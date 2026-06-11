POCSO Crime: 7 वर्षीय मुलाला फूस लावून धार्मिक स्थळी नेट अश्लील चाळे; CCTV मध्ये कैद घटना

काय घडलं नेमकं?
१ जून रोजी सकाळी ही घटना घडली. फिर्यादी महिलेचा ७ वर्षांचा मुलगा झोका पाहण्यासाठी गेला होता. (Chhatrapati Sambhajinagar crime) त्याच वेळी तिथे राहणारा आरोपी उमर शेख याने या लहान मुलाला जवळ बोलावले आणि फूस लावून धार्मिक स्थळी नेले. आत नेल्यानंतर आरोपीने मुलाला स्वतःच्या मांडीवर बसवून त्याच्याशी अत्यंत अश्लील कृत्य केले. एवढेच नाही तर मुलाला मांडीवर झोपवून त्याने घट्ट पकडून ठेवले. यामुळे विकृत प्रकारामुळे मुलगा प्रचंड घाबरला आणि काही वेळानंतर आरोपीने त्याला मशिदीबाहेर सोडले आणि तो तेथून पसार झाला.
Thane Crime: ठाण्यात 12 तासांत दोन हत्यांनी खळबळ; मासुदा तलावाजवळ दगडाने ठेचून व्यक्तीची हत्या
या घटनेनंतर मुलगा जेव्हा घरी परतला तेव्हा तो प्रचंड घाबरलेल्या अवस्थेत होता. मुलाची अशी स्थिती पाहून आईला संशय आला. आईने त्याला विश्वासात घेत चौकशी केली. पीडित मुलाने आपल्यासोबत घडलेला सर्व प्रकार रडत रडत सांगितला. मुलाने दिलेल्या या धक्कादायक माहितीनंतर कुटुंबीयांनी तात्काळ जिन्सी पोलीस ठाणे गाठून तक्रार नोंदवली.
पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली असता मशिदीच्या परिसरातील सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज तपासले. त्यात घडलेली सर्व घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली. (Chhatrapati Sambhajinagar crime) या भक्कम पुराव्याआधारे पोलिसांनी आरोपीला तात्काळ बेड्या ठोकल्या. त्याच्या विरुद्ध पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीला हजर केले असता, न्यायालयाने त्याची गुन्ह्याची पार्श्वभूमी आणि पुढील तपास लक्षात घेऊन त्याला 12 जून पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
19 वर्षीय मुलाने झोपेतच वडिलांच्या डोक्यात दांडा घालून केली हत्या
छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पोटच्या मुलानेच आपल्या जन्मदात्या वडिलांची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. वडील झोपेत असतांना त्याने डोक्यात लाकडी दांड्याने वार करत निर्घृण हत्या केली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. घडलेली घटना छत्रपती संभाजीनगरमधील कटकट गेट परिसरात घडली.
पंढरपूरहून परतणाऱ्या भाविकांच्या कारला भीषण धडक; पाच जण गंभीर जखमी
Ans: आरोपीवर POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Ans: मुलाने घरी जाऊन आईला संपूर्ण प्रकार सांगितला.
Ans: आरोपीला 12 जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.