Crime News : टोळक्याकडून तलवारीने अन् लोखंडी रॉडने तरुणावर हल्ला; कारण काय तर…

पिंपरी : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली असून, वाढत्या गुन्हेगारीच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीती पसरत आहे. अशातच आता केवळ एकमेकांकडे पाहिल्याच्या कारणावरून एका तरुणावर टोळक्याने तलवारीने आणि लोखंडी रॉडने प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. मध्यस्थी करणाऱ्या त्याच्या नातेवाईक तरुणावर देखील तलवारीने वार करून गंभीर जखमी केले आहे. ही घटना पिंपळे निलख येथील डीपी रोडवर शनिवारी (१३ जून) रोजी रात्री दहा वाजताच्या सुमारास घडली आहे.
कार्तिक संतोष बालवडकर, अनिष्ट शरद मुरकुटे अशी जखमी तरुणांची नावे आहेत. संतोष जनार्दन बालवडकर (वय ४७, पिंपळे निलख) यांनी सांगवी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी ऋषिकेश पाटील (वय २५), अभिषेक भासके (वय १८), जय शिंदे (वय १८, सर्व रा. पिंपळे निलख) यांना अटक केली आहे. त्यांच्यासह दोन अल्पवयीन बालकांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
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पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादींचा मुलगा कार्तिक याने आरोपींकडे पाहिल्याच्या कारणावरून अल्पवयीन बालकाने आणि ऋषिकेश पाटीलने वाद घातला. त्यानंतर जय शिंदे व अभिषेक भासके यांनी तलवारीने आणि रॉडने कार्तिकच्या डोक्यात व कानावर वार केले. भांडण सोडवणाऱ्या अनिश मुरकुटे यालाही उलट्या तलवारीने मारहाण करत गंभीर जखमी केले. आरोपींनी हवेत हत्यारे फिरवून आम्ही येथील भाई आहोत, असे म्हणत दहशत निर्माण केली. सांगवी पोलीस अधिक तपास करत आहेत.
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विश्रांतवाडीत टोळक्याचा राडा
विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत चार जणांच्या टोळक्याने मोठा राडा घालत दोन तरुणांवर वार केले अन् नंतर परिसरात हत्यारे हवेत फिरवून दहशत माजवल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे. मात्र, तिघे अद्यापही फरार आहेत. शोएब रशीद कुरेशी (वय २६, रा. पंचशीलनगर, येरवडा) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. याप्रकरणी विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात ३२ वर्षीय तरुणाने तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी तिघांविरोधात गन्हा नोंद केला आहे. हा प्रकार येथील पंचशीलनगर येथील दयावान समाज मंदिराजवळ मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास घडला आहे.