Navi Mumbai Police : पुन्हा बार, पब नवी मुंबई पोलिसांची करडी नजर; पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर वाढली धास्ती

सावन वैश्य, नवी मुंबई : महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार, २२ जून २०२६ पासून मुंबई येथील विधान भवनात सुरू होत असल्याने नवी मुंबईतील बार, पब, स्पा तसेच इतर मनोरंजन आस्थापनांवर पुन्हा एकदा पोलिसांची करडी नजर राहणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. दरवर्षी अधिवेशनाच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच अवैध व्यवसायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येते. यंदाही त्याच अनुषंगाने पोलिस यंत्रणा अधिक सतर्क झाल्याचे चित्र आहे.
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत काही महिन्यांपूर्वी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्यानंतर अवैध धंदे, नियमबाह्य व्यवसाय तसेच परवान्याच्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांविरोधात कारवाईचा वेग वाढल्याचे दिसून आले आहे. विविध ठिकाणी पोलिसांकडून अचानक तपासण्या, कागदपत्रांची पडताळणी आणि परवान्यांच्या अटींची तपासणी केली जात आहे.
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अधिवेशनाच्या काळात विशेषतः डान्सबार हे अनेकदा विधानसभेत चर्चेचा विषय ठरत आले आहेत. नवी मुंबईतील काही डान्सबारांबाबत यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्यामुळे अधिवेशन सुरू होताच संबंधित विभागांकडून या आस्थापनांवर अधिक बारीक लक्ष ठेवले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या वेळेनुसार व्यवसाय सुरू ठेवला जातो की नाही, परवान्याच्या अटींचे पालन होते का, तसेच कोणतेही बेकायदेशीर प्रकार सुरू आहेत का, याची तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
बार व्यावसायिकांमध्ये मात्र याबाबत चिंतेचे वातावरण आहे. अधिवेशनाच्या काळात पोलिसांकडून वारंवार तपासण्या आणि वेळेच्या नियमांचे कठोर पालन करण्यात येत असल्याने व्यवसायावर परिणाम होतो, अशी भावना काही व्यावसायिकांनी व्यक्त केली. तर दुसरीकडे नागरिकांनी अशा कारवाईचे स्वागत केले असून नियमांचे पालन करणाऱ्या आस्थापनांना कोणतीही अडचण येऊ नये, मात्र अवैध प्रकारांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
नवी मुंबईचे नाव दरवेळी डान्सबार किंवा नियमभंगाच्या घटनांमुळे चर्चेत येऊ नये, यासाठी पोलिस प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि अधिवेशनाच्या काळात कोणत्या प्रकारच्या कारवाया केल्या जातात, याकडे आता नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे. आगामी काही दिवसांत पोलिसांची तपासणी मोहीम अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, बार, पब, स्पा आणि इतर संबंधित आस्थापनांमध्ये सतर्कतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
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