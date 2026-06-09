Amruta Khanvilkar: अनस्टॉपेबल अमृता खानविलकर! ग्लोबल ट्रेंडसेटरपासून बिग बजेट चित्रपटांपर्यंतचा प्रवास

मराठी आणि हिंदी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री अमृता खानविलकर सध्या तिच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे आणि विविध क्षेत्रांतील यशामुळे चर्चेत आहे. अभिनयासोबतच उद्योजिका म्हणून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या अमृताने गेल्या सहा-सात महिन्यांत केलेली कामगिरी विशेष लक्षवेधी ठरली आहे.
अमृताचा नेटफ्लिक्सवरील डेब्यू ठरलेली ‘तस्करी’ ही वेब सिरीज जागतिक स्तरावर ट्रेंड झाली. या मालिकेतील तिने साकारलेली ‘मिताली कामत’ ही भूमिका प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरली. इम्रान हाश्मीसोबत स्क्रीन शेअर करताना तिने आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप पाडली. मालिकेतील अॅक्शन आणि स्टंट सीक्वेन्समध्येही अमृताने दाखवलेल्या आत्मविश्वासामुळे तिचे सर्वत्र कौतुक झाले.
ओटीटीनंतर अमृताने मराठी रंगभूमीवरही दमदार पाऊल टाकले. ‘लग्न पंचमी’ या नाटकातून तिने केवळ अभिनेत्री म्हणूनच नव्हे तर निर्माती म्हणूनही जबाबदारी स्वीकारली. या नाटकात तिने दुहेरी भूमिका साकारल्या असून अल्पावधीतच या नाटकाने प्रेक्षकांची पसंती मिळवली आहे. लवकरच ‘लग्न पंचमी’चा १०० वा प्रयोग सादर होणार असल्याची चर्चा आहे.
याच काळात अमृताने उद्योजिका म्हणूनही नवा प्रवास सुरू केला. जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने तिने ‘अमूल्य’ या साडी ब्रँडची सुरुवात केली. हा केवळ व्यवसाय नसून प्रत्येक स्त्रीसाठी खास भावना आणि तिचं स्वप्न असल्याचं अमृता सांगते. अभिनय, निर्मिती आणि व्यवसाय अशा तिन्ही क्षेत्रांमध्ये यशस्वीपणे वाटचाल करत तिने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
या यशस्वी प्रवासाबद्दल बोलताना अमृता म्हणाली, “स्त्रिया जन्मतःच उत्तम मल्टिटास्कर्स असतात. योग्य संधी आणि व्यासपीठ मिळालं तर त्या कोणतंही आव्हान समर्थपणे पेलू शकतात. गेल्या काही महिन्यांत मला नीरज पांडे, निपुण धर्माधिकारी आणि मधुगंधा कुलकर्णी यांसारख्या प्रतिभावान दिग्दर्शकांसोबत काम करण्याची संधी मिळाली, ही माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे.”
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तिने पुढे सांगितले की, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या दिग्दर्शिका कामाख्या नारायण सिंग यांच्यासोबत काम करण्यासाठी ती उत्सुक आहे. “एक कलाकार म्हणून अशा दिग्दर्शकांसोबत काम करणं ही मोठी शिकवण असते,” असं ती म्हणाली.
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दरम्यान, अमृताच्या आगामी प्रोजेक्ट्सचीही जोरदार चर्चा सुरू आहे. बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर यांच्यासोबत ती आगामी ‘रामभूमी’ या बिग बजेट चित्रपटात झळकणार आहे. त्यामुळे अभिनय, रंगभूमी आणि व्यवसाय या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये यशाची नवी शिखरे गाठणाऱ्या अमृता खानविलकरकडे सध्या संपूर्ण मनोरंजन विश्वाचे लक्ष लागले आहे.