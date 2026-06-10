७ दिवसांमध्ये चेहरा होईल डागविरहित! रोज रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावा होममेड जेष्ठमध क्रीम, त्वचा होईल उजळदार

वाढलेले वय, पोषक घटकांची कमतरता, वातावरणात होणारे बदल, मानसिक तणाव, प्रदूषण आणि जीवनशैलीत सतत होणाऱ्या बदलांचा परिणाम महिलांच्या त्वचेवर लगेच दिसून येतो. याशिवाय शरीरात होणारे हार्मोनल बदल महिलांसाठी भविष्यात धोका निर्माण करतात. त्यामुळे शरीरासोबतच त्वचा आणि केसांची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. बऱ्याचदा हार्मोनल बदलांमुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग, पिगमेंटेशन, पिंपल्स आणि वांग मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागतात. हे डाग काही केल्या लवकर कमी होत नाही. चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग आणि पिंपल्स, वांग किंवा डार्कस्पॉट्स घालण्यासाठी महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या फेअरनेस क्रीम्सचा वापर करतात. पण सतत केमिकल युक्त क्रीम वापरल्यामुळे त्वचेला हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते.(फोटो सौजन्य – istock)
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चेहऱ्यावर काळे डाग किंवा स्पॉट्स आल्यानंतर ते घालवण्यासाठी अनेक उपाय केले जातात. पण ते कशामुळे येतात की आहारात कोणते बदल करणे आवश्यक आहे, याकडे अजिबात लक्ष दिले जात नाही. वारंवार केमिकल ट्रीटमेंट, क्रीम आणि स्किन केअरचा वापर केल्यास त्वचेला हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावर आलेले डाग आणि काळे स्पॉट्स घालवण्यासाठी जेष्ठमधाचा वापर करून क्रीम बनवण्याची सोपी कृती सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली क्रीम रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावल्यास त्वचा हायड्रेट आणि चमकदार होईल.
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तयार केलेली क्रीम रोज रात्री झोपण्याआधी संपूर्ण चेहऱ्यावर लावावी. क्रीम लावण्याआधी त्वचा पाण्याने स्वच्छ करून कोरडी करून घ्या आणि त्यानंतर त्यावर क्रीम लावून हलक्या हाताने मसाज करा. मसाज करून झाल्यानंतर त्वचा रात्रभर तशीच ठेवून अंघोळ करताना पाण्याने स्वच्छ धुवून टाका. ७ दिवस नियमित चेहऱ्यावर जेष्ठमधापासून तयार केलेली क्रीम लावण्यास त्वचा अधिक सुंदर आणि डागविरहित होण्यास मदत होईल.