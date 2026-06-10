Vasai Crime: हॉटेलमधून घरी जात असताना महिलेचा पाठलाग, इमारतीतच केला विनयभंग आणि…; संतापजनक!

काय घडलं नेमकं?
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील संबंधित महिला वसई पश्चिम येथील एका हॉटेलमध्ये आपल्या राहत्या घरी जात होती. त्यावेळी एका अज्ञात व्यक्तीने तिचा पाठलाग केला आणि त्यांनतर आरोपी महिलेच्या इमारतीपर्यंत पोहोचला. इमारतीच्या परिसरात महिलेच्या फ्रॉकमध्ये त्याने खालून हात घालत महिलेचा विनयभंग करत तिच्याशी अश्लील कृत्य केले, असा आरोप करण्यात आला आहे.
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गुन्हा दाखल
या घटनेनंतर महिलेने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 74, 75 आणि 78 अंतर्गत अज्ञात आरोपीविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे. आरोपीने फिकट गुलाबी रंगाचा टी-शर्ट, काळ्या रंगाची जीन्स आणि पायात सँडल घातल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलीस आरोपीचा शोध घेत असून पुढील तपास पोलीस करत आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा महिलेच्या आणि मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात दिसला नवजात बालकाचा मृतदेह; एक पाय खाल्ला आणि…; स्थानिक हरदारले!
ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा परिसरातून माणुसकीला हादरवून टाकणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुंब्रा बायपासजवळील जास्मिन चाळ परिसरात भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात नवजात बालकाचा मृतदेह दिसताच नागरिकांच्या अंगावर अक्षरशः काटा आला. लहान मुलं गल्लीत खेळात असताना एक भटक्या कुटा एका नवजात बालकाचा मृतदेह तोंडात दाबून धावत असल्याचे मुलांना दिसले. मुलांनी तात्काळ याची माहिती परिसरातील नागरिकांना दिली. तेव्हा या प्रकरणातील स्थानिक रहिवासी मुस्कान यांनी तात्काळ घटनास्थळाकडे धाव घेतली. तिथे लहान बाळाचा मृतदेह दिसून आला. कुत्र्यांनी या बाळाचा एक पाय खाल्ला होता. स्थानिकांनी तो मृतदेह कसाबसा कुत्र्याच्या तावडीतून सोडवला. त्यांनतर मुस्कान यांनी तात्काळ एका कपड्यात मृतदेह गुंडाळला आणि मुंब्रा पोलिसांना याची माहिती दिली. या प्रकरणाचा कसून तपास मुंब्रा पोलीस करत आहे.
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Ans: एका महिलेचा पाठलाग करून आरोपीने तिच्या इमारतीत जाऊन विनयभंग केल्याचा आरोप आहे.
Ans: BNS कलम 74, 75 आणि 78 अंतर्गत अज्ञात आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Ans: लग्नाला नकार मिळाल्याने नैराश्यात गेलेल्या तरुणाने आत्महत्येचा प्रयत्न केला, मात्र माणिकपूर पोलिसांनी त्याला सुखरूप वाचवले.