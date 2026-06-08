‘आली लखाबाई’ गाण्यात अमृता धोंगडेचा रौद्रावतार; हितेश मोडकच्या संगीताने वेधलं लक्ष

मराठी संगीतविश्वात लोकसंगीत आणि आधुनिक सादरीकरणाचा सुंदर संगम घडवणारं ‘आली लखाबाई’ हे नवं गाणं सध्या प्रेक्षकांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. काही तासांतच या गाण्याला हजारोंच्या घरात व्ह्यूज मिळाले असून सोशल मीडियावर याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
अभिनेत्री अमृता धोंगडे हिने साकारलेली ‘लखाबाई’ ही भूमिका विशेष लक्षवेधी ठरत आहे. तिचा मोहक अभिनय, दमदार नृत्य आणि हटके लूक यामुळे गाण्याला वेगळीच उंची मिळाली आहे. विशेषतः तिचा रौद्रावतार प्रेक्षकांना भावतो आहे.
संगीतकार हितेश मोडक यांनी या गाण्याला दिलेलं संगीतही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. ग्रामीण संस्कृतीचा ठसा जपत उत्सवमय वातावरण आणि पारंपरिक लोककलेचा रंग या गाण्यात प्रभावीपणे मांडण्यात आला आहे.
गाण्याची ठेकाधारी रचना, आकर्षक शब्दरचना आणि भव्य चित्रीकरण यामुळे ‘आली लखाबाई’ प्रेक्षकांना थिरकायला भाग पाडत आहे. याआधीही हितेश मोडक यांच्या कामाला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून हे नवं गाणंही त्या यशाची पुनरावृत्ती करताना दिसत आहे.
एकूणच, ‘आली लखाबाई’ हे गाणं मराठी संगीतविश्वात नवा ट्रेंड सेट करत असून प्रेक्षकांकडून याला भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे.
गाण्याबाबत बोलताना हितेश मोडक म्हणाले, “‘राजा राजा’ नंतर ‘आली लखाबाई’ला मिळणारा प्रतिसाद पाहून आम्हाला खूप आनंद होत आहे. या गाण्यातील लोकसंगीताचा ठेका, आकर्षक चित्रीकरण आणि अमृता धोंगडेचा दमदार परफॉर्मन्स प्रेक्षकांना विशेष आवडत आहे. प्रेक्षकांचे हे प्रेम आम्हाला आणखी चांगले काम करण्यासाठी प्रेरणा देईल. हे गाणं नक्कीच प्रत्येकाच्या ओठांवर रेंगाळेल, असा विश्वास आहे.”
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या गाण्यात निर्माती आणि अभिनेत्री अशा दुहेरी भूमिकेत दिसणारी अमृता धोंगडे म्हणाली, “‘आली लखाबाई’ माझ्यासाठी खूप खास आहे. अभिनयासोबतच निर्मितीची जबाबदारीही सांभाळण्याची संधी मला मिळाली. या संपूर्ण प्रवासात आम्ही खूप मेहनत घेतली असून त्याचा सकारात्मक परिणाम प्रेक्षकांच्या प्रतिसादातून दिसत आहे. माझा रांगडा, रौद्रावतार आणि पारंपरिक लूक प्रेक्षकांना आवडत असल्याचं पाहून खूप आनंद होतो.”
या गाण्यात अमृतासोबत नॉयरिका भतीजा, नित्यश्री ज्ञानलक्ष्मी आणि बालकलाकार आरोह धोंगडे यांच्याही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. सचिन कांबळे यांनी या गाण्याचे दिग्दर्शन केले असून सौरभ साळुंखे आणि ईश्वरी बाविस्कर यांनी गाण्याला आवाज दिला आहे.
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गावाकडच्या संस्कृतीचा सुगंध, नृत्याची ऊर्जा आणि संगीताची जादू यांचा संगम असलेलं ‘आली लखाबाई’ हे गाणं सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत असून संगीतप्रेमींमध्ये विशेष लोकप्रिय होत आहे.