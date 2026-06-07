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Pune Crime: ‘प्रोजेक्ट एक्स’ पार्टीवर पुणे पोलिसांचा मध्यरात्री छापा; 70 तरुण-तरुणी ताब्यात, ड्रग्जचा संशय

Updated On: Jun 07, 2026 | 09:51 AM IST
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सारांश

पुण्यातील तुळापूर परिसरातील एका आलिशान बंगल्यात सुरू असलेल्या ‘प्रोजेक्ट एक्स’ हाय-प्रोफाईल पार्टीवर पुणे गुन्हे शाखेने मध्यरात्री छापा टाकला. या कारवाईत 60 ते 70 तरुण-तरुणींना ताब्यात घेण्यात आले असून अमली पदार्थ सेवन, विनापरवाना मद्यविक्री आणि मोठ्या आवाजातील डीजे पार्टीचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • तुळापूरमधील बंगल्यावर पुणे क्राईम ब्रँचचा मध्यरात्री छापा.
  • पार्टीत 60 ते 70 तरुण-तरुणी उपस्थित असल्याची माहिती.
  • अमली पदार्थ आणि विनापरवाना मद्यविक्रीप्रकरणी पोलिसांचा तपास सुरू.
पुणे: पुणे येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पुण्यातील आळंदी-मरकळ रस्त्यावरील एका बंगल्यात मध्यरात्री हाय-प्रोफाईल पार्टीवर पुणे पोलिंसांच्या गुन्हे शाखेने शनिवारी रात्री उशिरा छापा टाकला. या पार्टीला “प्रोजेक्ट एक्स” असे नाव देण्यात आले होते. या छाप्यात सुमारे 60 ते 70 तरुण-तरुणी उपस्थित असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी सर्वांना ताब्यात घेतले आहे. ही कारवाई लोणीकंद पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील तुळापूर परिसरात ही कारवाई करण्यात आली आहे.

काय घडलं नेमकं?

शनिवारच्या रात्री तुळापूर येथील एका बंगल्यात मोठ्या प्रमाणावर तरुण-तरुणी एकत्र जमल्याची आणि तिथे अंमली पदार्थांचे सेवन केले जात असल्याची गोपनीय माहिती गुन्हे शाखेला मिळाली होती. माहिती मिळताच क्राईम ब्रँचच्या तब्बल 100 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने मध्यरात्रीच्या सुमारास या बंगल्याला वेढा घातला आणि अचानक छापा टाकला. तिथे पोलिसांना नशेच्या अवस्थेत काही तरुण तरुणी आढळून आले. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता तिथे विनापरवाना मद्यविक्री सुरू होती, तसेच हाय-डेसिबल साऊंड सिस्टिमचा वापर करून मध्यरात्रीपर्यंत धांगडधिंगा सुरू होता. एवढेच नाही तर पोलिसांनी घटनास्थळावरून नशेसाठी वापरले जाणारे काही संशयास्पद पदार्थ जप्त केले आहेत. हे संशयास्पद पदार्थ प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले आहेत.

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अश्या हाऊस पार्टीसाठी पोलीस आणि एक्साईज (Excise) विभागाची रीतसर परवानगी घेणे बंधनकारक असते. आयोजकांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून या पार्टीचे आयोजन केले होते. पार्टीमध्ये तरुण- तरुणींसह या ‘प्रोजेक्ट एक्स’ पार्टीच्या मुख्य आयोजकांची सध्या कसून चौकशी सुरू आहे. या धक्कादायक प्रकारामुळे पुणे शहर आणि परिसरात पुन्हा एकदा ड्रग्ज आणि बेकायदेशीर पार्ट्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील अधिक तपास पुणे पोलीस करत आहेत.

परराज्यातील अवैध मद्य वाहतुकीवर धडक कारवाई; १.९ कोटींचा मुद्देमाल जप्त

पुणे शहरात नुकतीच घडलेली विषारी दारू दुर्घटना लक्षात घेता, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध आणि बनावट मद्याच्या विरोधात धडक कारवाई सुरु केली आहे. याच मोहिमेचा भाग म्हणून ठाणे जिल्ह्यात एका मोठ्या कारवाईत तब्बल १ कोटी ८९ लाख ६६ हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: या पार्टीला कोणते नाव देण्यात आले होते?

    Ans: या पार्टीला “प्रोजेक्ट एक्स” असे नाव देण्यात आले होते.

  • Que: पोलिसांनी किती जणांना ताब्यात घेतले?

    Ans: पोलिसांनी सुमारे 60 ते 70 तरुण-तरुणींना ताब्यात घेतले आहे.

  • Que: पोलिसांना पार्टीत काय संशयास्पद आढळले?

    Ans: अमली पदार्थांचा वापर, विनापरवाना मद्यविक्री आणि मोठ्या आवाजातील डीजे सिस्टीम आढळली.

Web Title: Pune crime pune police raid project x party at midnight 70 youths detained suspected drug use

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Published On: Jun 07, 2026 | 09:51 AM

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