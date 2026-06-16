मंगळवार, 16 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • An Incident Has Occurred In Pune District Where A Group Attacked A Young Man

Crime News : टोळक्याकडून तलवारीने अन् लोखंडी रॉडने तरुणावर हल्ला; कारण काय तर…

Updated On: Jun 16, 2026 | 06:09 PM IST
जाहिरात
सारांश

केवळ एकमेकांकडे पाहिल्याच्या कारणावरून एका तरुणावर टोळक्याने तलवारीने आणि लोखंडी रॉडने प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. मध्यस्थी करणाऱ्या त्याच्या नातेवाईक तरुणावर देखील तलवारीने वार करून गंभीर जखमी केले आहे.

टोळक्याकडून तलवारीने अन् लोखंडी रॉडने तरुणावर हल्ला; कारण काय तर...

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पिंपरी : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली असून, वाढत्या गुन्हेगारीच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीती पसरत आहे. अशातच आता केवळ एकमेकांकडे पाहिल्याच्या कारणावरून एका तरुणावर टोळक्याने तलवारीने आणि लोखंडी रॉडने प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. मध्यस्थी करणाऱ्या त्याच्या नातेवाईक तरुणावर देखील तलवारीने वार करून गंभीर जखमी केले आहे. ही घटना पिंपळे निलख येथील डीपी रोडवर शनिवारी (१३ जून) रोजी रात्री दहा वाजताच्‍या सुमारास घडली आहे.

 

कार्तिक संतोष बालवडकर, अनिष्ट शरद मुरकुटे अशी जखमी तरुणांची नावे आहेत. संतोष जनार्दन बालवडकर (वय ४७, पिंपळे निलख) यांनी सांगवी पोलीस ठाण्‍यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी ऋषिकेश पाटील (वय २५), अभिषेक भासके (वय १८), जय शिंदे (वय १८, सर्व रा. पिंपळे निलख) यांना अटक केली आहे. त्यांच्यासह दोन अल्‍पवयीन बालकांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

हे सुद्धा वाचा : पोलिसांवर फायरिंग करून फरार झाल्या आरोपीला ठोकल्या बेड्या; ‘या’ भागात सापळा रचून पकडले

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादींचा मुलगा कार्तिक याने आरोपींकडे पाहिल्याच्या कारणावरून अल्‍पवयीन बालकाने आणि ऋषिकेश पाटीलने वाद घातला. त्यानंतर जय शिंदे व अभिषेक भासके यांनी तलवारीने आणि रॉडने कार्तिकच्या डोक्यात व कानावर वार केले. भांडण सोडवणाऱ्या अनिश मुरकुटे यालाही उलट्या तलवारीने मारहाण करत गंभीर जखमी केले. आरोपींनी हवेत हत्यारे फिरवून आम्ही येथील भाई आहोत, असे म्हणत दहशत निर्माण केली. सांगवी पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

हे सुद्धा वाचा : लोणावळ्यातील बंगल्यात सुरु असलेल्या ‘हाय-प्रोफाइल’ पार्टीवर छापा; तब्बल 18 जणांवर गुन्हा दाखल

विश्रांतवाडीत टोळक्याचा राडा

विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत चार जणांच्या टोळक्याने मोठा राडा घालत दोन तरुणांवर वार केले अन् नंतर परिसरात हत्यारे हवेत फिरवून दहशत माजवल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे. मात्र, तिघे अद्यापही फरार आहेत. शोएब रशीद कुरेशी (वय २६, रा. पंचशीलनगर, येरवडा) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. याप्रकरणी विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात ३२ वर्षीय तरुणाने तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी तिघांविरोधात गन्हा नोंद केला आहे. हा प्रकार येथील पंचशीलनगर येथील दयावान समाज मंदिराजवळ मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास घडला आहे.

Web Title: An incident has occurred in pune district where a group attacked a young man

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 06:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratnagiri News: गुटखाबंदी असतानाही लोटे परिसरात लाखोंचा गुटखा साठा? खेडमध्ये कथित स्टिंग ऑपरेशनमुळे खळबळ
1

Ratnagiri News: गुटखाबंदी असतानाही लोटे परिसरात लाखोंचा गुटखा साठा? खेडमध्ये कथित स्टिंग ऑपरेशनमुळे खळबळ

लोणावळ्यातील बंगल्यात सुरु असलेल्या ‘हाय-प्रोफाइल’ पार्टीवर छापा; तब्बल 18 जणांवर गुन्हा दाखल
2

लोणावळ्यातील बंगल्यात सुरु असलेल्या ‘हाय-प्रोफाइल’ पार्टीवर छापा; तब्बल 18 जणांवर गुन्हा दाखल

व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले! सिंधुदुर्गमध्ये अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून कारवाई सुरुच; लाखोंचा मुद्देमाल जप्त
3

व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले! सिंधुदुर्गमध्ये अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून कारवाई सुरुच; लाखोंचा मुद्देमाल जप्त

Satara News: पर्यटनस्थळ की मौजमजेचा अड्डा? मंडपघळ परिसरातील अस्वच्छतेवर नागरिक संतप्त
4

Satara News: पर्यटनस्थळ की मौजमजेचा अड्डा? मंडपघळ परिसरातील अस्वच्छतेवर नागरिक संतप्त

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Crime News : टोळक्याकडून तलवारीने अन् लोखंडी रॉडने तरुणावर हल्ला; कारण काय तर…

Crime News : टोळक्याकडून तलवारीने अन् लोखंडी रॉडने तरुणावर हल्ला; कारण काय तर…

Jun 16, 2026 | 06:09 PM
India-Slovakia Partnership: भारत आणि स्लोव्हाकियात ऐतिहासिक करार; उच्च शिक्षण, एआय आणि प्रगत तंत्रज्ञानात दोन्ही देश एकत्र!

India-Slovakia Partnership: भारत आणि स्लोव्हाकियात ऐतिहासिक करार; उच्च शिक्षण, एआय आणि प्रगत तंत्रज्ञानात दोन्ही देश एकत्र!

Jun 16, 2026 | 06:02 PM
Team India: क्रिकेटप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी! एकाच दिवशी टीम इंडियाचे तब्बल ३ मोठे सामने; वेळापत्रक लगेच नोट करून ठेवा

Team India: क्रिकेटप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी! एकाच दिवशी टीम इंडियाचे तब्बल ३ मोठे सामने; वेळापत्रक लगेच नोट करून ठेवा

Jun 16, 2026 | 05:58 PM
The Making of a Cricketer: लोकांनी चेहऱ्यावरून ‘पुरुष’ हिणवलं पण…; वाचा ‘टीम इंडिया’च्या Bharti Fulmali ची कहाणी

The Making of a Cricketer: लोकांनी चेहऱ्यावरून ‘पुरुष’ हिणवलं पण…; वाचा ‘टीम इंडिया’च्या Bharti Fulmali ची कहाणी

Jun 16, 2026 | 05:50 PM
CA Final Result: सीए फायनल परीक्षेचा निकाल ‘या’ तारखेला होणार जाहीर; ‘डिस्टिंक्शन’ मिळवण्यासाठी काय आहे नवीन नियम?

CA Final Result: सीए फायनल परीक्षेचा निकाल ‘या’ तारखेला होणार जाहीर; ‘डिस्टिंक्शन’ मिळवण्यासाठी काय आहे नवीन नियम?

Jun 16, 2026 | 05:40 PM
‘टॅक्सी कार’ म्हणून वापरल्या जातात या लोकप्रिय कार! आत्ताच जाणून घ्या

‘टॅक्सी कार’ म्हणून वापरल्या जातात या लोकप्रिय कार! आत्ताच जाणून घ्या

Jun 16, 2026 | 05:38 PM
कच्च्या तेलाच्या किमती धडाम… आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर घसरले, तरीही भारतात इंधनाचे दर जैसे थे? काय आहे यामागचं गणित?

कच्च्या तेलाच्या किमती धडाम… आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर घसरले, तरीही भारतात इंधनाचे दर जैसे थे? काय आहे यामागचं गणित?

Jun 16, 2026 | 05:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा