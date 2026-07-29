बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Parliament Monsoon Session Lok Sabha Uproar Public Examinations Amendment Bill Rahul Gandhi

Parliament Monsoon Session:परीक्षा सुधारणा विधेयकावर जोरदार चर्चा; राहुल गांधी मांडणार विरोधी पक्षाची बाजू

Updated On: Jul 29, 2026 | 01:05 PM IST
जाहिरात
सारांश

लोकसभेतील चर्चेसोबतच, सरकार आज हे विधेयक राज्यसभेतही सादर करणार आहे. जर हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले, तर संसदीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून ते वरिष्ठ सभागृहात सविस्तर चर्चेसाठी घेतले जाईल. हे सुधारणा विधेयक २०२४ मध्ये लागू झालेल्या सार्वजनिक परीक्षा कायद्यात बदल प्रस्तावित करते.

Parliament Monsoon Session, Rahul Gandhi, Lok Sabha,Exam Reforms,

Parliament Monsoon Session:परीक्षा सुधारणा विधेयकावर जोरदार चर्चा; राहुल गांधी मांडणार विरोधी पक्षाची बाजू

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राहुल गांधी आज लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६ वर बोलणार
  • समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी संसदेबाहेर देणगी पेट्या घेऊन आंदोलन केले
  • सत्य बोलल्याबद्दल त्यांना मला शिक्षा करायची असेल, तर त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे.
Parliament Monsoon Session LIVE: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आजच्या दिवसाची सुरुवातही वादळीच झाली. दुपारी १२ वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली. विरोधी पक्षांचा तहकूब प्रस्ताव फेटाळल्याचे पीठासीन अधिकाऱ्यांनी जाहीर केल्याने एकच गोंधळ उडाल्याचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले. विरोधी पक्षाची मागणी होती की गृहमंत्री अमित शाह सभागृहात उपस्थित राहावेत.

यापूर्वी, सकाळी ११ वाजता सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांतच, लोकसभेचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले होते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आज लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६ वर बोलण्याची शक्यता आहे. काल सभागृहात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात झालेल्या जोरदार चर्चेनंतर गांधींचे भाषण होणार आहे.

Priyanka Gandhi Loksabha: बलात्काऱ्यांचे समर्थन करणाऱ्याला शिक्षण मंत्री पद…; प्रियांका गांधींची जहरी टिका

या विधेयकावर आज सलग दुसऱ्या दिवशी चर्चा होणार आहे. मंगळवारी या विधेयकावर नऊ तास चर्चा झाली. पहिल्या दिवशी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आणि भाजप खासदार बासुरी स्वराज यांनी सरकारची बाजू मांडली. विरोधी पक्षाच्या वतीने गौरव गोगोई, प्रियांका गांधी आणि अखिलेश यादव यांनी चर्चेत भाग घेतला.

आज सकाळी समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी संसदेबाहेर देणगी पेट्या घेऊन आंदोलन केले आणि राम मंदिरासाठीच्या देणग्यांच्या चोरीवरून भाजपवर हल्लाबोल केला. आंदोलनात सहभागी झालेले सपा प्रमुख अखिलेश यादव म्हणाले, “जे सरकार देणगी पेट्यांचे संरक्षण करू शकले नाही, ते तरुणांचे भविष्यही वाचवू शकणार नाही.”

दरम्यान, संसद परिसरात काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्याचे समर्थन केले. बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेवर प्रल्हाद जोशी यांनी आनंद व्यक्त केल्याचा आरोप प्रियांका गांधी यांनी काल संसदेत केला होता.

“मी फक्त सत्यच बोलले आहे, मी असंसदीय काय बोलले, आणि सत्य बोलल्याबद्दल त्यांना मला शिक्षा करायची असेल, तर त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. मी सत्य बोलतच राहीन.” मंगळूरमधील एका पबमध्ये मुलींवर झालेल्या हल्ल्याची घटनाही आम्ही पाहिली. या घटनेत सामील असलेल्या व्यक्तीला शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी भाजपमध्ये घेतले होते.

SC On CJP Protest: जंतर-मंतरवरील विद्यार्थी कारवाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला मोठे आदेश

काही काळानंतर त्याला पक्षातून काढून टाकण्यात आले असले तरी, तो भाजपमध्ये सामील झाल्याचे फोटो अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे, हे केवळ एका घटनेचे प्रकरण नाही, तर ते महिलांप्रति त्यांची विचारसरणी आणि दृष्टिकोन दर्शवते.” अशी टिकाही प्रियांका गांधींनी यावेळी केली.

लोकसभेतील चर्चेसोबतच, सरकार आज हे विधेयक राज्यसभेतही सादर करणार आहे. जर हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले, तर संसदीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून ते वरिष्ठ सभागृहात सविस्तर चर्चेसाठी घेतले जाईल. हे सुधारणा विधेयक २०२४ मध्ये लागू झालेल्या सार्वजनिक परीक्षा कायद्यात बदल प्रस्तावित करते. सरकारचे म्हणणे आहे की, सुधारित तरतुदींमुळे स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमितता, विशेषतः पेपरफुटी आणि संघटित परीक्षा घोटाळा यावर अधिक प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवता येईल.

 

 

Web Title: Parliament monsoon session lok sabha uproar public examinations amendment bill rahul gandhi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 01:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Priyanka Gandhi Loksabha: बलात्काऱ्यांचे समर्थन करणाऱ्याला शिक्षण मंत्री पद…; प्रियांका गांधींची जहरी टिका
1

Priyanka Gandhi Loksabha: बलात्काऱ्यांचे समर्थन करणाऱ्याला शिक्षण मंत्री पद…; प्रियांका गांधींची जहरी टिका

Shrikant Shinde: अरे ऐकून घे ना राहुल, का ओरडतोय…; लोकसभेत श्रीकांत शिंदे कडाडले अन् क्षणार्धात वातावरण… पाहा Video
2

Shrikant Shinde: अरे ऐकून घे ना राहुल, का ओरडतोय…; लोकसभेत श्रीकांत शिंदे कडाडले अन् क्षणार्धात वातावरण… पाहा Video

‘राहुल गांधींच्या परदेश दौऱ्यांची SIT चौकशी करा’; भाजप खासदाराची मागणी
3

‘राहुल गांधींच्या परदेश दौऱ्यांची SIT चौकशी करा’; भाजप खासदाराची मागणी

Kangana Ranaut: ‘राहुल गांधींची अवस्था त्या अस्वस्थ मांजरासारखी’; संसदेतील गदारोळावरून कंगना राणौत यांचा विरोधकावर घणाघात
4

Kangana Ranaut: ‘राहुल गांधींची अवस्था त्या अस्वस्थ मांजरासारखी’; संसदेतील गदारोळावरून कंगना राणौत यांचा विरोधकावर घणाघात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Parliament Monsoon Session:परीक्षा सुधारणा विधेयकावर जोरदार चर्चा; राहुल गांधी मांडणार विरोधी पक्षाची बाजू

Parliament Monsoon Session:परीक्षा सुधारणा विधेयकावर जोरदार चर्चा; राहुल गांधी मांडणार विरोधी पक्षाची बाजू

Jul 29, 2026 | 01:05 PM
Jantar Mantar Viral : शाळाही शिकले नाहीत, तरीही राज्यघटनेचे ज्ञान! कोण आहेत जंतर-मंतर आंदोलनातून वायरल झालेले मोहम्मद इरफान?

Jantar Mantar Viral : शाळाही शिकले नाहीत, तरीही राज्यघटनेचे ज्ञान! कोण आहेत जंतर-मंतर आंदोलनातून वायरल झालेले मोहम्मद इरफान?

Jul 29, 2026 | 12:58 PM
Maratha Reservation: ’28 तारखेपर्यंत प्रमाणपत्र द्या, अन्यथा…’, मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारला इशारा, आंदोलनाची घोषणा

Maratha Reservation: ’28 तारखेपर्यंत प्रमाणपत्र द्या, अन्यथा…’, मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारला इशारा, आंदोलनाची घोषणा

Jul 29, 2026 | 12:57 PM
Govt Action Mode: 1ऑगस्टपासून सरकार ॲक्शन मोडवर! साखर साठ्याबाबत घेतला मोठा निर्णय, व्यापाऱ्यांवर कडक नजर

Govt Action Mode: 1ऑगस्टपासून सरकार ॲक्शन मोडवर! साखर साठ्याबाबत घेतला मोठा निर्णय, व्यापाऱ्यांवर कडक नजर

Jul 29, 2026 | 12:49 PM
Government Employees: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाचे नवे नियम; सरकारवर टीका केली तर होणार कडक कारवाई

Government Employees: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाचे नवे नियम; सरकारवर टीका केली तर होणार कडक कारवाई

Jul 29, 2026 | 12:48 PM
International Tiger Day: ‘वाघ वाचवा, जंगल वाचवा’; जाणून घ्या ‘आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिना’निमित्त या दिवसाचा इतिहास आणि महत्त्व

International Tiger Day: ‘वाघ वाचवा, जंगल वाचवा’; जाणून घ्या ‘आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिना’निमित्त या दिवसाचा इतिहास आणि महत्त्व

Jul 29, 2026 | 12:27 PM
PhD Admission 2026: आयआयएम अहमदाबादमध्ये मोफत पीएचडी करण्याची सुवर्णसंधी! पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया लगेच जाणून घ्या

PhD Admission 2026: आयआयएम अहमदाबादमध्ये मोफत पीएचडी करण्याची सुवर्णसंधी! पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया लगेच जाणून घ्या

Jul 29, 2026 | 12:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा