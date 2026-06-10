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Thane Crime: भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात दिसला नवजात बालकाचा मृतदेह; एक पाय खाल्ला आणि…; स्थानिक हरदारले!

Updated On: Jun 10, 2026 | 09:20 AM IST
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सारांश

ठाण्यातील मुंब्रा परिसरात भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात नवजात बालकाचा मृतदेह दिसल्याने खळबळ उडाली. जास्मिन चाळ परिसरातील मुलांनी हा प्रकार पाहताच नागरिकांनी मृतदेह कुत्र्याच्या तावडीतून सोडवला. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेत तपास सुरू केला आहे.

CRIME (फोटो सौजन्य: AI)
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विस्तार
  • मुंब्रा बायपासजवळ नवजात बालकाचा मृतदेह आढळल्याने परिसर हादरला.
  • भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात मृतदेह पाहून नागरिकांना धक्का बसला.
  • पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवत तपास सुरू केला आहे.
ठाणे: ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा परिसरातून माणुसकीला हादरवून टाकणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुंब्रा बायपासजवळील जास्मिन चाळ परिसरात भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात नवजात बालकाचा मृतदेह दिसताच नागरिकांच्या अंगावर अक्षरशः काटा आला. गल्लीत खेळणाऱ्या मुलांनी हा भयावह प्रकार पाहिल्यानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. ही घटना मंगळवारी सायंकाळी ७:३० च्या सुमारास जास्मिन चाळ परिसरात उघडकीस आली.

काय घडलं नेमकं?

लहान मुलं गल्लीत खेळात असताना एक भटक्या कुटा एका नवजात बालकाचा मृतदेह तोंडात दाबून धावत असल्याचे मुलांना दिसले. मुलांनी तात्काळ याची माहिती परिसरातील नागरिकांना दिली. तेव्हा या प्रकरणातील स्थानिक रहिवासी मुस्कान यांनी तात्काळ घटनास्थळाकडे धाव घेतली. तिथे लहान बाळाचा मृतदेह दिसून आला. कुत्र्यांनी या बाळाचा एक पाय खाल्ला होता. स्थानिकांनी तो मृतदेह कसाबसा कुत्र्याच्या तावडीतून सोडवला. त्यांनतर मुस्कान यांनी तात्काळ एका कपड्यात मृतदेह गुंडाळला आणि मुंब्रा पोलिसांना याची माहिती दिली.

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पोलिसांना माहिती मिळताच घटनास्थळी दाखल झाले. नवजात बालक अंदाजे ७ ते ८ महिन्यांचे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून तो शवविच्छेदनासाठी जवळच्या रुग्णालयात पाठवला. या नवजाताचे मृत्यू कश्याने झाला याचा तपास हे शवविच्छेदन अहवाल आल्यावरच समोर येईल. या बाळाचे आई-बाबा कोण आहे याचा तपास करत आहे.

तपास सुरु

कोणीतरी हे नवजात बाळ जन्माला आल्यानंतर किंवा मृत झाल्यानंतर गुपचूप येथे आणून फेकले असावे, असं संशय स्थानिकांकडून व्यक्त केला जात आहे. तर परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा वावर मोठा असल्याने, कुत्र्यानेच हा मृतदेह इतर कुठूनतरी शोधून आणला असावा. हा मृतदेह नेमका कुठून आला? तो कोणी फेकला होता का? की कुत्र्याने तो दुसरीकडून आणला? या सर्व बाजूंचा कसून तपास मुंब्रा पोलीस करत आहे.

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Web Title: Thane crime body of a newborn found in a stray dogs mouth one leg had been eaten locals left horrified

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Published On: Jun 10, 2026 | 09:20 AM

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