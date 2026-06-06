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Skin Pigmentation: चेहऱ्यावरील पिग्मेंटेशनमुळे त्रस्त आहात? ‘हे’ घरगुती उपाय करा ट्राय, त्वचा उजळेल

Updated On: Jun 06, 2026 | 08:18 PM IST
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सारांश

Home Remedies For Skin Pigmentation: चेहऱ्यावरील पिग्मेंटेशनमुळे त्रस्त आहात मग काही घरगुती उपाय करुन त्वचेची चमक पुन्हा मिळवा, जाणून घ्या.

photo- yandex
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विस्तार
  • पिग्मेंटेशनमुळे त्रस्त आहात?
  • ‘हे’ घरगुती उपाय करा ट्राय
  • त्वचा उजळेल
वाढते प्रदूषण, उन्हाचा वाढता प्रभाव, ताणतणाव आणि बदलती जीवनशैलीमुळे अनेकांच्या चेहऱ्यावर पिग्मेंटेशनची समस्या होते. त्वचेवर काळे डाग, अन-इव्हन टोन आणि निस्तेजपणा यामुळे सौंदर्यावर परिणाम होतो. अनेकजण महागड्या ब्युटी ट्रीटमेंट्सचा आधार घेतात, मात्र काही सोपे घरगुती उपायही त्वचेसाठी प्रभावी ठरू शकतात. नैसर्गिक घटकांचा योग्य वापर केल्यास त्वचा निरोगी, स्वच्छ आणि चमकदार दिसण्यास मदत मिळू शकते.

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पिगमेंटेशनची कारणे कोणती?

  • सूर्याची हानिकारक किरणे
  • हार्मोनल बदल
  • त्वचेची जळजळ किंवा इजा
  • एजिंग
  • औषधे आणि आजार

बटाट्याचा रस ठरू शकतो फायदेशीर

बटाट्यामध्ये नैसर्गिक ब्लीचिंग गुणधर्म आढळतात. बटाट्याचा रस चेहऱ्यावर लावल्याने त्वचेवरील काळे डाग कमी होण्यास मदत मिळू शकते. दररोज काही मिनिटे हा रस चेहऱ्यावर ठेवून स्वच्छ पाण्याने धुतल्यास त्वचा अधिक तजेलदार दिसू लागते.

कोरफड जेल त्वचेला देते थंडावा

कोरफड म्हणजेच अ‍ॅलोवेरा त्वचेसाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. त्यातील अँटीऑक्सिडंट्स आणि हायड्रेटिंग गुणधर्म त्वचेची दुरुस्ती करण्यास मदत करतात. नियमित अ‍ॅलोवेरा जेल लावल्याने त्वचेचा रंग सुधारण्यास मदत मिळू शकते.

हळद आणि दहीचा फेसपॅक

हळदीमध्ये अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म असतात, तर दही त्वचेला मॉइश्चर देण्याचे काम करते. हळद आणि दही एकत्र करून तयार केलेला फेसपॅक चेहऱ्यावर लावल्यास पिग्मेंटेशन कमी होण्यास मदत मिळू शकते. तसेच त्वचा मऊ आणि चमकदार दिसू लागते.

टोमॅटो आणि मधाचा नैसर्गिक उपाय

टोमॅटोमध्ये असलेले व्हिटॅमिन ‘सी’ आणि मधातील मॉइश्चरायझिंग गुणधर्म त्वचेसाठी उपयुक्त ठरतात. टोमॅटोचा रस आणि मध एकत्र करून चेहऱ्यावर लावल्याने त्वचेवरील टॅनिंग कमी होण्यास मदत मिळते.

सूर्यप्रकाशापासून संरक्षण आवश्यक

तज्ज्ञांच्या मते, पिग्मेंटेशन टाळण्यासाठी घरगुती उपायांसोबतच सनस्क्रीनचा वापर करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जास्त वेळ उन्हात राहणे टाळावे आणि त्वचेची नियमित काळजी घ्यावी. पुरेसे पाणी पिणे आणि संतुलित आहार घेणेही त्वचा निरोगी ठेवण्यासाठी आवश्यक मानले जाते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Home remedies for pigmentation natural ways to get glowing skin

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Published On: Jun 06, 2026 | 08:18 PM

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