It’s a Girl! ‘नागिन’ फेम सुरभी ज्योती ३८व्या वर्षी झाली आई; अभिनेत्रीच्या घरी चिमुकल्या परीचे आगमन

लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री सुरभी ज्योतीने एका मुलीला जन्म दिला आहे. आई झाल्याची आनंदाची बातमी तिने सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. यानंतर, तिचे चाहते तिचे अभिनंदन करत आहेत आणि सेलिब्रिटींकडूनही तिला आई झाल्याबद्दल शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. ३८ वर्षीय अभिनेत्री सुरभी ज्योती तिच्या पहिल्या बाळाची आई झाल्याने खूप आनंदी आहे. हे तिच्या सोशल मीडिया पोस्टवरून दिसून येते. चला जाणून घेऊया सुरभी ज्योतीने तिच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये काय लिहिले आहे.
अभिनेत्री सुरभी ज्योतीने २०२४ मध्ये अभिनेता सुमित सुरीसोबत लग्न केले. लग्नानंतर दोन वर्षांनी हे जोडपे पालक बनले. १४ जून रोजी, सुरभी ज्योतीने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर करून जाहीर केले की, १३ जून रोजी तिने एका मुलीला जन्म दिला आहे. अभिनेत्रीने फुलांचे चित्र असलेले एक कार्ड शेअर केले, ज्यावर लिहिले होते, “मुलगी झाली! १३ जून, २०२६.” सुरभी ज्योतीने तिच्या पोस्टला कॅप्शन दिले, “आमची मुलगी आली आहे. आमची हृदये प्रेम आणि कृतज्ञतेने भरून गेली आहेत.” अभिनेत्रीची पोस्ट शेअर होताच, चाहते आणि सेलिब्रिटींनी तिला अभिनंदन करण्यास सुरुवात केली. हिना खान आणि किश्वर मर्चंट यांच्यासह अनेक कलाकारांनी सुरभी ज्योतीला आई झाल्याबद्दल अभिनंदन केले.
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सुरभी ज्योती आणि सुमित सुरी यांनी दीर्घकाळच्या नात्यानंतर २०२४ मध्ये लग्न केले. लग्नानंतर दोन वर्षांनी या जोडप्याने त्यांच्या पहिल्या मुलाचे स्वागत केले. सुरभी ज्योती आणि सुमित सुरी खूप आनंदी आहेत. अभिनेत्रीने तिच्या गरोदरपणाचा पुरेपूर आनंद घेतला, हे तिच्या इंस्टाग्राम पोस्ट्सवरून दिसून येते. सुरभी ज्योती तिच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सवर तिच्या बेबी बंपचे फोटो वारंवार शेअर करत असे.
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सुरभी ज्योतीची अभिनय कारकीर्द
टेलिव्हिजन व्यतिरिक्त, सुरभी ज्योतीने चित्रपट आणि वेब सिरीजमध्ये काम केले आहे. ती ‘कुबूल है’, ‘प्यार तूने क्या किया’, ‘इश्कबाज’ आणि ‘नागिन ३’ सारख्या टीव्ही शोमध्ये दिसली आहे. ती पंजाबी चित्रपटांमध्येही दिसली आहे. तिने ‘गुनाह’ आणि ‘तनहाईयाँ’ सारख्या वेब सिरीजमध्येही काम केले आहे. सुरभी ज्योती रिॲलिटी शो आणि म्युझिक व्हिडिओंमध्येही दिसली आहे.