Chhatrapati Sambhajinagar: नोकरीच्या आमिषातून ‘लव्ह ट्रॅप’चा सापळा? YouTube वर लग्न अन् लैंगिक छळ, विवाहित शिक्षिकेची भयावह कहाणी

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काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील पीडित विवाहित शिक्षिकेला एका आरोपीने आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. त्यांनतर त्याने त्या विवाहितेला युट्यूबवर मंगलाष्टके लावून लग्नाचा बनाव ही केला. यामुळे विवाहितेचा त्याने विश्वास संपादित केला. त्यानंतर त्याने या विवाहीतेसोबत शरीरसंबंध ही ठेवले. तिचे लैंगिक शोषण ही केला. एवढेच नाही तर त्याने पीडितेला नोकरीचे आमिष दाखवले. तो म्हणाला की तुला दुबईत नोकरी पाहीजे असेल तर तू धर्म बदल. तो धर्म बदलण्यासाठी दबाव टाकू लागला. वारंवार तिच्यावर अत्याचार देखील केले.
3 लाख 41 हजार रुपयांची फसवणूक
आरोपीने या विवाहीतेचा केवळ शारीरिक आणि मानसिक छळच केला नाही, तर आर्थिक लूटही केली. दुबईला घेऊन जाण्याच्या आणि पासपोर्ट काढण्याच्या बहाण्याने त्याने महिलेकडून वेळोवेळी 3 लाख 41 हजार रुपये रोख उकळले आहेत. एवढेच नाही तर 6 तोळे सोन्याचे दागिने घेऊन तो पसार झाला. 25 एप्रिलपासून आरोपीने या महिलेशी संपर्क ठेवण्यास टाळण्यास केली. तर 1 जूनपासून त्याचा मोबाईल बंद झाला होता. त्यामुळे जेव्हा पीडितेला आपली फसवणूक झाल्याचे समजले तेव्हा तिने तातडीने पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. तिने आरोपी विरोधात तक्रार दाखल केली आहे.
लव्ह जिहादचा प्रकार
हुसेन अबू सोयदान असे आरोपीचे नाव आहे. पुंडलिकनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी सध्या फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहे. राज्यात सध्या लव्ह जिहादची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. त्यातीलच हे प्रकरण असल्याचं बोललं जात आहे.
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Ans: छत्रपती संभाजीनगरातील कटकट गेट परिसरात ही घटना घडली.
Ans: लैंगिक शोषण, आर्थिक फसवणूक आणि धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याचे आरोप आहेत.
Ans: हुसेन अबू सोयदान असे आरोपीचे नाव असून तो सध्या फरार आहे.