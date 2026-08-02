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Jhimma 3 Movie : ‘यावेळी तिसराच आहे!’, ‘झिम्मा ३’ची पहिली झलक समोर; नव्या पोस्टरने वाढवली उत्सुकता

Updated On: Aug 02, 2026 | 08:34 AM IST
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सारांश

Jhimma 3 Movie : 'झिम्मा ३'च्या चित्रीकरणाला सुरुवात झाली असून नव्या पोस्टरची पहिली झलक समोर आली आहे. हेमंत ढोमे दिग्दर्शित हा बहुप्रतीक्षित मराठी चित्रपट २०२७ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Jhimma 3 Movie : मराठीतील सुपरहिट ठरलेल्या ‘झिम्मा’ आणि ‘झिम्मा २’ या चित्रपटांच्या यशानंतर आता ‘झिम्मा ३’ची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. या बहुप्रतीक्षित चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला अधिकृतपणे सुरुवात झाली असून, निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर नवे पोस्टर शेअर करत चाहत्यांना पहिली झलक दिली आहे.

समुद्रकिनाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर साकारलेल्या या पोस्टरमध्ये काही जण वर्तुळात उभे असल्याचे दिसते. मात्र, कोणाचाही चेहरा दाखवलेला नाही. प्रत्येकाच्या हातात वेगवेगळे पेय दिसत असून, कोणाकडे कॉफी, कोणाकडे प्रोटीन शेक, कोणाकडे रंगीबेरंगी मॉकटेल, कोणाकडे नारळपाणी तर कोणाच्या हातात आईस कॅन्डी आहे. या पोस्टरमधून प्रत्येक व्यक्तीचा वेगळा स्वभाव आणि अंदाज सूचित होत असून, यावेळीही प्रेक्षकांना धमाल, मैत्री आणि मनोरंजनाचा भन्नाट अनुभव मिळणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

चित्रपटाच्या पोस्टरने वेधलं लक्ष

विशेष म्हणजे पोस्टरवरील “यावेळी ‘तिसराच’ आहे!” ही हटके टॅगलाईन आणि पार्श्वभूमीला ऐकू येणारे ‘सहलीला जायचं’ हे संगीत चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. पोस्टरमध्ये दिसणारे हात नेमके कोणाचे आहेत, यावेळी कोणते कलाकार या ट्रिपचा भाग असणार आणि ‘तिसराच’ या टॅगलाईनमागे नेमके काय रहस्य दडले आहे, याबाबत सोशल मीडियावर चर्चा रंगू लागली आहे. तसेच यंदाची सहल नेमकी कुठे असणार, याचाही उलगडा अद्याप करण्यात आलेला नाही.

लेखक-दिग्दर्शक हेमंत ढोमे काय म्हणाला?

याबाबत लेखक-दिग्दर्शक हेमंत ढोमे म्हणाले, “‘झिम्मा ३’ हा केवळ पुढचा भाग नाही, तर आधीपेक्षा तीनपट मोठा, तीनपट भन्नाट आणि तीनपट मजेदार अनुभव असेल. चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला सुरुवात झाली असून संपूर्ण टीम एका वेड्यावाकड्या पण संस्मरणीय प्रवासाला निघाली आहे. पोस्टरमधून काही संकेत दिले असले तरी अजून अनेक मोठी सरप्राईजेस बाकी आहेत. प्रेक्षकांनी कल्पना केली असेल त्यापेक्षाही अधिक भन्नाट काहीतरी आम्ही घेऊन येत आहोत. १ जानेवारी २०२७ रोजी नव्या वर्षाची सुरुवात ‘झिम्मा ३’सोबत थिएटरमध्ये करूया.”

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इरादा स्टुडिओज प्रस्तुत आणि चित्रवलय/चलचित्र मंडळी निर्मित ‘झिम्मा ३’चे लेखन व दिग्दर्शन हेमंत ढोमे (hemant dhome)यांनी केले असून, क्षिती जोग आणि फाल्गुनी पटेल यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. हा बहुप्रतीक्षित चित्रपट १ जानेवारी २०२७ रोजी प्रदर्शित होणार असून, नव्या पोस्टरमुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

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Web Title: Jhimma 3 movie first look poster release shooting begin

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Published On: Aug 02, 2026 | 08:34 AM

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