Lips Care Tips: सुकलेले काळे ओठ आठवडाभरात होतील गुलाबी! ‘या’ टिप्स फॉलो केल्यास ओठांवरील मृत त्वचा होईल गायब

महिला कायमच चेहऱ्याची खूप जास्त काळजी घेतात. चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स, ऍक्ने, सुरकुत्या इत्यादींवर अनेक वेगवेगळे उपाय केले जातात. पण ओठांची योग्य काळजी घेतली जात नाही. ओठ काळे पडल्यानंतर सुद्धा कोणतेही उपाय न करता ओठांच्या त्वचेकडे दुर्लक्ष केले जाते. मऊ, नितळ आणि निरोगी ओठ चेहऱ्याच्या सौंदर्यात भर पडतात. त्यामुळे ओठांची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. बऱ्याचदा कमी पाण्याचे सेवन, उन्हाचा प्रभाव, शरीरातील पाण्याची कमतरता, जीवनशैलीत सतत होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव आणि ओठांची चुकीच्या पद्धतीने काळजी घेतल्यामुळे ओठांचे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. ओठ काळे पडल्यानंतर सुरुवातीला त्यांच्याकडे अजिबात लक्ष दिले जात नाही, पण कालातंराने ओठ पूर्णपणे काळे आणि निस्तेज होऊन जातात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सुकलेले काळे ओठ पुन्हा एकदा गुलाबी आणि हायड्रेट करण्यासाठी कोणत्या टिप्स फॉलो कराव्यात, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)
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ओठ काळे पडल्यानंतर ते चमकदार करण्यासाठी अनेक महिला बाजारात उपलब्ध असलेली महागडे प्रॉडक्ट वापरतात. पण वारंवार कोणत्याही क्रीम लावण्याऐवजी ओठांची काळजी घरगुती उपाय करून करावी. सर्वप्रथम शरीर हायड्रेट असणे फार आवश्यक आहे. शरीराला आवश्यक असलेल्या प्रमाणात पाणी प्यायल्यामुळे ओठांचे आरोग्य सुधारते. शरीरात पाण्याची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर ओठ कोरडे पडतात आणि ओठांची साल निघण्यास सुरुवात होते. त्यामुळे दिवसभरात ३ ते ४ लिटर पाणी पिणे फार आवश्यक आहे. याशिवाय ओठांवर सतत जीभ फिरवू नये.
काळवंडलेल्या ओठांवर मृत त्वचा तशीच साचून राहते. ज्यामुळे ओठ खूप जास्त काळे दिसतात. त्यामुळे आठवड्यातून एकदा ओठांवर लीप स्क्रब लावावे किंवा घरगुती उपाय करून ओठांची काळजी घ्यावी. साखर आणि मध एकत्र करून त्यांची पेस्ट तयार करावी. तयार केलेले मिश्रण ओठांवर लावून हलक्या हाताने घासावे. याशिवाय रात्री झोपण्याआधी ओठांवर लिप बाम, तूप किंवा खोबरेल तेल लावावे. यामुळे रात्रभर ओठांवर ओलावा टिकून राहतो आणि ओठ हायड्रेट राहतात. थंडीच्या दिवसांमध्ये ओठ खूप जास्त कोरडे पडतात. अशावेळी या सवयी फॉलो कराव्यात.
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उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर केवळ त्वचा नाहीतर ओठ सुद्धा काळे पडण्याची जास्त शक्यता असते. उन्हामुळे काळे पडलेले ओठ गुलाबी आणि चमकदार करण्यासाठी नियमित लिपबाम लावावे. जीवनसत्त्वे, लोह आणि अँटी ऑक्सिडंट्सयुक्त फळे, भाज्या, सुका मेवा आणि संतुलित आहार घेतल्यास शरीरसोबतच ओठांचे सुद्धा आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. पोषण घटकांची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर ओठ फुटणे किंवा ओठासंबंधित इतरही समस्या वाढू लागतात. तसेच ओठ काळे होण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे निकृष्ट दर्जाच्या किंवा कालबाह्य सौंदर्यप्रसाधनांचा वापर केल्यामुळे ओठ खूप जास्त खराब होऊन जातात. त्यामुळे चांगल्या दर्जाच्या स्किन केअरचा वापर करावा.