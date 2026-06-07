Mumbai Crime: मुंबईतील आणखी एक कॉन्सर्ट ठरला जीवघेणा; NSCI डोममध्ये 28 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

काय घडलं नेमकं?
मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव २८ वर्षीय वृषभ महेंद्र गांगुर्डे (माहीम) असे आहे. ताडदेव पोलीस हद्दीतील वरळीच्या NSCI डोममध्ये कॉन्सर्ट सुरु होते. तिथे तो गेला होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार तरुण नशेच्या अवस्थेत होता. त्याच्यासोबत असलेली मैत्रिणदेखील कथितपणे दारूच्या नशेत होती. रात्री साधारण ९ च्या दरम्यान दोघांची प्रकृती बिघडली. दोघांना तात्काळ रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान तरुणाचा मृत्यु झाला. तर तरुणीची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगितले जात आहे. पोलिसांच्या तपासात अद्याप तरी कोणत्याही प्रकारचे ड्रग्स सेवन केल्याचे पुरावे सापडलेले नाही.
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प्राथमिक माहितीनुसार, हॉर्ट अटॅकचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मात्र हे स्पष्ट नाही आहे. तरुणाच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नाही. पोस्टमार्टम आणि अन्य फॉरेन्सिक रिपोर्टरची प्रतीक्षा आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, कॉन्सर्टमध्ये मोठ्या संख्येने लोकांची गर्दी होती, ज्यावेळी दोघांनाही गुदमरल्याचा त्रास जाणवत असल्याचं सांगितलं जात आहे. पोलिसांकडून सध्या ड्रग्सचा अँगल तपासला जात आहे. पोलीस या घटनेचा तपास पोलीस करत आहे.
लिव्ह-इनमध्ये ठेवून शारीरिक शोषण, दोनदा गर्भपात, धर्मांतरासाठी दबाव; तरुणीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल
मुंबईतून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. आधी लग्नाचे आमिष दाखवले, नंतर शारीरिक शोषण केलं आणि दोन वेळा गर्भपातासाठी भाग पडल्याचं समोर आलं आहे. एवढेच नाही तर तिला धर्मांतरासाठी ही दबाव टाकल्याचा आरोप पीडितेने केला आहे. या प्रकरणी तरुणीने मीरा भाईंदरमध्ये काशिमीरा परिसरातील काशीगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.
काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील आरोपीचे नाव शाबास रज्जाक शेख असे आहे. २०२२ मध्ये मालाड येथील एका खासगी कंपनीत काम करत असताना पीडितेची ओळख आरोपीशी झाली. त्यांनतर दोघांमध्ये जवळीक वाढली. २०२३ मध्ये आरोपीने लग्नाचे आश्वासन देत विश्वास संपादन केले. त्यानंतर शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. पुढे आरोपीने मीरा रोड परिसरात भाड्याचे घर घेऊन दिले असून दोघे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते. या काळात ती दोन वेळा गर्भवती राहिली होती, मात्र आरोपीने गर्भपात करण्यास भाग पाडल्याचा दावा तिने केला आहे. तसेच लग्नासाठी धर्मांतर करण्याचा दबाव टाकल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
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Ans: ही घटना मुंबईतील वरळी येथील NSCI डोममध्ये घडली.
Ans: मृत तरुणाचे नाव वृषभ महेंद्र गांगुर्डे होते.
Ans: पोलिस ड्रग्स सेवन, गर्दीमुळे गुदमरल्याचा त्रास आणि हृदयविकाराच्या शक्यतेचा तपास करत आहेत.