaon Crime: जळगावात थरारक हत्याकांड! किरकोळ कारणावरून वृद्धाची हत्या, एक आरोपी ताब्यात
3

Jalgaon Crime: जळगावात थरारक हत्याकांड! किरकोळ कारणावरून वृद्धाची हत्या, एक आरोपी ताब्यात

Yavatmal News: महिनाभरापूर्वी केला प्रेमविवाह, पोटाला दगड बांधून विहिरीत मारली उडाली, काय घडलं नेमकं?
4

Yavatmal News: महिनाभरापूर्वी केला प्रेमविवाह, पोटाला दगड बांधून विहिरीत मारली उडाली, काय घडलं नेमकं?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vasai Crime: हॉटेलमधून घरी जात असताना महिलेचा पाठलाग, इमारतीतच केला विनयभंग आणि…; संतापजनक!

Vasai Crime: हॉटेलमधून घरी जात असताना महिलेचा पाठलाग, इमारतीतच केला विनयभंग आणि…; संतापजनक!

Jun 10, 2026 | 10:17 AM
Surya Gochar: ग्रहांचा राजा सूर्य बदलणार आपली चाल, 3 राशींच्या व्यक्तींचे आयुष्य होणार मालामाल

Surya Gochar: ग्रहांचा राजा सूर्य बदलणार आपली चाल, 3 राशींच्या व्यक्तींचे आयुष्य होणार मालामाल

Jun 10, 2026 | 10:04 AM
AI क्रांती की संकट? मशीन्सवरचं मानवी नियंत्रण संपणार? तज्ज्ञांच्या इशाऱ्याने जगभरात वाढली चिंता

AI क्रांती की संकट? मशीन्सवरचं मानवी नियंत्रण संपणार? तज्ज्ञांच्या इशाऱ्याने जगभरात वाढली चिंता

Jun 10, 2026 | 10:01 AM
…तर १५७ वर्षे वाट पाहावी लागेल! २०२७ मध्ये दिसणार शतकातील सर्वात मोठे सूर्यग्रहण

…तर १५७ वर्षे वाट पाहावी लागेल! २०२७ मध्ये दिसणार शतकातील सर्वात मोठे सूर्यग्रहण

Jun 10, 2026 | 10:00 AM
Edybites Startup:१७ वर्षांचे करिअर सोडून का सुरू केला खाण्यायोग्य चमच्यांचा व्यवसाय? वाचा एका उद्योजकाची रंजक यशोगाथा!

Edybites Startup:१७ वर्षांचे करिअर सोडून का सुरू केला खाण्यायोग्य चमच्यांचा व्यवसाय? वाचा एका उद्योजकाची रंजक यशोगाथा!

Jun 10, 2026 | 09:58 AM
NCP 27th foundation Day: अजितदादांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीचा पहिलाच वर्धापन दिन; सुनेत्रा पवार यांची ‘एक्स’वर अत्यंत भावूक पोस्ट

NCP 27th foundation Day: अजितदादांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीचा पहिलाच वर्धापन दिन; सुनेत्रा पवार यांची ‘एक्स’वर अत्यंत भावूक पोस्ट

Jun 10, 2026 | 09:55 AM
सकाळच्या नाश्त्यात बनवा पोषक घटकांची समृद्ध असलेले मल्टीग्रेन मेथी थालीपीठ, नोट करून पौष्टिक आणि झटपट होणारी रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात बनवा पोषक घटकांची समृद्ध असलेले मल्टीग्रेन मेथी थालीपीठ, नोट करून पौष्टिक आणि झटपट होणारी रेसिपी

Jun 10, 2026 | 09:38 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
ऐप में पढ़ें