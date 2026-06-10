Thane Crime: भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात दिसला नवजात बालकाचा मृतदेह; एक पाय खाल्ला आणि…; स्थानिक हरदारले!

काय घडलं नेमकं?
लहान मुलं गल्लीत खेळात असताना एक भटक्या कुटा एका नवजात बालकाचा मृतदेह तोंडात दाबून धावत असल्याचे मुलांना दिसले. मुलांनी तात्काळ याची माहिती परिसरातील नागरिकांना दिली. तेव्हा या प्रकरणातील स्थानिक रहिवासी मुस्कान यांनी तात्काळ घटनास्थळाकडे धाव घेतली. तिथे लहान बाळाचा मृतदेह दिसून आला. कुत्र्यांनी या बाळाचा एक पाय खाल्ला होता. स्थानिकांनी तो मृतदेह कसाबसा कुत्र्याच्या तावडीतून सोडवला. त्यांनतर मुस्कान यांनी तात्काळ एका कपड्यात मृतदेह गुंडाळला आणि मुंब्रा पोलिसांना याची माहिती दिली.
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पोलिसांना माहिती मिळताच घटनास्थळी दाखल झाले. नवजात बालक अंदाजे ७ ते ८ महिन्यांचे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून तो शवविच्छेदनासाठी जवळच्या रुग्णालयात पाठवला. या नवजाताचे मृत्यू कश्याने झाला याचा तपास हे शवविच्छेदन अहवाल आल्यावरच समोर येईल. या बाळाचे आई-बाबा कोण आहे याचा तपास करत आहे.
तपास सुरु
कोणीतरी हे नवजात बाळ जन्माला आल्यानंतर किंवा मृत झाल्यानंतर गुपचूप येथे आणून फेकले असावे, असं संशय स्थानिकांकडून व्यक्त केला जात आहे. तर परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा वावर मोठा असल्याने, कुत्र्यानेच हा मृतदेह इतर कुठूनतरी शोधून आणला असावा. हा मृतदेह नेमका कुठून आला? तो कोणी फेकला होता का? की कुत्र्याने तो दुसरीकडून आणला? या सर्व बाजूंचा कसून तपास मुंब्रा पोलीस करत आहे.
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