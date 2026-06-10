Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Does The Skin Look Tan Due To Dirt Accumulated On The Face Then Mix This Peel With Water And Steam The Pores Of The Skin Will Be Clean

चेहऱ्यावर साचून राहिलेल्या घाणीमुळे त्वचा टॅन दिसते? मग ‘या’ साली पाण्यात मिक्स करून घ्या वाफ, त्वचेची छिद्र होतील स्वच्छ

Updated On: Jun 10, 2026 | 05:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

चेहऱ्यावर आलेले ब्लॅकहेड्स किंवा व्हाईटहेड्स, टॅनिंग कमी करण्यासाठी वाफ घेण्याच्या पाण्यात फळांच्या साली गरम कराव्यात. यामुळे त्वचेच्या छिद्रांमध्ये साचून राहिलेली घाण स्वच्छ होण्यास मदत होते आणि चेहरा सुंदर दिसतो.

चेहऱ्यावर साचून राहिलेल्या घाणीमुळे त्वचा टॅन दिसते? मग 'या' साली पाण्यात मिक्स करून घ्या वाफ, त्वचेची छिद्र होतील स्वच्छ

चेहऱ्यावर साचून राहिलेल्या घाणीमुळे त्वचा टॅन दिसते? मग 'या' साली पाण्यात मिक्स करून घ्या वाफ, त्वचेची छिद्र होतील स्वच्छ

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

कामानिमित्त बाहेर जाताना धूळ, माती आणि प्रदूषणाच्या सानिध्यात आल्यामुळे त्वचा चिकट होऊन जाते. त्वचेच्या छिद्रांमध्ये घाण जमा झाल्यामुळे चेहऱ्यावर मोठे मोठे पिंपल्स आणि मुरूम येतात. चेहऱ्यावर आलेले ब्लॅकहेड्स किंवा व्हाईटहेड्स कमी करण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. पार्लरमध्ये जाऊन क्लीनअप किंवा फेशिअल केले जाते. यामुळे त्वचेच्या छिद्रांमधील घाण वरच्या वर स्वच्छ केली जाते. पण काही दिवसांनंतर पुन्हा एकदा होती तशीच होऊन जाते. चेहऱ्यावर आलेले ब्लॅकहेड्स किंवा व्हाईटहेड्स घालवण्यासाठी कोणत्याही क्रीमचा वापर करण्याऐवजी नियमित किंवा आठवड्यातून तीनदा वाफ घ्यावी. वाफ घेतल्यामुळे त्वचेच्या छिद्रांमध्ये जमा झालेली घाण स्वच्छ होण्यास मदत होते.(फोटो सौजन्य – istock)

चेहऱ्यावर वाढलेले पिग्मेंटेशन, काळेपणा घालवण्यासाठी ५ रुपयांच्या ‘या’ पदार्थाचा करा वापर, त्वचेवर येईल फेशिअलसारखा ग्लो

काहींची त्वचा खूप जास्त कोरडी असते, तर काहींची खूप जास्त तेलकट असते. त्यामुळे त्वचेची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. गरम पाण्याची वाफ घेताना नुसतीच पाण्याची वाफ न घेता वेगवेगळ्या फळांच्या साली आणि भाज्यांच्या साली पाण्यात गरम करून घ्याव्यात. नैसर्गिक वाफ घेतल्यामुळे त्वचेच्या छिद्रांमधील घाण स्वच्छ होते आणि चेहरा उजळदार दिसतो. आज आम्ही तुम्हाला फळांच्या साली पाण्यात गरम करून वाफ घेतल्यास त्वचेला नेमके कोणते फायदे होतात, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. या पद्धतीने वाफ घेतल्यास त्वचा आतून स्वच्छ होईल आणि चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स कमी होण्यास मदत होईल.

संत्र्याच्या सालीचा वापर:

चेहऱ्यावर आलेले ब्लॅकहेड्स किंवा व्हाईटहेड्स घालवण्यासाठी वाफेच्या पाण्यात संत्र्याची साल सुद्धा टाकावी. पाणी गरम करून झाल्यानंतर ५ ते १० मिनिटं वाफ घ्यावी. वाफ घेतल्यामुळे चेहऱ्यावर जमा झालेले ब्लॅकहेड्स किंवा व्हाईटहेड्स, डेड स्किन नष्ट होण्यास मदत होईल आणि चेहरा स्वच्छ दिसेल. संत्र्याची साल त्वचेसाठी वरदान ठरते. कारण यामध्ये असलेले विटामीन सी आणि इतर आवश्यक घटक त्वचेवरील अतिरिक्त तेल कमी करतात आणि चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवतात. संत्र्याच्या सालीमधील अर्कामुळे त्वचेवरील नैसर्गिक चमक वाढते आणि चेहरा आतून स्वच्छ होण्यास मदत होते. त्वचेतील कोलेजन उत्पादन वाढण्यासाठी आणि त्वचा अधिक घट्ट करण्यासाठी संत्र्याच्या सालीचा वापर करावा.

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात घ्या आरोग्याची विशेष काळजी! उष्माघात आणि वाढत्या थकव्यापासून आराम मिळवण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

बीटरूट सालीचे फायदे:

बीटरूटमध्ये आवश्यक पोषक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स आणि मुरूम नष्ट करण्यासाठी पाणी गरम करताना त्यात बीटची साल टाकावी आणि पाणी गरम करावे. त्यानंतर पाण्याची वाफ घेऊन त्वचा कॉटनच्या कपड्याने पुसून घ्यावी. यामुळे त्वचा आतून स्वच्छ होण्यास मदत होते. बीटमध्ये अँटी-ऑक्सिडंट्स आणि इतर आवश्यक पोषक घटक चेहऱ्यावरील घाण स्वच्छ करण्यास मदत करतात. वृद्धत्वाची लक्षणे कमी करण्यासाठी आणि त्वचा आतून स्वच्छ करण्यासाठी बीटच्या पाण्याची वाफ घ्यावी.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Does the skin look tan due to dirt accumulated on the face then mix this peel with water and steam the pores of the skin will be clean

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 10, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Lips Care Tips: सुकलेले काळे ओठ आठवडाभरात होतील गुलाबी! ‘या’ टिप्स फॉलो केल्यास ओठांवरील मृत त्वचा होईल गायब
1

Lips Care Tips: सुकलेले काळे ओठ आठवडाभरात होतील गुलाबी! ‘या’ टिप्स फॉलो केल्यास ओठांवरील मृत त्वचा होईल गायब

केवळ अन्नपदार्थच नाहीतर बसण्याच्या ‘या’ चुकीच्या सवयींमुळे शरीरात वाढते ॲसिडिटी, अपचनाच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी उपाय
2

केवळ अन्नपदार्थच नाहीतर बसण्याच्या ‘या’ चुकीच्या सवयींमुळे शरीरात वाढते ॲसिडिटी, अपचनाच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी उपाय

चेहऱ्यावर वाढलेले पिग्मेंटेशन, काळेपणा घालवण्यासाठी ५ रुपयांच्या ‘या’ पदार्थाचा करा वापर, त्वचेवर येईल फेशिअलसारखा ग्लो
3

चेहऱ्यावर वाढलेले पिग्मेंटेशन, काळेपणा घालवण्यासाठी ५ रुपयांच्या ‘या’ पदार्थाचा करा वापर, त्वचेवर येईल फेशिअलसारखा ग्लो

Glowing Skin Tips: पार्लरचा खर्च वाचणार! रोज प्या ‘हे’ १ सुपरहेल्दी ड्रिंक; चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो
4

Glowing Skin Tips: पार्लरचा खर्च वाचणार! रोज प्या ‘हे’ १ सुपरहेल्दी ड्रिंक; चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
चेहऱ्यावर साचून राहिलेल्या घाणीमुळे त्वचा टॅन दिसते? मग ‘या’ साली पाण्यात मिक्स करून घ्या वाफ, त्वचेची छिद्र होतील स्वच्छ

चेहऱ्यावर साचून राहिलेल्या घाणीमुळे त्वचा टॅन दिसते? मग ‘या’ साली पाण्यात मिक्स करून घ्या वाफ, त्वचेची छिद्र होतील स्वच्छ

Jun 10, 2026 | 05:30 AM
पर्यटकांसाठी खुशखबर! आजपासून सुरू होणार पुणे व पिंपरी-चिंचवड दर्शन बस सेवा, वाचा सविस्तर…

पर्यटकांसाठी खुशखबर! आजपासून सुरू होणार पुणे व पिंपरी-चिंचवड दर्शन बस सेवा, वाचा सविस्तर…

Jun 10, 2026 | 02:35 AM
दरोड्याच्या तयारीतील टोळी आंबेगाव पोलिसांच्या जाळ्यात, कोयता अन् मिरची पावडर जप्त; तिघांना अटक

दरोड्याच्या तयारीतील टोळी आंबेगाव पोलिसांच्या जाळ्यात, कोयता अन् मिरची पावडर जप्त; तिघांना अटक

Jun 10, 2026 | 12:30 AM
बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकारची नवी पावले; मंत्री आदिती तटकरे यांचा बालकांच्या संरक्षणासंबंधित विविध उपक्रमांचा आढावा

बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकारची नवी पावले; मंत्री आदिती तटकरे यांचा बालकांच्या संरक्षणासंबंधित विविध उपक्रमांचा आढावा

Jun 09, 2026 | 10:11 PM
ओला-उबर-रॅपिडोच्या यशामागचे ऑटोमोबाईल अर्थशास्त्र! फक्त अॅप नव्हे, तर वाहनांची ताकद!

ओला-उबर-रॅपिडोच्या यशामागचे ऑटोमोबाईल अर्थशास्त्र! फक्त अॅप नव्हे, तर वाहनांची ताकद!

Jun 09, 2026 | 10:05 PM
आरटीआय कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांच्या तक्रारीला नगराध्यक्ष अमोल मोहितेंचे प्रत्युत्तर; साताऱ्यात अतिक्रमण हटाव मोहीम लवकरच

आरटीआय कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांच्या तक्रारीला नगराध्यक्ष अमोल मोहितेंचे प्रत्युत्तर; साताऱ्यात अतिक्रमण हटाव मोहीम लवकरच

Jun 09, 2026 | 09:50 PM
Satara Political News: नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांचे पद धोक्यात, स्वत:चे घर पाडून रस्ता रुंद करुन दाखवा – सुशांत मोरे

Satara Political News: नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांचे पद धोक्यात, स्वत:चे घर पाडून रस्ता रुंद करुन दाखवा – सुशांत मोरे

Jun 09, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
ऐप में पढ़ें