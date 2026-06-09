Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Dry Black Lips Will Turn Pink In A Week If You Follow These Tips The Dead Skin On The Lips Will Disappear

Lips Care Tips: सुकलेले काळे ओठ आठवडाभरात होतील गुलाबी! ‘या’ टिप्स फॉलो केल्यास ओठांवरील मृत त्वचा होईल गायब

Updated On: Jun 09, 2026 | 10:20 AM IST
जाहिरात
सारांश

उन्हामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणांमुळे काळवंडलेले ओठ पुन्हा एकदा चमकदार आणि ग्लोइंग करण्यासाठी घरगुती उपाय करावेत. यामुळे ओठांचे आरोग्य सुधारते आणि ओठ सुंदर दिसतात. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

सुकलेले काळे ओठ आठवडाभरात होतील गुलाबी! 'या' टिप्स फॉलो केल्यास ओठांवरील मृत त्वचा होईल गायब

सुकलेले काळे ओठ आठवडाभरात होतील गुलाबी! 'या' टिप्स फॉलो केल्यास ओठांवरील मृत त्वचा होईल गायब

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

महिला कायमच चेहऱ्याची खूप जास्त काळजी घेतात. चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स, ऍक्ने, सुरकुत्या इत्यादींवर अनेक वेगवेगळे उपाय केले जातात. पण ओठांची योग्य काळजी घेतली जात नाही. ओठ काळे पडल्यानंतर सुद्धा कोणतेही उपाय न करता ओठांच्या त्वचेकडे दुर्लक्ष केले जाते. मऊ, नितळ आणि निरोगी ओठ चेहऱ्याच्या सौंदर्यात भर पडतात. त्यामुळे ओठांची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. बऱ्याचदा कमी पाण्याचे सेवन, उन्हाचा प्रभाव, शरीरातील पाण्याची कमतरता, जीवनशैलीत सतत होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव आणि ओठांची चुकीच्या पद्धतीने काळजी घेतल्यामुळे ओठांचे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. ओठ काळे पडल्यानंतर सुरुवातीला त्यांच्याकडे अजिबात लक्ष दिले जात नाही, पण कालातंराने ओठ पूर्णपणे काळे आणि निस्तेज होऊन जातात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सुकलेले काळे ओठ पुन्हा एकदा गुलाबी आणि हायड्रेट करण्यासाठी कोणत्या टिप्स फॉलो कराव्यात, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)

चेहऱ्यावर वाढलेले पिग्मेंटेशन, काळेपणा घालवण्यासाठी ५ रुपयांच्या ‘या’ पदार्थाचा करा वापर, त्वचेवर येईल फेशिअलसारखा ग्लो

ओठ काळे पडल्यानंतर ते चमकदार करण्यासाठी अनेक महिला बाजारात उपलब्ध असलेली महागडे प्रॉडक्ट वापरतात. पण वारंवार कोणत्याही क्रीम लावण्याऐवजी ओठांची काळजी घरगुती उपाय करून करावी. सर्वप्रथम शरीर हायड्रेट असणे फार आवश्यक आहे. शरीराला आवश्यक असलेल्या प्रमाणात पाणी प्यायल्यामुळे ओठांचे आरोग्य सुधारते. शरीरात पाण्याची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर ओठ कोरडे पडतात आणि ओठांची साल निघण्यास सुरुवात होते. त्यामुळे दिवसभरात ३ ते ४ लिटर पाणी पिणे फार आवश्यक आहे. याशिवाय ओठांवर सतत जीभ फिरवू नये.

काळवंडलेल्या ओठांवर मृत त्वचा तशीच साचून राहते. ज्यामुळे ओठ खूप जास्त काळे दिसतात. त्यामुळे आठवड्यातून एकदा ओठांवर लीप स्क्रब लावावे किंवा घरगुती उपाय करून ओठांची काळजी घ्यावी. साखर आणि मध एकत्र करून त्यांची पेस्ट तयार करावी. तयार केलेले मिश्रण ओठांवर लावून हलक्या हाताने घासावे. याशिवाय रात्री झोपण्याआधी ओठांवर लिप बाम, तूप किंवा खोबरेल तेल लावावे. यामुळे रात्रभर ओठांवर ओलावा टिकून राहतो आणि ओठ हायड्रेट राहतात. थंडीच्या दिवसांमध्ये ओठ खूप जास्त कोरडे पडतात. अशावेळी या सवयी फॉलो कराव्यात.

Glowing Skin Tips: पार्लरचा खर्च वाचणार! रोज प्या ‘हे’ १ सुपरहेल्दी ड्रिंक; चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर केवळ त्वचा नाहीतर ओठ सुद्धा काळे पडण्याची जास्त शक्यता असते. उन्हामुळे काळे पडलेले ओठ गुलाबी आणि चमकदार करण्यासाठी नियमित लिपबाम लावावे. जीवनसत्त्वे, लोह आणि अँटी ऑक्सिडंट्सयुक्त फळे, भाज्या, सुका मेवा आणि संतुलित आहार घेतल्यास शरीरसोबतच ओठांचे सुद्धा आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. पोषण घटकांची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर ओठ फुटणे किंवा ओठासंबंधित इतरही समस्या वाढू लागतात. तसेच ओठ काळे होण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे निकृष्ट दर्जाच्या किंवा कालबाह्य सौंदर्यप्रसाधनांचा वापर केल्यामुळे ओठ खूप जास्त खराब होऊन जातात. त्यामुळे चांगल्या दर्जाच्या स्किन केअरचा वापर करावा.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Dry black lips will turn pink in a week if you follow these tips the dead skin on the lips will disappear

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 09, 2026 | 10:20 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

केवळ अन्नपदार्थच नाहीतर बसण्याच्या ‘या’ चुकीच्या सवयींमुळे शरीरात वाढते ॲसिडिटी, अपचनाच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी उपाय
1

केवळ अन्नपदार्थच नाहीतर बसण्याच्या ‘या’ चुकीच्या सवयींमुळे शरीरात वाढते ॲसिडिटी, अपचनाच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी उपाय

चेहऱ्यावर वाढलेले पिग्मेंटेशन, काळेपणा घालवण्यासाठी ५ रुपयांच्या ‘या’ पदार्थाचा करा वापर, त्वचेवर येईल फेशिअलसारखा ग्लो
2

चेहऱ्यावर वाढलेले पिग्मेंटेशन, काळेपणा घालवण्यासाठी ५ रुपयांच्या ‘या’ पदार्थाचा करा वापर, त्वचेवर येईल फेशिअलसारखा ग्लो

Glowing Skin Tips: पार्लरचा खर्च वाचणार! रोज प्या ‘हे’ १ सुपरहेल्दी ड्रिंक; चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो
3

Glowing Skin Tips: पार्लरचा खर्च वाचणार! रोज प्या ‘हे’ १ सुपरहेल्दी ड्रिंक; चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो

१० मिनिटांमध्ये त्वचा होईल स्वच्छ आणि उजळदार! चेहऱ्यावरील केस आणि टॅनिंग घालवण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा साखरेचा वापर
4

१० मिनिटांमध्ये त्वचा होईल स्वच्छ आणि उजळदार! चेहऱ्यावरील केस आणि टॅनिंग घालवण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा साखरेचा वापर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Lips Care Tips: सुकलेले काळे ओठ आठवडाभरात होतील गुलाबी! ‘या’ टिप्स फॉलो केल्यास ओठांवरील मृत त्वचा होईल गायब

Lips Care Tips: सुकलेले काळे ओठ आठवडाभरात होतील गुलाबी! ‘या’ टिप्स फॉलो केल्यास ओठांवरील मृत त्वचा होईल गायब

Jun 09, 2026 | 10:20 AM
रेल्वे स्टेशनवर वृद्धासोबत क्रुरता! व्यक्ती आला, आधी झोपेतून उठवलं अन् मग थेट बेल्टने मारायला केली सुरुवात; Video Viral

रेल्वे स्टेशनवर वृद्धासोबत क्रुरता! व्यक्ती आला, आधी झोपेतून उठवलं अन् मग थेट बेल्टने मारायला केली सुरुवात; Video Viral

Jun 09, 2026 | 10:18 AM
Oman Oil Tanker Fire : ओमान किनाऱ्याजवळ तेल टँकरला भीषण आग; २४ भारतीय नाविकांबाबत मोठी अपडेट

Oman Oil Tanker Fire : ओमान किनाऱ्याजवळ तेल टँकरला भीषण आग; २४ भारतीय नाविकांबाबत मोठी अपडेट

Jun 09, 2026 | 10:09 AM
Apple WWDC 2026: टेक कंपनीने सादर केला नवा iOS 27! तुमच्या iPhone ला मिळणार का लेटेस्ट अपडेट? वाचा यादी

Apple WWDC 2026: टेक कंपनीने सादर केला नवा iOS 27! तुमच्या iPhone ला मिळणार का लेटेस्ट अपडेट? वाचा यादी

Jun 09, 2026 | 10:06 AM
Deepika Padukoneने फ्लॉन्ट केला बेबी बंप, Ranveer Singh सोबत नव्या घराच्या बाल्कनीत दिसली अभिनेत्री

Deepika Padukoneने फ्लॉन्ट केला बेबी बंप, Ranveer Singh सोबत नव्या घराच्या बाल्कनीत दिसली अभिनेत्री

Jun 09, 2026 | 10:00 AM
Brain Tumor: मेंदूचे आरोग्य आणि जीवनशैलीचा काय संबंध? काय आहे जोखीम

Brain Tumor: मेंदूचे आरोग्य आणि जीवनशैलीचा काय संबंध? काय आहे जोखीम

Jun 09, 2026 | 09:53 AM
Akola News: NEET पेपरफुटीच्या तणावातून होतकरू विद्यार्थिनीचं टोकाचं पाऊल; अकोल्यातील घटना

Akola News: NEET पेपरफुटीच्या तणावातून होतकरू विद्यार्थिनीचं टोकाचं पाऊल; अकोल्यातील घटना

Jun 09, 2026 | 09:51 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
ऐप में पढ़ें