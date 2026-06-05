The India Story Teaser: टरबूजात विष, भेसळयुक्त दूध अन् तडफडणारी मुलं! श्रेयस तळपदेच्या चित्रपटाने उडवली खळबळ

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सुप्रसिद्ध अभिनेत्री काजल अग्रवाल आणि श्रेयस तळपदे यांच्या ‘द इंडिया स्टोरी’ या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाला असून, तो अनेक चिंताजनक प्रश्नांची उत्तरे देतो. ‘द इंडिया स्टोरी’चा प्रभावी आणि विचारप्रवर्तक प्रोमो प्रदर्शित झाला आहे. २४ जुलै २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट, अन्न भेसळीवर प्रकाश टाकतो, जी आज देशातील लाखो लोकांना प्रभावित करणारी एक गंभीर पण अनेकदा दुर्लक्षित केली जाणारी समस्या आहे. या गंभीर विषयावर आधारित चित्रपटात काजल अग्रवाल आणि श्रेयस तळपदे मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत.
टीझरची सुरुवात एका टरबूजमध्ये इंजेक्शन देण्याच्या दृश्याने होते, जे टरबूज खाल्ल्यानंतर एका संपूर्ण कुटुंबाच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या अलीकडील घटनेकडे सूचित करते. त्यानंतर, दुधातील भेसळ आणि कोविड-१९ महामारीची एक झलक दिसते. पण यात काजल किंवा श्रेयस दोघेही दिसत नाहीत.
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खऱ्या घटनांवर आधारित चित्रपट
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, हा प्रोमो आपल्या घरी पोहोचणाऱ्या अन्नाच्या गुणवत्तेबद्दल आणि सुरक्षिततेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो. रासायनिक प्रक्रिया केलेल्या भाज्या आणि फळांपासून ते दूषित दुग्धजन्य पदार्थ आणि भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांपर्यंत, ‘द इंडिया स्टोरी’ दाखवते की नफ्याच्या हव्यासापोटी लोकांच्या जीवनाशी कसा तडजोड केली जात आहे. प्रभावी दृश्ये आणि परिणामकारक कथेच्या माध्यमातून, हा चित्रपट उघड करतो की अन्नातील भेसळीमुळे गंभीर आजार, दीर्घकालीन आरोग्य समस्या आणि मृत्यूही कसा ओढवू शकतो.
नुकताच प्रदर्शित झालेला प्रोमो प्रेक्षकांना एका अशा कथेची झलक दाखवतो, जी अस्वस्थ करणारी सत्ये उघड करते, व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते आणि आपण दररोज काय खातो यावर विचार करण्यास लोकांना भाग पाडते. काजल अग्रवाल आणि श्रेयस तळपदे यांच्या दमदार अभिनयाने नटलेला ‘द इंडिया स्टोरी’ हा केवळ एक चित्रपट नसून, समाजाला ग्रासणाऱ्या या वाढत्या संकटावर प्रकाश टाकणारी एक चेतावणी आहे.
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‘द इंडिया स्टोरी’ मधील कलाकार
या चित्रपटाची सह-निर्मिती सुमित बागडे, अनिता जाधव, विनायक सैदानी, कल्पेश शाह, देवयानी खोराटे आणि प्रेम जोशी यांनी केली आहे. तांत्रिक टीममध्ये सिनेमॅटोग्राफर निशांत भागवत, संगीत दिग्दर्शक मंगेश ढाकडे, संपादक आशिष म्हात्रे, गीतकार शकील आझमी आणि साउंड डिझायनर अनमोल भावे यांचा समावेश आहे. या चित्रपटात काजल अग्रवाल आणि श्रेयस तळपदे यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या आहेत.
‘द इंडिया स्टोरी’ प्रदर्शनाची तारीख
‘द इंडिया स्टोरी’ हा चित्रपट २४ जुलै, २०२६ रोजी हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू भाषांमध्ये चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. हा चित्रपट झी स्टुडिओजतर्फे जगभरात प्रदर्शित केला जात आहे.