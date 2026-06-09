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पंजाबमध्ये हिंदू व्यापाऱ्यांवर ईडीच्या धाडी, ‘AAP’ प्रमुख अरविंद केजरीवालांचा भाजपवर निशाणा

Updated On: Jun 09, 2026 | 07:20 PM IST
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सारांश

पंजाबमधील हिंदू व्यापाऱ्यांवर मंगळवारी ईडीने (ED) केलेल्या छाप्यांवर आम आदमी पार्टी (AAP) आणि पंजाब सरकारने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. या व्यापाऱ्यांना राज्याच्या विकासाचा कणा मानून पंजाब सरकारने त्यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे.

पंजाबमध्ये हिंदू व्यापाऱ्यांवर ईडीच्या धाडी, 'AAP' प्रमुख अरविंद केजरीवालांचा भाजपवर निशाणा

पंजाबमध्ये हिंदू व्यापाऱ्यांवर ईडीच्या धाडी, 'AAP' प्रमुख अरविंद केजरीवालांचा भाजपवर निशाणा

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विस्तार

पंजाबमधील हिंदू व्यापाऱ्यांवर मंगळवारी ईडीने (ED) केलेल्या छाप्यांवर आम आदमी पार्टी (AAP) आणि पंजाब सरकारने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. या व्यापाऱ्यांना राज्याच्या विकासाचा कणा मानून पंजाब सरकारने त्यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. दरम्यान, ‘आप’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपवर जोरदार टीका केली. भाजपचा उल्लेख ‘ईडी पार्टी’ असा करत त्यांनी आरोप केला की, ‘ईडी पार्टी’ या छाप्यांद्वारे पंजाबमधील हिंदू व्यापाऱ्यांना त्रास देत आहे. त्यांनी व्यापाऱ्यांना घाबरू नका असे आवाहन केले आणि खात्री दिली की संपूर्ण राज्य त्यांच्या पाठीशी उभे आहे आणि ते मिळून ‘ईडी पार्टी’चा सामना करतील.

‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले की, ‘ईडी पार्टी’ पुन्हा एकदा पंजाबमधील हिंदू व्यापाऱ्यांवर छापे टाकत आहे आणि लहान हिंदू व्यापाऱ्यांना त्रास देत आहे. त्यांनी व्यापाऱ्यांना काळजी न करण्याचे आवाहन केले आणि पुन्हा एकदा सांगितले की संपूर्ण राज्य व पंजाब सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे आणि ते मिळून ‘ईडी पार्टी’चा सामना करतील.

अकाली दल आणि भाजप यांच्यातील युतीबाबत सुरू असलेल्या चर्चेवर भाष्य करताना केजरीवाल म्हणाले की, “त्यांना असे समजले आहे की ‘ईडी पार्टी’ ही ‘बेअदबी पार्टी’ (धार्मिक अवमान आणि अमली पदार्थांच्या समस्येशी संबंधित पक्षांचा संदर्भ देत) यांच्याशी युती करण्यासाठी आतुर आहे, परंतु समोरचा पक्ष यात रस दाखवत नाहीये. त्यांनी पुढे प्रश्न उपस्थित केला की, ‘ईडी पार्टी’ आणि ‘बेअदबी पार्टी’ यांच्यावरील त्यांच्या टीकेमुळे काँग्रेस पक्ष इतका अस्वस्थ का आहे, कारण काँग्रेसने उघडपणे त्यांच्या बचावासाठी पुढाकार घेतला आहे.”

दरम्यान, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी या छाप्यांवर भाष्य करताना म्हटले की, “हिंदू व्यापारी हे राज्याच्या आर्थिक विकासाचा कणा आहेत आणि त्यांनी ‘रंगला पंजाब’ (समृद्ध व चैतन्यमय पंजाब) घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.” त्यांनी ‘ईडी पार्टी’वर केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करून व्यापाऱ्यांना त्रास देण्याचा आरोप केला; तसेच राजकीय दबावाखाली त्यांना आपल्या पक्षात सामील होण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला—जी कृती पंजाबचे लोक कधीही सहन करणार नाहीत. सरकार व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

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याव्यतिरिक्त, ‘आप’चे ज्येष्ठ नेते आणि पंजाबचे प्रभारी मनीष सिसोदिया यांनी टिप्पणी केली, “ईडीच्या छाप्यांमुळे व्यापारी आणि परीक्षांमधील घोटाळ्यांमुळे तरुण उद्ध्वस्त झाले आहेत—मोदीजी, तुम्ही खरोखर महान आहात.” मात्र, देशाला ‘इनोव्हेशन इकॉनॉमी’ची गरज आहे, ‘ईडी इकॉनॉमी’ची नाही. आकर्षक भाषणे आणि प्रसारमाध्यमांचे व्यवस्थापन करून अर्थव्यवस्थेचे वास्तव फार काळ लपवता येणार नाही. मनीष सिसोदिया यांनी निदर्शनास आणून दिले की, गेल्या २६ वर्षांत पहिल्यांदाच भारतीय कंपन्या ‘MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स’च्या (MSCI Emerging Markets Index) पहिल्या १० कंपन्यांच्या यादीतून बाहेर पडल्या आहेत. हा निर्देशांक जगातील सर्वात मोठ्या गुंतवणूक निर्देशांकांपैकी एक आहे; जगभरातील अब्जावधी डॉलर्सचे निधी या निर्देशांकाच्या आधारे गुंतवणुकीचे निर्णय घेतात. आणि जागतिक भांडवल नेमके कुठे वळत आहे? ते एआय (AI), सेमीकंडक्टर्स आणि भविष्यातील तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांकडे वळत आहे, जिथे TSMC, SK Hynix आणि MediaTek सारख्या कंपन्या वेगाने प्रगती करत आहेत.

सिसोदिया यांनी टिप्पणी केली की, “भारतात नवीन कल्पना, तंत्रज्ञान आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी एक वेगळीच कार्यपद्धती दिसून येते: जेव्हा एखादी कंपनी वाढीची चिन्हे दाखवू लागते, तेव्हा तिच्यावर ‘ईडी’ची (ED) धाड पडते आणि त्यानंतर राजकीय देणग्यांची मागणी केली जाते. याचा परिणाम काय होतो? तर गुंतवणूक घटते, नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती कमी होते आणि चांगला पगार देणाऱ्या रोजगाराच्या संधी मिळत नाहीत.”

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Web Title: Arvind kejariwal slams bjp over ed raids on hindu traders

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Published On: Jun 09, 2026 | 07:20 PM

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