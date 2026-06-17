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Solapur Crime: आमच्या महिलांच्या पाठीमागे लागला आहेस…; झोपलेल्या तरुणावर चाकूने सपासप वार, तरुणाचा जागीच मृत्यू

Updated On: Jun 17, 2026 | 10:15 AM IST
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सारांश

सोलापूरच्या मोहोळ तालुक्यात अनैतिक संबंधांच्या संशयातून 27 वर्षीय युवराज व्यवहारे यांची मध्यरात्री चाकूने भोसकून हत्या करण्यात आली. घरासमोरील अंगणात झोपलेल्या युवराजवर हल्ला करण्यात आला. या प्रकरणी पोलिसांनी अवघ्या 12 तासांत चार आरोपींना अटक केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • अनैतिक संबंधांच्या संशयातून तरुणाची हत्या केल्याचा आरोप.
  • अंगणात झोपलेल्या युवराज व्यवहारे यांच्यावर चाकूने हल्ला.
  • पोलिसांनी 12 तासांत चार आरोपींना अटक केली.
सोलापूर: सोलापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. तरुण झोपेत असतांना मध्यरात्री त्याच्यावर हल्ला चढवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्याच्यावर चाकूने सपासप वार करत त्याची निर्घृण हत्या करण्यात आली. “तू आमच्या मुलींची छेड काढतोस, आणि आता आमच्या घरातील महिलांच्याही पाठीमागे लागला आहेस,” असा आरोप करत त्याच्यावर हल्ला चढवण्यात आला आहे. घडलेली घटना मोहोळ तालुक्यातील एका गावात सोमवारी मध्यरात्री 12 वाजण्याच्या सुमारास घडली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

युवराज अशोक व्यवहारे (वय २७) असे हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. युवराज हा दोन वर्षांपूर्वी वस्तीवरील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या वाहनावर चालक म्हणून काम करत होता. त्यावेळी त्याची एका महिलेशी ओळख झाली. या ओळखीचे रूपांतर अनैतिक संबंधात झाले असा संशय महिलेच्या नातेवाईकांना होता. यावरून पूर्वीही त्यांच्यात वाद झाला होता. हा वाद पोलीस ठाण्यात आपापसात मिटवण्यात आला.

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मात्र सोमवारी मध्यरात्री १२ च्या सुमारास युवराज आपल्या घरासमोरील अंगणात झोपला असतांना आरोपींना तिथे येऊन गाठले. “तू आमच्या महिलांच्या पाठीमागे लागला आहेस,” असे म्हणून शिवीगाळ करत आरोपींपैकी दोघांनी युवराजवर चाकूने सपासप वार केले. या भीषण हल्ल्यात युवराज गंभीर जखमी झाला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला.

चार आरोपी अटकेत

या प्रकरणी युवराजचे वडील अशोक निवृत्ती व्यवहारे यांनी मोहोळ पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यांच्या फिर्यादीवरून हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत १२ तासांच्या आत चार आरोपींना अटक केली. दत्ता अण्णा पवार, प्रशांत बाळू शिंदे, अण्णा हरिदास पवार, अंबिका अण्णा पवार असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींचे नावे आहेत. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून पोलीस पुढील तपास पोलीस करत आहेत.

मुख्याध्यापकाने पत्नी-मुलांना विष पाजून केली आत्महत्या; 22 पानांची सुसाईड नोट सापडली

सोलापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आलो आहे. जिल्हा परिषद शाळेतील मुख्याध्यापकाने आपल्या दोन मुलांना आणि पत्नीला विष पाजून स्वतः आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्येपूर्वी मुख्याध्यापकाने २२ पानांची सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. ती पोलिसांना सापडली आहे. शेअर मार्केटच्या नादाला लागून कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसानामुळे त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे समोर आले आहे. ही घटना बार्शी तालुक्यातील हत्तीज गावात गुरुवारी घडली.

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Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणाचे नाव काय आहे?

    Ans: युवराज अशोक व्यवहारे असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील एका गावात ही घटना घडली.

  • Que: पोलिसांनी किती आरोपींना अटक केली?

    Ans: या प्रकरणी पोलिसांनी चार आरोपींना अटक केली आहे.

Web Title: Solapur crime youve been pestering our women sleeping youth stabbed repeatedly dies on the spot

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Published On: Jun 17, 2026 | 10:15 AM

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